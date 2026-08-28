×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:00, 28 августа 2026

Жалобы на авторские права привели к блокировке страниц Abzas Media и Toplum TV в Instagram*

Страницa Фото https://www.instagram.com/p/DZVIhdQkRJG/ блокировке страниц Abzas Media и Toplum TV в Instagram* принадлежит компании Metностт которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Instagram* заблокировал страницы независимых азербайджанских изданий Abzas Media и Toplum TV, работающих в изгнании, после жалоб на нарушение авторских прав. Представители редакций считают происходящее частью скоординированной кампании по ограничению их аудитории и связывают атаки с давлением властей Азербайджана на независимые СМИ. 

Как писал «Кавказский узел», Администрация Meta* заблокировала Facebook*-страницу азербайджанской оппозиционной газеты "Азадлыг", сославшись на массовые жалобы и публикацию 2019 года о самоубийстве. В редакции считают блокировку частью давления на критически настроенное в отношении властей издание.

В Instagram* заблокированы страницы независимых азербайджанских изданий Abzas Media и Toplum TV.

По словам исполняющей обязанности директора и главного редактора  Abzas Media  Гюнель Сафаровой, в период с 22 по 25 августа издание поступили четыре жалобы на нарушение авторских прав.

 В частности, как сообщила она корреспонденту «Кавказского узла», жалобы были связаны с использованием видео, которые  были распространены газетой «Азадлыг», сайтом Musavat.com,  он-лайн ресурсом HamamTimes, а также короткой видеозаписью, взятой из социальных сетей о наводнении Гёйчайском районе Азербайджана в 2022 году. При этом,  подчеркнула Сафарова, при использовании материалов были указаны их источники.

Жалобы были поданы не первоисточниками материалов, а от имени других лиц добавила она. На ее взгляд, за атакой могут стоять власти Азербайджана.

«Хотя использовались разные имена, но во всех жалобах был указан один и тот же адрес электронной почты, зарегистрированный на имя Фарида Гулиева. Это дает основание полагать, что за жалобой стоит скоординированная атака. В Азербайджане у нас нет сотрудников, мы вынуждены работать из-за рубежа. Один из основных способов донести информацию до людей в Азербайджане для нас — это социальные медиа-платформы. Чтобы окончательно заглушить наши голоса, остаётся только один способ — добиться блокировки наших аккаунтов в социальных сетях и теперь его используют это против нас. Мы  расцениваем это как прямую целенаправленную атаку на свободу медиа», — заявила  Сафарова.

Abzas Media, основанное в 2016 году, известно  журналистскими расследованиями, раскрывающими коррупцию на высоком уровне. В июне 2025 года суд в Баку признал сотрудников интернет-издания Abzas Media виновными в экономических преступлениях. Директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, журналист-расследователь Хафиз Бабалы, экономист Фарид Мехрализаде приговорены к девяти годам лишения свободы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова - к восьми, а Мохаммед Кекалов - к семи. 3 апреля Верховный суд  оставил в силе приговор всем осужденным по делу. Международные журналистские организации потребовали освободить осужденных по делу.

Редактор Toplum TV  Парвана Гурбанлы сообщила, что на один из из материалов, опубликованных изданием поступила жалоба по поводу нарушения авторских прав.

«Речь идёт о видео, снятом во время оползня, произошедшего 3 августа в Хатаинском районе Баку, когда автомобили оказались под слоем земли. Видео было взято с официальной страницы общественного телевидения Азербайджана на YouTube, и при публикации был указан источник. Однако заявитель утверждал, что материал был взят с его собственного профиля. Эта часть кампании, чтобы окончательно лишить нас аудитории и за этим стоит правительство Азербайджана.  Мы не думаем, что подобное мог сделать обычный гражданин», — говорит Гурбанлы.

Журналисты Toplum TV. Фото: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1158556189602906&set=a.533634535428411&id=100063456087193 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
18:01 30.07.2026
Журналисты и правозащитники раскритиковали приговор по делу Toplum TV
Редакция находящегося в изгнании азербайджанского издания Toplum TV заявила о несогласии с обвинительным приговором, вынесенным журналистам издания и активистам Института демократических инициатив, назвав уголовное преследование политически мотивированным. Международные организации по защите свободы прессы осудили решение суда и призвали власти Азербайджана освободить журналистов.

В числе обвиняемых по делу Toplum TV проходили учредитель издания Алескер Мамедли, сотрудники Toplum TV Мушвиг Джаббар и Фарид Исмаилов, руководитель партнерской организации Toplum TV – Института демократических инициатив Акиф Гурбанов и сотрудники института Руслан Иззетли, Али Зейнал, Рамиль Бабаев, Илькин Амрахов и Эльмир Аббасов. Изначально они были обвинены в контрабанде валюты, позднее им были предъявлены новые обвинения по шести уголовным статьям. Toplum TV позиционировало себя как независимую площадку для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. 10 февраля Toplum TV заявило о приостановке своей деятельности в Азербайджане.  27 июля в Бакинском суде по тяжким преступлениям был оглашен приговор по этому делу.  Сроки для восьми фигурантов составили от 12 до 15 лет, Эльмир Аббасов получил 11 месяцев и 28 дней лишения свободы. Аббасов был взят под стражу в зале суда. Адвокаты заявили о намерении обжаловать приговор.  

Один из бакинских медиаэкспертов отметил, что «сегодня социальные сети фактически являются главным источником информации для населения».

«Даже материалы, производимые традиционными медиа люди все, равно смотрят, читают в социальных сетях.  Abzas Media и Toplum TV одни из немногих еще остающихся изданий в Интернете, где люди могут узнать  альтернативные мнения о событиям, происходящих в стране. Поэтому вслед за блокировкой сайтов, теперь правительство прибегает к закрытию аккаунтов не угодных изданий в социальных сетях. Ранее были заблокированы страницы газеты «Азадлыг» и телевизионной программы Azərbaycan saatı (“Азербайджанский час»)", -  сказал он корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности

Власти Азербайджана пока не прокомментировали сообщения о блокировке страниц  указанных изданий в социальных сетях.

Ранее, как писал «Кавказский узел» на фоне сообщений о блокировке аккаунтов, связанных с газетой "Азадлыг", Meydan TV обратило внимание на финансовые интересы Азербайджана в Meta*. "Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в первом квартале 2024 года инвестировал $179 млн в акции Meta, впервые включив компанию в пятёрку крупнейших технологических инвестиций фонда. В тот период акции Meta составляли 1,4% биржевого портфеля акций SOFAZ", — отмечает издание.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Руководители "Грузинской мечты": Гарибашвили, Иванишвили, Кобахидзе и Мдинарадзе. Фото: Netgazeti / https://netgazeti.ge/news/753109/ Вице-премьер Грузии объявил об уходе из политики на фоне нового обвинения Гарибашвили

Влиятельный лидер правящей партии "Грузинская мечта", вице-премьер Мамука Мдинарадзе объявил об уходе из политики. Заявление прозвучало спустя три дня после предъявления новых коррупционных обвинений бывшему премьеру Ираклию Гарибашвили.

Участники акции в Тбилиси в 638-й день непрерывных акций. Фото: MO SE / Facebook Акции противников "Грузинской мечты" продолжаются в Тбилиси 638-й день подряд

Сторонники евроинтеграции Грузии вышли на акцию протеста в Тбилиси в 638-й день подряд. Осужденный за участие в протестах против закона об иноагентах Фридон Бубутеишвили включен в список помилованных.

МИД Азербайджана в Москве. Фото: https://ovisah.ru/aziya/azerbaydzhan/konsulstvo-azerbaydzhana-v-moskve/ МИД Азербайджана назвал провокацией акцию у посольства в Москве

Сегодня в Москве группа левых активистов провела акцию у посольства Азербайджана. Участники разместили три плаката с критикой азербайджанских властей и призывами обратить внимание на положение граждан России, находящихся в заключении в Азербайджане.

Мария Захарова. Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram Захарова пристыдила власти Армении за заявления о железной дороге

Аргументы Еревана о том, что российская концессия мешает Армении стать участником логистических инициатив, абсолютно не соответствуют действительности, заявила официальный представитель МИД России.

Граница Южной Осетии и Грузии. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Жители Южной Осетии рассказали о сложностях поездок в Грузию

Жители Ленингорского района Южной Осетии сообщили о сложностях получения документов для пересечения границы с Грузией. При этом тема закрытой дороги в Грузию была ключевой для жителей района во время голосования на выборах президента республики.

Башир Сулейманлы. Фото: https://vesti.az/xeber/socium/arestovany-basir-suleimanly-i-mamed-alpai-540232 Азербайджанский активист Сулейманлы пожаловался на затягивание судебного процесса

Находящийся под арестом руководитель Института гражданских прав Башир Сулейманлы считает, что судебный процесс по его делу намеренно затягивается, из-за чего он продолжает длительное время оставаться в условиях изоляции.  

Персоналии
Рашид Темрезов на встрече с президентом В. Путиным. Фото: http://government.ru/docs/18731/photolents.html
11:59, 28 августа 2026
Темрезов Рашид Бориспиевич
Сергей Меняйло. Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе
11:53, 28 августа 2026
Меняйло Сергей Иванович
Бахруз Самедов. Фото https://freebahruzcampaign.org/
13:51, 27 августа 2026
Самедов Бахруз Валех оглы
События
16:00, 28 августа 2026
Офицер из Ростовской области убит в военной операции
10:27, 28 августа 2026
Боец из Дагестана убит в зоне военной операции
07:49, 28 августа 2026
Военный осужден в Нальчике за отсутствие в части
05:51, 28 августа 2026
Боец из Южной Осетии убит в зоне СВО
04:52, 28 августа 2026
Житель Дагестана заподозрен в призывах к терроризму
19:36, 27 августа 2026
Сын вдовы бывшего вице-премьера Дагестана арестован по делу об убийстве матери
Все события дня
Темы дня
Дорожный рабочий во время намаза в Астрахани. 27 августа 2026 г. Скриншот видео https://t.me/astrakhansu/47017
27 августа 2026, 16:44
Дорожный рабочий из Чечни оштрафован за публичный намаз в Астрахани

Иван Таценко в зале суда. Фото: объединённая пресс-служба судов Краснодарского края
27 августа 2026, 12:44
Суд оставил в силе наказание кубанскому силовику за избиение задержанного

Бахруз Самедов. Фото: https://www.facebook.com принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
27 августа 2026, 08:55
Азербайджанский ученый пожаловался на отсутствие медицинской помощи в колонии

Спутниковый снимок показывает нефтяные пленки в местах затопления кормовой части «Волгонефть-212» (цифра 1) и носовой части «Волгонефть-239» (цифра 2) на 25 августа 2026 г. Скриншот https://t.me/greensatru/238
26 августа 2026, 16:33
Утечка с затонувших близ Анапы танкеров фиксируется после отчета об окончании откачки мазута

За публичный намаз оштрафовали рабочего из Чечни в Астрахани.
За публичный намаз оштрафовали рабочего из Чечни в Астрахани.
«Где Седа?» — подругу пропавшей уроженки Чечни задержали на пикете в Грозном.
«Где Седа?» — подругу пропавшей уроженки Чечни задержали на пикете в Грозном.
Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Показать больше