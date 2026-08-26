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23:08, 26 августа 2026

Протестующие вышли на акции в Тбилиси 637-й день подряд

Участники непрерывных протсестов в 637-й день в Тбилиси. Фото: MO SE / Facebook (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции Грузии вышли на акции у здания парламента и Тбилисского городского совета в 637-й день подряд, требуя освободить политзаключенных и провести прозрачные выборы. 69-летнего активного участника протестов арестовали на 15 дней за оскорбление полицейских.

Как писал "Кавказский узел", 25 августа сторонники евроинтеграции Грузии в 636-й день подряд вышли на акции у здания парламента и Тбилисского городского совета, требуя освободить политзаключенных и провести прозрачные выборы.

Акции протеста продолжаются 637 дней

Сегодня, в 637-й день непрерывных протестов участники акции вновь собрались перед зданием парламента и Тбилисского городского совета. Требования собравшихся неизменны: возвращение страны на евроатлантический курс, освобождение политических заключенных, отмена репрессивных механизмов и проведение выборов в свободной и справедливой обстановке, сообщает издание Publika.

Участники акции держали флаги Грузии, Евросоюза, Украины и США. Некоторые участники держали плакаты: "Уходите", "Свободу медиа", "Кто не строит школы, тот строит тюрьмы", "Россия оккупант", "Мамука Гацерелия - грузинский герой, который в эту минуту находится в российском плену", следует из публикации фотографа MO SE в Facebook*.

Семья грузинского бойца Мамуки Гацерелия, приговоренного в России к пожизненному сроку за участие в боевых действиях на стороне Украины, не получала никакой информации о нем, сообщила мать молодого человека Дали Чхеидзе. В начале 2024 года Дали Чхеидзе обратилась к правительству Грузии с просьбой заняться делом ее сына и добиваться его освобождения. По словам женщины, за все время, пока сын был в плену и под судом, она не получала практически никакой информации о нем. Власти Грузии судьбой гражданина также не интересовались. Как рассказала мать пленного, единственный раз Мамуке позволили позвонить родным за день до судебного заседания, на котором ему вынесли пожизненный приговор.

Участник протестов получил 15 суток

25 августа, суд приговорил 69-летнего активного участника протестов Шоту Одишвили к 15 дням административного ареста за надпись на футболке, сообщает Interpressnews со ссылкой на адвоката.

Шота Одишвили после митинга 23 августа не вернулся домой. В половине первого ночи его сестре позвонили и сообщили, что он задержан в административном порядке и переведён в изолятор в Душети. Никаких объяснений или причин задержания ей не сообщили.

Решение об административном аресте вынесла судья Тбилисского городского суда Нино Энукидзе. На суде активиста защищал адвокат Георгий Табатадзе, который рассказал, что Одишвили были предъявлены два обвинения: хулиганство за надписи на футболке, которая гласила, что партия Бидзины украла выборы в Грузии, его также обвинили в оскорблении сотрудников полиции. Однако, по словам адвоката, у стороны обвинения нет доказательств того, что Одишвили оскорблял полицейских.

"В ночь 23 августа, когда протест закончился, Шота поднялся к зданию канцелярии, сел там и играл на телефоне. На нем была футболка, фотографии которой позже распространились. Один из полицейских подошел к нему и попросил пройти с ним к полицейской машине. Одишвили, конечно, выполнил его просьбу. Затем к нему по очереди подходили другие полицейские и говорили: "Почему ты нас оскорбляешь?", на что подзащитный отвечал: "Я ни слова не сказал, я просто сидел сам по себе". Они пытались спровоцировать его, разговаривая с ним агрессивным тоном", - заявил Георгий Табатадзе.

были вызваны два свидетеля-полицейских, которые заявили, что он их оскорблял, однако их показания противоречили друг другу

По словам адвоката надпись на футболке является частью свободы выражения мнения. Что касается якобы оскорбления полицейского, это невозможно подтвердить какими-либо доказательствами, поскольку оскорблений не было. "Поэтому были вызваны два свидетеля-полицейских, которые заявили, что он их оскорблял, однако их показания противоречили друг другу", - подчеркнул адвокат.

Позже Одишвили перевели в изолятор в Гурджаани. От активистов, которые уже там содержались, известно, что в камерах этого изолятора невыносимо душно и практически отсутствует вентиляция, сообщила активистка Тамуна Гиоргадзе на своей странице в Facebook*.

Гиоргадзе призвала помочь с передачами для арестованного. "Возможно, кто-то находится поблизости и сможет передавать ему необходимые вещи и еду. Если вы сами или ваши друзья можете помочь с этим вопросом, напишите мне. Если никого на месте найти не удастся, активистам из Тбилиси придётся ездить туда каждый день", - написала она.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: Кавказский узел

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