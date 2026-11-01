Новочеркассцы поддержали требование льгот на проезд по трассе «Дон»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Введение платы на проезд по трассе «Дон» в районе Персиановки приведет к постоянным пробкам в Новочеркасске, считают местные жители. Они поддерживают требование жителей Шахт о снижении платы для местных жителей.

Как писал "Кавказский узел", после введения платы за проезд по реконструированному участку трассы М-4 "Дон" для шахтинцев, работающих в Ростове-на-Дону, поездки будут крайне дороги, либо придется пользоваться альтернативными путями, считают местные жители, объявившие сбор подписей против введения платы.

Жители Новочеркасска присоединились к петиции против введения платы за проезд по участку трассы М-4 «Дон» в районе Персиановки. Пункт взимания платы планируется открыть на 1 021-м километре после завершения реконструкции трассы — в 2027 году, пишет Donday.

Петицию шахтинцев поддержали жители Новошахтинска, Красносулинского и Октябрьского районов, а теперь к ней присоединились и новочеркасцы, так как введение платы на участке перенаправит поток машин на дороги через Новочеркасск.

"Поток машин будет ехать через проспект Баклановский. У нас в принципе постоянные пробки последние года четыре. Когда начинается сезон отпусков, все также едут через наш город. Любая авария на М-4 «Дон» — снова все едут через нас. Представьте, что будет, когда проезд сделают платным на 1 021-м километре?" — рассказала порталу «КВУ» жительница Новочеркасска.

Горожане готовят собственную петицию. По их словам, дорога через Новочеркасск уже сейчас в час пик занимает около часа из-за пробок. С наступлением холодов ситуация осложняется: на Баклановском проспекте дорога идет на подъем, и во время снегопада или гололеда автомобили нередко не могут преодолеть скользкий участок. Движение останавливается, образуются заторы, а объезда нет — дорога двухполосная. После запуска платного участка нагрузка на городские дороги возрастет еще сильнее.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2017 года стало известно о том, что компания "Автодор" до конца года планирует сделать платным проезд на участке трассы М-4 "Дон" на юге Ростовской области с 1091-го до 1119-го километра, то есть от Батайска до границы с Краснодарским краем. Глава "Автодора" обещал жителям Ростовской области, требовавшим бесплатного проезда по трассе М-4 "Дон", льготный тариф на поездки по платному участку.