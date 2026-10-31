Военный погиб в Армении

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В воинской части обнаружено тело военного с огнестрельным ранением, Минобороны Армении отчиталось о расследовании.

"Кавказский узел" писал, что доля небоевых потерь среди армянских военных, по данным правозащитников, выросла до 90%. Они призвали власти Армении уделять больше внимания профилактике преступлений и суицидов в армии. В конце сентября в Сюнике найдено тело военнослужащего Армена Казаряна с огнестрельным ранением.

31 октября, обнаружено тело военнослужащего воинской части N Министерства обороны Т. С. (семья уведомлена в установленном порядке) с огнестрельным ранением, сообщило ведомство.

Для полного выяснения обстоятельств происшествия ведется следствие", - говорится в сообщении.

Рост небоевых потерь среди военнослужащих неоднократно вызывал вопросы к властям Армении. Власти и омбудсмен должны заняться проблемой гибели военных в мирное время, заявили еще в ноябре 2023 года родители погибших солдат. В феврале 2022 года участники дискуссии в Ереване отметили, что рост числа небоевых потерь в воинских частях говорит о системных проблемах в армянской армии. При этом, по их словам, власти отказываются привлекать гражданских активистов к решению проблемы.