03 сентября 2024, 05:56

Военный погиб в Армении

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В одной из воинских частей Армении найдено тело военнослужащего Эдгара Алексаняна с огнестрельным ранением в области подбородка, сообщило министерство обороны.

Как писал "Кавказский узел", 3 июля стало известно о гибели военнослужащего-контрактника Саркиса Хачатряна, который погиб от огнестрельного ранения.

Власти и омбудсмен Армении должны заняться проблемой гибели военных в мирное время, заявили в ноябре 2023 года родители погибших солдат.

2 сентября на оборонительном участке одной из воинских частей Армении было найдено тело военного с огнестрельным ранением, пишет News.am.

По данным Минобороны Армении, погибший - военнослужащий Эдгар Алексанян.

Следователи обследовали место происшествия, при внешнем осмотре трупа было обнаружено огнестрельное ранение в области подбородка, сообщает "Общественное радио Армении".

Напомним, в феврале 2022 года участники дискуссии в Ереване отметили, что рост числа небоевых потерь в воинских частях говорит о системных проблемах в армянской армии. При этом, по их словам, власти отказываются привлекать гражданских активистов к решению проблемы.

В феврале 2020 года армянские правозащитники отметили, что в вооруженных силах Армении укоренились принципы уголовной среды и атмосфера безнаказанности, которые способствуют неуставным отношениям.

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Примечание:

"ЕСПЧ назначил компенсацию родителям погибшего армянского военного", "Армянский офицер отправлен под домашний арест по делу о самоубийстве солдата", "Два сослуживца погибшего солдата задержаны в Армении".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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