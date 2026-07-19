Два кандидата выдвинуты на пост президента Южной Осетии

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Врио президента Южной Осетии Марат Камболов уже подал документы в ЦИК, после чего заручился поддержкой Путина. Партия "Иры Фарн" выдвинула Хоха Чочиева в качестве кандидата в президенты. Еще одно собрание по выдвижению кандидата в президенты не состоялось.

Как писал "Кавказский узел", после встречи с Владимиром Путиным 22 июня Алан Гаглоев был назначен его советником и объявил об отставке с поста президента Южной Осетии. Временным исполняющим обязанности президента Южной Осетии назначен глава правительства республики Марат Камболов. Досрочные выборы президента Южной Осетии назначены на 18 сентября. В период президентства Гаглоева в Южной Осетии продолжилась деградация политических и социальных институтов, а отток населения из республики достиг таких масштабов, что новый кандидат в президенты был прислан извне, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Согласно Конституции Южной Осетии, после официального ухода действующего президента, очередные выборы лидера республики должны пройти в течение трех месяцев – не позднее 21 сентября 2026 года. "Выборы президента Республики Южная Осетия должны состояться не позднее 90 дней со дня досрочного прекращения исполнения полномочий бывшим главой государства", – говорится в тексте Конституции Южной Осетии*, размещенной на сайте республиканского парламента.

Врио президента Южной Осетии Марат Камболов стал первым кандидатом на пост президента Южной Осетии⁣⁣, его документы представлены в Центральную избирательную комиссию для выдвижения на должность президента Южной Осетии, писало ИА "Рес".

После подачи документов Камболов встретился с президентом России Владимиром Путиным.

"Хочу Вам пожелать успехов в будущих электоральных событиях в Южной Осетии и выразить надежду на то, что Вас поддержат жители республики, а Вы, в свою очередь, оправдаете их доверие. Со своей стороны будем делать всё для того, чтобы Вас поддержать", - приводит Kremlin.ru слова Путина.

На съезде в Цхинвале 18 июля лидер партии "Иры Фарн" Хох Чочиев был выдвинут кандидатом на должность президента Южной Осетии, сообщило ИА "Рес".

19 июля планировалось и собрание инициативной группа по выдвижению кандидата в президенты Олега Козаева, но оно перенесено на 25 июля.



Козаев участвовал в президентской гонке в 2012 году, но ЦИК отказал ему в регистрации – он не прошел лингвистический экзамен. В 2024 году он был избран депутатом парламента по одномандатному избирательному округу.