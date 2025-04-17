Журналистов не пустили на заседание по делу Джабиева

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Цхинвальский городской суд без предупреждения закрыл заседание по делу Джабиева, журналистов не пустили в зал суда.

Как писал "Кавказский узел", показания в суде по делу о смерти Инала Джабиева дал последний свидетель защиты, для подготовки сторон к прениям в процессе объявлен перерыв до 17 апреля Защита обвиняемых намеренно затягивала этап судебного следствия, считают вдова Джабиева Оксана Сотиева и ее адвокат Фатима Гатагонова.

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

В Цхинвальском городском суде в четверг начались прения сторон по делу о смерти Инала Джабиева. Судебное следствие завершилось 17 марта. Однако процесс оказался закрыт для журналистов, сообщило сегодня ИА "Рес".

Журналистов не пустили на судебное заседание без предварительного уведомления об изменении формата, сообщило агентство "Спутник Осетия".

Новости о расследовании дела и о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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