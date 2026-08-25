Политологи указали на отсутствие конкуренции на выборах президента Южной Осетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кампанию по выборам президента Южной Осетии нельзя считать состязательной, поскольку у врио главы республики Марата Камболова нет реальных соперников, отметили политологи. Они указали на изначальное неравенство ресурсов кандидатов.

Как информировал "Кавказский узел", 24 августа опрошенные жители Южной Осетии перечислили проблемы, решения которых они ожидают от следующего президента, и рассказали, что практически не сталкивались с предвыборной агитацией.

Выборы без состязательности не являются выборами.

В Южной Осетии выборная кампания проходит на фоне отсутствия состязательности, указал политолог Алла Джиоева. "Выборы без состязательности не являются выборами. Кроме Камболова, все кандидаты технические", – заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Аналитик Руслан Тотров также скептически оценил нынешнюю избирательную кампанию в Южной Осетии.

"Это не избирательная кампания, а просто исполнение директивы российского федерального центра. И, к сожалению, спустя 35 лет с момента, как Южная Осетия обрела де-факто независимость, мы пришли к ситуации, когда, наверное, последний институт подлинной демократии – честные, конкурентные выборы главы государства – будет упразднен", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Это не избирательная кампания, а исполнение директивы российского федерального центра.

По словам Тотрова, под конкретного кандидата Марата Камболова, была изменена конституция и закон. "В Южной Осетии ровным счётом для того, чтобы один конкретный человек принял участие в выборах, был изменён закон о выборах таким образом, чтобы он миновал так называемый ценз. Это совершенно очевидно", – указал Тотров.

9 мая 2026 года Россия и Южная Осетия заключили договор, предусматривающий взаимный зачёт периодов постоянного проживания граждан двух стран для замещения должностей, если человек не менее 10 лет занимал государственные или муниципальные должности в одной из них. Это позволило гражданам России с соответствующим стажем государственной службы не подпадать под действовавший для кандидата в президенты Южной Осетии 10-летний ценз проживания и сделало возможным участие Марата Камболова в выборах.

По мнению Тотрова, на сегодняшний день Россия расценивает Южную Осетию, несмотря на все публичные заверения в поддержке независимости, в качестве подконтрольной территории на юге, граничащей с Грузией.

"Поэтому печально, но закономерно то, что в конце концов решили туда отправить "генерал-губернатора", только без генеральского чина", – сказал Тотров.

Он считает, что иных интересных и серьёзных кандидатов нет.

"Люди, которые могли бы вступить в конкурентную борьбу с Камболовым, будь то Бибилов или Давид Санакоев, даже не участвуют в выборах. Все понимают, что Южная Осетия находится в глубокой электоральной депрессии, и все понимают, что Марат Камболов победит с результатом, глубоко синергичным тем цифрам, которые показывают губернаторы-единороссы в Российской Федерации, например. Поэтому невозможно сравнивать кампанию нынешнюю с 2022 годом. Просто потому, что нет конкуренции, нет оппозиции, а выражение "расстановка политических сил" является не более чем лингвистическим конструктом. Отныне Южная Осетия, будь то де-юре или де-факто независимое государственное образование, закончилась в глазах Российской Федерации", – заявил Тотров.

В 2022 году выборы президента Южной Осетии прошли в два тура. Алан Гаглоев победил занимавшего пост президента Анатолия Бибилова. Давид Санакоев пытался принять участие в выборах, но не был зарегистрирован.

Марат Камболов просто заявлен для того, чтобы выиграть, продолжил Тотров. "И есть несколько технических кандидатов. Применяются худшие практики "Единой России", неприятно, что до этого дошло в Южной Осетии. Крах и смерть независимых выборов в государстве Алания", – подытожил аналитик.

После "Пятидневной войны" 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии. Грузия считает Южную Осетию своей территорией, оккупированной Россией. В 2017 году 80% участников референдума поддержали поправку к Конституции Южной Осетии, согласно которой названия "Республика Южная Осетия" и "Государство Алания" равнозначны.

В свою очередь, другой южноосетинский политолог на условиях анонимности заявил, что изначально возможности у кандидатов разные.

Есть Марат Камболов и пустота.

"Марат Аркадьевич Камболов – это всё-таки тяжеловес с федеральными связями и большими возможностями. Я уверен, что и доступ к дебатам, и выступления на телевидении будут у всех одинаковыми, но это уже роли не играет. Слишком большая разница в изначальных ресурсах", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам политолога, Камболова представляют как специалиста, который только и сможет помочь Южной Осетии.

"Рассуждают так, что раз специалист себя показал в России хорошо, то, вероятно, он сможет нам помочь? На этом фоне даже как таковая избирательная кампания за Камболова не ведётся. Единственное – показывают его встречи с вице-премьерами на федеральном уровне. Позиция его команды такова, что лучшая агитация – это сейчас показать какой-то результат", – сказал собеседник.

Кроме того, по его мнению, Алан Гаглоев полностью дискредитировал в Южной Осетии веру в местных молодых людей, которые могут что-то поменять.

"И это тоже будет играть роль. Есть видео, где местный житель, молодой человек, по-осетински выражает своё мнение, которое, по-моему, совпадает с мнением многих. Он говорит, что все партии и лидеры себя дискредитировали. Когда Алан Гаглоев ушёл, они вместо того, чтобы активизировать действия, наоборот, минимизировали свою активность. А как пришёл Марат Камболов, большая часть политических сил предпочла примкнуть к нему. Можно сказать, подняли лапки вверх сразу, и многих вот это очень сильно разочаровало. Да, конечно, Марат Камболов – это очень весомый человек, ну а вы, говорит молодой человек, продолжайте свою игру", – рассказал политолог.

Он указал на отсутствие конкуренции на выборах.

"Раньше на всех выборах у нас был главный претендент, была некая оппозиция, а сейчас оппозиции нет, ей не на что опереться, потому что нет ярких людей. Нет каких-то политических сил, которые преследовали хоть какие-то более или менее осмысленные свои интересы. Есть Марат Камболов и пустота. Сейчас вот такая ситуация", – резюмировал политолог.

Напомним, 23 июня Алан Гаглоев сложил полномочия президента Южной Осетии после назначения советником Владимира Путина, а временное исполнение обязанностей главы республики перешло к председателю правительства Марату Камболову. Парламент Южной Осетии 1 июля назначил голосование на 18 сентября.

В июле Владимир Путин публично выразил поддержку Камболову на предстоящих выборах. 23 августа Центральная избирательная комиссия Южной Осетии зарегистрировала четырёх кандидатов: Марата Камболова, Зураба Кокоева, Мурата Валиева и Казбека Кодоева.