Жалобы на авторские права привели к блокировке страниц Abzas Media и Toplum TV в Instagram*

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Instagram* заблокировал страницы независимых азербайджанских изданий Abzas Media и Toplum TV, работающих в изгнании, после жалоб на нарушение авторских прав. Представители редакций считают происходящее частью скоординированной кампании по ограничению их аудитории и связывают атаки с давлением властей Азербайджана на независимые СМИ.

Как писал «Кавказский узел», Администрация Meta* заблокировала Facebook*-страницу азербайджанской оппозиционной газеты "Азадлыг", сославшись на массовые жалобы и публикацию 2019 года о самоубийстве. В редакции считают блокировку частью давления на критически настроенное в отношении властей издание.

В Instagram* заблокированы страницы независимых азербайджанских изданий Abzas Media и Toplum TV.

По словам исполняющей обязанности директора и главного редактора Abzas Media Гюнель Сафаровой, в период с 22 по 25 августа издание поступили четыре жалобы на нарушение авторских прав.

В частности, как сообщила она корреспонденту «Кавказского узла», жалобы были связаны с использованием видео, которые были распространены газетой «Азадлыг», сайтом Musavat.com, он-лайн ресурсом HamamTimes, а также короткой видеозаписью, взятой из социальных сетей о наводнении Гёйчайском районе Азербайджана в 2022 году. При этом, подчеркнула Сафарова, при использовании материалов были указаны их источники.

Жалобы были поданы не первоисточниками материалов, а от имени других лиц добавила она. На ее взгляд, за атакой могут стоять власти Азербайджана.

«Хотя использовались разные имена, но во всех жалобах был указан один и тот же адрес электронной почты, зарегистрированный на имя Фарида Гулиева. Это дает основание полагать, что за жалобой стоит скоординированная атака. В Азербайджане у нас нет сотрудников, мы вынуждены работать из-за рубежа. Один из основных способов донести информацию до людей в Азербайджане для нас — это социальные медиа-платформы. Чтобы окончательно заглушить наши голоса, остаётся только один способ — добиться блокировки наших аккаунтов в социальных сетях и теперь его используют это против нас. Мы расцениваем это как прямую целенаправленную атаку на свободу медиа», — заявила Сафарова.

Abzas Media, основанное в 2016 году, известно журналистскими расследованиями, раскрывающими коррупцию на высоком уровне. В июне 2025 года суд в Баку признал сотрудников интернет-издания Abzas Media виновными в экономических преступлениях. Директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, журналист-расследователь Хафиз Бабалы, экономист Фарид Мехрализаде приговорены к девяти годам лишения свободы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова - к восьми, а Мохаммед Кекалов - к семи. 3 апреля Верховный суд оставил в силе приговор всем осужденным по делу. Международные журналистские организации потребовали освободить осужденных по делу.

Редактор Toplum TV Парвана Гурбанлы сообщила, что на один из из материалов, опубликованных изданием поступила жалоба по поводу нарушения авторских прав.

«Речь идёт о видео, снятом во время оползня, произошедшего 3 августа в Хатаинском районе Баку, когда автомобили оказались под слоем земли. Видео было взято с официальной страницы общественного телевидения Азербайджана на YouTube, и при публикации был указан источник. Однако заявитель утверждал, что материал был взят с его собственного профиля. Эта часть кампании, чтобы окончательно лишить нас аудитории и за этим стоит правительство Азербайджана. Мы не думаем, что подобное мог сделать обычный гражданин», — говорит Гурбанлы.

Журналисты и правозащитники раскритиковали приговор по делу Toplum TV Редакция находящегося в изгнании азербайджанского издания Toplum TV заявила о несогласии с обвинительным приговором, вынесенным журналистам издания и активистам Института демократических инициатив, назвав уголовное преследование политически мотивированным. Международные организации по защите свободы прессы осудили решение суда и призвали власти Азербайджана освободить журналистов. В числе обвиняемых по делу Toplum TV проходили учредитель издания Алескер Мамедли, сотрудники Toplum TV Мушвиг Джаббар и Фарид Исмаилов, руководитель партнерской организации Toplum TV – Института демократических инициатив Акиф Гурбанов и сотрудники института Руслан Иззетли, Али Зейнал, Рамиль Бабаев, Илькин Амрахов и Эльмир Аббасов. Изначально они были обвинены в контрабанде валюты, позднее им были предъявлены новые обвинения по шести уголовным статьям. Toplum TV позиционировало себя как независимую площадку для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. 10 февраля Toplum TV заявило о приостановке своей деятельности в Азербайджане. 27 июля в Бакинском суде по тяжким преступлениям был оглашен приговор по этому делу. Сроки для восьми фигурантов составили от 12 до 15 лет, Эльмир Аббасов получил 11 месяцев и 28 дней лишения свободы. Аббасов был взят под стражу в зале суда. Адвокаты заявили о намерении обжаловать приговор.

Один из бакинских медиаэкспертов отметил, что «сегодня социальные сети фактически являются главным источником информации для населения».

«Даже материалы, производимые традиционными медиа люди все, равно смотрят, читают в социальных сетях. Abzas Media и Toplum TV одни из немногих еще остающихся изданий в Интернете, где люди могут узнать альтернативные мнения о событиям, происходящих в стране. Поэтому вслед за блокировкой сайтов, теперь правительство прибегает к закрытию аккаунтов не угодных изданий в социальных сетях. Ранее были заблокированы страницы газеты «Азадлыг» и телевизионной программы Azərbaycan saatı (“Азербайджанский час»)", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности

Власти Азербайджана пока не прокомментировали сообщения о блокировке страниц указанных изданий в социальных сетях.

Ранее, как писал «Кавказский узел» на фоне сообщений о блокировке аккаунтов, связанных с газетой "Азадлыг", Meydan TV обратило внимание на финансовые интересы Азербайджана в Meta*. "Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в первом квартале 2024 года инвестировал $179 млн в акции Meta, впервые включив компанию в пятёрку крупнейших технологических инвестиций фонда. В тот период акции Meta составляли 1,4% биржевого портфеля акций SOFAZ", — отмечает издание.