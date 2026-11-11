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07:00, 11 ноября 2026

Стало известно имя убитого в СВО бойца из Адыге-Хабльского района

Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руслан Калачёв убит в ходе военной операции. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 212 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Как информировал "Кавказский узел", на 10 ноября власти и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 211 бойцов из Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В ходе военной операции убит боец Руслан Калачёв из села Садовое. Он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила администрация Адыге-Хабльского района на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 212 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Поддержку от государства семьям убитых бойцов не гарантируют ни госнаграды, ни мемориальные доски и выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Автор: "Кавказский узел"

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