×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:00, 19 июля 2026

Два кандидата выдвинуты на пост президента Южной Осетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Врио президента Южной Осетии Марат Камболов уже подал документы в ЦИК, после чего заручился поддержкой Путина. Партия "Иры Фарн" выдвинула Хоха Чочиева в качестве кандидата в президенты. Еще одно собрание по выдвижению кандидата в президенты не состоялось.

Как писал "Кавказский узел", после встречи с Владимиром Путиным 22 июня Алан Гаглоев был назначен его советником и объявил об отставке с поста президента Южной Осетии. Временным исполняющим обязанности президента Южной Осетии назначен глава правительства республики Марат Камболов. Досрочные выборы президента Южной Осетии назначены на 18 сентября. В период президентства Гаглоева в Южной Осетии продолжилась деградация политических и социальных институтов, а отток населения из республики достиг таких масштабов, что новый кандидат в президенты был прислан извне, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Согласно Конституции Южной Осетии, после официального ухода действующего президента, очередные выборы лидера республики должны пройти в течение трех месяцев – не позднее 21 сентября 2026 года. "Выборы президента Республики Южная Осетия должны состояться не позднее 90 дней со дня досрочного прекращения исполнения полномочий бывшим главой государства", –  говорится в тексте Конституции Южной Осетии*, размещенной на сайте республиканского парламента.

Врио президента Южной Осетии Марат Камболов стал первым кандидатом на пост президента Южной Осетии⁣⁣, его документы представлены в Центральную избирательную комиссию для выдвижения на должность президента Южной Осетии, писало ИА "Рес".

После подачи документов Камболов встретился с президентом России Владимиром Путиным. 

"Хочу Вам пожелать успехов в будущих электоральных событиях в Южной Осетии и выразить надежду на то, что Вас поддержат жители республики, а Вы, в свою очередь, оправдаете их доверие. Со своей стороны будем делать всё для того, чтобы Вас поддержать", - приводит Kremlin.ru слова Путина.

На съезде в Цхинвале 18 июля лидер партии "Иры Фарн"  Хох Чочиев был выдвинут  кандидатом на должность президента Южной Осетии, сообщило ИА "Рес".

19 июля планировалось и собрание инициативной группа по выдвижению кандидата в президенты Олега Козаева, но оно перенесено на 25 июля.

Козаев участвовал в президентской гонке в 2012 году, но ЦИК отказал ему в регистрации – он не прошел лингвистический экзамен. В 2024 году он был избран депутатом парламента по одномандатному избирательному округу.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
События
19:00, 19 июля 2026
Двое судей из Краснодарского края лишены полномочий
17:00, 19 июля 2026
Боец из Ростовской области убит в военной операции на Украине
06:01, 19 июля 2026
Семеро бойцов из Кабардино-Балкарии убиты на Украине
23:01, 18 июля 2026
Четверо бойцов из Ингушетии убиты в зоне СВО
16:01, 18 июля 2026
Мобилизованный из Карачаево-Черкесии убит в зоне СВО
11:51, 18 июля 2026
Высказывание в поддержку Украины привело жителя Чегемского района к штрафу
Все события дня
Новости
Суд. Фото: пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда.
03:49, 4 июня 2026
Командир спецназа Южной Осетии избежал наказания за покушение на убийство
Ираклий Бжинава. Фото с сайта ЮФУ https://sfedu.ru/s7/person/ru/bzhinava
12:15, 8 февраля 2026
Задержание и арест Бжинавы привлекли внимание МИД Абхазии
Зал судебных заседаний. Скриншот фото "Сапа Медиа" от 23.05.25, https://t.me/sapa_tskhinval/2464.
15:57, 24 мая 2025
Адвокаты попросили оправдать трех подсудимых по делу о смерти Джабиева
Таблички на здании суда в Цхинвале. Скриншот фото ИА "Рес" от 13.12.2024, https://t.me/ia_res/40642
20:37, 22 мая 2025
Защита подсудимого по делу Джабиева потребовала исключить выводы экспертов
Цхинвальский городской суд. Фото: https://cominf.org/node/1166558507
16:46, 17 апреля 2025
Журналистов не пустили на заседание по делу Джабиева
Персоналии
Каси Кек. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=oKmW6Dq9MY8
15:10, 17 июля 2026
Кик Касе Хамзетович
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
13:51, 17 июля 2026
Апти Алаудинов
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
11:00, 17 июля 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Последние записи в блогах
Фото
19:19, 16 июля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
И хочется, и колется. Как в Южной Осетии относятся к открытию транзита в Грузию
Фото
17:49, 15 июля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Вдохнуть жизнь. Южная Осетия в мечтах
Фото
00:04, 14 июля 2026
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Путин принял и.о. президента Южной Осетии в Кремле
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Пикет в Ереване. Скриншот изображения – https://t.me/rusnews/88205
19 июля 2026, 13:58
Участники пикетов в Ереване потребовали освободить российских заключенных

Казбек Коков дает интервью. Скриншот публикации https://www.instagram.com/goloskbr/reel/Da6AinnsOfQ (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)
19 июля 2026, 10:59
Отчет Кокова о росте бюджета вызвал критику жителей Кабардино-Балкарии

Житель Дагестана приносит публичные извинения на камеру. Скриншот публикации https://www.instagram.com/reel/DayHgHHsaWI (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)
19 июля 2026, 09:00
Житель Дагестана извинился за оскорбление сотрудников ГИБДД

Подтопление на одной из улиц Махачкалы. Скриншот публикации https://www.instagram.com/tut.dagestan/reel/Da84SgAq5q9 (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)
19 июля 2026, 08:00
Махачкалинцы указали властям на нерешенную проблему с ливневками

Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Показать больше