Хафиз Бабалы пожаловался на препятствия в доступе к правосудию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденный по делу Abzas Media журналист-расследователь Хафиз Бабалы заявил о препятствиях при обжаловании решения суда по его иску против провластного телеканала Baku TV. Администрация колонии отказалась принять его заявление о подаче кассационной жалобы и срок обжалования был пропущен.

Как писал "Кавказский узел", журналист-расследователь Хафиз Бабалы, осужденный по делу Abzas Media, уже полтора месяца не получает в исправительном учреждении №2 назначенные лекарства. Администрация медсанчасти объясняет перебои с выдачей препаратов незавершенным тендером на их закупку.

Abzas Media, основанное в 2016 году, известно журналистскими расследованиями, раскрывающими коррупцию на высоком уровне. В июне 2025 года суд в Баку признал сотрудников интернет-издания Abzas Media виновными в экономических преступлениях. Директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, журналист-расследователь Хафиз Бабалы, экономист Фарид Мехрализаде приговорены к девяти годам лишения свободы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова - к восьми, а Мохаммед Кекалов - к семи. 3 апреля Верховный суд оставил в силе приговор всем фигурантам. Международные журналистские организации потребовали освободить осужденных.

Отбывающий тюремное наказание по делу Abzas Media журналист-расследователь Хафиз Бабалы заявил о создании ему “процессуальных и административных препятствий” для обжалования решения суда по его иску против провластного телеканала Baku TV

Речь идет о судебном деле по защите чести и достоинства журналиста, пояснил корреспонденту “Кавказского узла” его родственник. Бабалы считает, что Baku TV распространил ложные сведения о нем, порочащие его репутацию, в видеосюжете “Анонимные банковские карты, зашифрованные электронные каналы, квартиры-офисы – Для чего?”, показанном 2 мая 2025 года.

Журналист подал иск против телеканала, потребовав опровержения ложных сведений, публичных извинений и выплаты 50 тысяч манатов (около 30 тысяч долларов) в качестве компенсации морального вреда.

В 20-минутном сюжете на Baku TV, посвященном уголовному делу против Abzas Media, о Хафизе Бабалы говорилось, что будучи редактором в информационном агентстве Turan он “также был привлечен к сотрудничеству с Abzas Media”. “Следствие получило доказательства того, что Севиндж Вагифгызы и Хафиз Бабалы и ранее сотрудничали в вопросах незаконного ввоза денежных средств из-за рубежа. С этой целью в 2014–2015 годах они вместе ездили в Грузию и Украину”, – говорилось, в частности, в сюжете.

Бабалы называет утверждения Baku TV абсолютным вымыслом, поскольку никогда не ввозил контрабандным способом денег в страну, отметил родственник журналиста. Он настаивает, что никакого сотрудничества с кем-либо в целях контрабанды денег не могло быть, а озвученные утверждения не основываются на каких-либо достоверных доказательствах.

Тем не менее, Насиминский районный суд отклонил иск журналиста, а Бакинский апелляционный суд 22 апреля 2026 года оставил решение первой инстанции без изменений. В нарушение процессуальных норм Бакинский апелляционный суд не предоставил Бабалы текст решения и спустя длительное время разместил его на портале “Электронный суд”.

Администрация исправительного учреждения № 2, где Бабалы содержится, в свою очередь, отказалась принять его заявление о подаче кассационной жалобы в Верховный суд.

“В итоге, из-за процессуальных нарушений и административных препятствий Хафиз Бабалы упустил сроки подачи кассационной жалобы. Однако он намерен продолжить правовые действия против Baku TV и довести дело до Европейского суда по правам человека”, – сказал родственник осужденного. Он добавил, что Бабалы по прежнему не дают в колонии полагающихся ему лекарств от варикоза и внутриглазного давления.

Несмотря на упущение сроков подачи кассации, Бабалы все же сохраняет юридические возможности для обжалования, считает правозащитник Эльшан Гасанов.

“В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Азербайджана, пропущенный срок подачи кассационной жалобы может быть восстановлен судом, если он был пропущен по уважительным причинам. Одним из таких оснований является несвоевременное вручение истцу копии судебного решения, в результате чего он был лишен возможности своевременно подготовить и подать кассационную жалобу. В таком случае журналист вправе обратиться в суд с ходатайством о восстановлении срока. Верховный суд может затребовать у апелляционной инстанции расписку Бабалы или его адвоката о получении решения суда. Одновременно с ходатайством должна быть подана сама кассационная жалоба”, – сказал Гасанов корреспонденту “Кавказского узла”.

Он добавил, что Бабалы может передать ходатайство и жалобу через законного представителя. Даже Верховный суд впоследствии откажет ему в восстановлении срока, у журналиста появятся основания для обращения в ЕСПЧ по статье 6 Конвенции (право на справедливое судебное разбирательство).

Гасанов напомнил, что Бабалы и ранее тщетно добивался защиты своей чести и достоинства, подавая иски против проправительственных СМИ. Так, Наримановский районный суд Баку 12 мая 2025 года отклонил иск Бабалы против Qafqazinfo.az.

28 декабря 2023 года издание Qafqazinfo.az опубликовало сообщение, в котором утверждалось, что привлеченный к уголовной ответственности по делу Abzas Media Хафиз Бабалы долгие годы "в рамках грантовых проектов устанавливал связи с иностранными организациями и фондами, по их заданию вел расследования, готовил статьи". Этот же текст был опубликован на сайте газеты "Ики сахиль", а также озвучен на общенациональном частном телеканале ATV. Бабалы подал иски против этих СМИ. 30 апреля 2024 года суд не удовлетворил иск Бабалы к телеканалу ATV, а 13 мая Хатаинский райсуд Баку отказался удовлетворить иск Бабалы к газете "Ики сахиль". Верховный суд Азербайджана не удовлетворил кассационные жалобы Бабалы на эти решения.

“Судебные решения по искам Бабалы вскрывают предвзятость судебной системы страны. Согласно требованиям закона о медиа Азербайджана, публикуемая в СМИ информация не должна порочить честь и достоинство, наносить ущерб деловой репутации, содержать клевету или предвзятость, а факты и события должны представляться беспристрастно и объективно. Кроме того, закон запрещает публикацию или распространение информации о виновности человека без вступившего в силу решения суда. В отношении Бабалы есть признаки не только посягательства на честь и достоинство, но и нарушения презумпции невиновности, – публикации выходили, когда в отношении Бабалы еще не было приговора”, – сказал активист.

Получить комментарии в редакции Baku TV, Бакинском апелляционном суде и Пенитенциарной службе Азербайджана корреспонденту “Кавказского узла” не удалось.