Азербайджанский ученый пожаловался на отсутствие медицинской помощи в колонии

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Исследователь Бахруз Самедов, находящийся в тюремном заключении пожаловался на стесненные условия содержания. По словам адвоката, назначенное лечение оказалось недостаточным.

Как писал "Кавказский узел", кассационная жалоба на приговор исследователю Бахрузу Самедову оставлена без удовлетворения Верховным судом Азербайджана. Защита политолога намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.

29-летний политолог и докторант чешского Карлова университета Бахруз Самедов был приговорен судом в Баку к 15 годам лишения свободы по обвинению в госизмене. Апелляционный суд оставил приговор в силе. Самедов был задержан 21 августа 2024 года, когда приехал в Азербайджан на каникулы. По версии следствия, он писал и переводил статьи по заказу представителей Армении. Обвинение основывалось на переписке Бахруза Самедова с тремя женщинами из Армении. Сам Самедов категорически отверг обвинение в госизмене. Он известен критикой в адрес властей Азербайджана, которую высказывал в зарубежных изданиях. Защита считает, что причиной ареста стали его "антивоенные взгляды".

Исследователь Бахруз Самедов через своего друга и единомышленника Амраха Тахмазова передал послание медиа и общественности, в котором пожаловался на условия содержания в крытой части Пенитенциарном комплексе Умбакы и отсутствие медицинской помощи. «Меня содержат в камере на шесть человек. Как может один человек на протяжении года жить в такой тесной камере? Целью является уничтожение меня как психологически, так и физически», - говорится в общении Самедова.

Сам Тахмазов указал на проблемы со зрением Самедова. «От того, что Бахруза содержат в маленькой камере, он лишен возможности смотреть вдаль. Его осмотрел офтальмолог, который также признал негативное воздействие на зрение Бахруза содержание в таких условиях. Однако никакого лечения врач не прописал, назначил только капли», - сообщил Амрахов.

По его словам, Самедова обследовал также кожный врач в связи с экземой у исследования, которая обострилась в заключении от нехватки попадания на тело солнечных лучей. «И этот врач не назначил лечения. Когда Бахруз сказал, что уже в отчаянии от несправедливого ареста, плохих условий содержания и отсутствия лечения», - продолжил друг Самедова.

Адвокат Зибейда Садыгова подтвердила информацию о непредоставлении Самедову эффективной медицинской помощи.