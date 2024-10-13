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18:48, 13 октября 2024

Военнослужащий погиб в Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тело военнослужащего Агаси Даллакяна с огнестрельным ранением обнаружено сегодня в одной из воинских частей Армении.

Солдат Агаси Даллакян был найден мертвым сегодня утром, для выяснения обстоятельств инцидента назначено расследование, говорится в поступившем корреспонденту "Кавказского узла" сообщении Минобороны Армении.

Агаси Даллакян был призван в армию в 2023 году, он был родом из поселка Басен Ширакской области Армении, сообщают со ссылкой на руководителя общины Басен "Новости Армении".

"Кавказский узел" писал также, что 6 октября солдат Ваге Арутюнян был найден мертвым с огнестрельным ранением, 2 сентября в одной из воинских частей Армении было найдено тело военнослужащего Эдгара Алексаняна, а 3 июля стало известно о гибели от огнестрельного ранения контрактника Саркиса Хачатряна.

Власти и омбудсмен Армении должны заняться проблемой гибели военных в мирное время, заявили в ноябре 2023 года родители погибших солдат.

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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