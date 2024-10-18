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14:02, 18 октября 2024

Правозащитники указали на рост небоевых потерь в армии Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Доля небоевых потерь среди армянских военных выросла до 90%, и государству следует уделять больше внимания профилактике преступлений и суицидов в армии, заявили армянские правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2022 года участники дискуссии в Ереване заявили, что рост числа небоевых потерь в воинских частях говорит о системных проблемах в армянской армии. При этом, по их словам, власти отказываются привлекать гражданских активистов к решению проблемы.

В феврале 2020 года армянские правозащитники констатировали, что в вооруженных силах Армении укоренились принципы уголовной среды и атмосфера безнаказанности, которые способствуют неуставным отношениям.

Сегодня в ереванском клубе журналистики «Медиа центр» состоялось обсуждение причин небоевых потерь в армии, передал корреспондент «Кавказского узла», посмотревший прямой эфир дискуссии в Facebook*.

С начала года зафиксировано 39 смертей военнослужащих. Из них четверо погибли в результате нарушения перемирия на границе с Азербайджаном, а 35 – это небоевые потери, заявила в ходе обсуждения координатор программ гражданского контроля в армии Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Назели Мовсесян.

35 смертей – небоевые потери, то есть 90% от общего числа смертей в армии

«35 смертей – небоевые потери, то есть 90% от общего числа смертей в армии, 90% – это высокий показатель. За последние 10-12 лет небоевые потери составляли в среднем 80%», - отметила она.

По ее мнению, решить проблему поможет развитие института военных психологов. «Сегодня в большинстве частей роль психолога возложена на духовном наставнике части. Но если человек подвержен стрессу, этих бесед недостаточно», - отметила представитель правозащитной организации.

Глава общественной организации «Мирный диалог» Эдгар Хачатрян счел государство ответственным за смерти в армии. «Если военный погиб на боевом посту, вина государства в том, что не смогло соорудить такие инженерные сооружения, которые бы свели к минимуму риски для жизни. Если военный погиб в результате несчастного случая, в частности, в ДТП, опять же государство несет ответственность, так как не обеспечило исправность техники и эксплуатацию», - заявил он в ходе обсуждения.

По его словам, категории потерь в армии – субъективные. «Если военный совершил суицид дома, его выделяют в категорию смертей, не связанных с несением службы. Тогда как самоубийство могло быть связано непосредственно со службой. Насколько эффективным было следствие, выявлены ли причинно-следственные связи, побудившие к суициду? Сложно по статистике каждой категории представить реальную ситуацию по потерям в армии», - отметил глава организации.

В армии ответственность за решение проблем со здоровьем ложится на государство. То же самое с правом на жизнь

Правозащитница Зара Ованнисян разделяет мнение, что именно государство ответственно за преступления, совершенные в армии. «Будь то армия, тюрьма или спецучреждение, государство 24 часа в сутки контролирует человека, государство определяет, как должно обеспечивать их права. Если в гражданской жизни в случае проблем со здоровьем человек обращается за помощью в медучреждение, которое он предпочитает, то в армии ответственность за решение проблем со здоровьем ложится на государство. То же самое с правом на жизнь. Суицид и убийства имеют причины, но их не анализируют, не представляют общественности. Если государство не в состоянии защитить права человека в армии, то не сможет повысить общественное доверие к этому институту», - заявила она в ходе обсуждения.

Напомним, 13 октября тело военнослужащего Агаси Даллакяна с огнестрельным ранением было обнаружено в одной из воинских частей. Неделей ранее, 6 октября, солдат Ваге Арутюнян был найден мертвым с огнестрельным ранением.

2 сентября в одной из воинских частей Армении было найдено тело военнослужащего Эдгара Алексаняна с огнестрельным ранением. Ранее, 3 июля, стало известно о гибели от огнестрельного ранения военнослужащего-контрактника Саркиса Хачатряна.

Власти и омбудсмен Армении должны заняться проблемой гибели военных в мирное время, заявили в ноябре 2023 года родители погибших солдат.

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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