Процесс по делу Джабиева дошел до прений

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Показания в суде по делу о смерти Инала Джабиева дал последний свидетель защиты, для подготовки сторон к прениям в процессе объявлен перерыв. Защита обвиняемых намеренно затягивала этап судебного следствия, считают вдова Джабиева Оксана Сотиева и ее адвокат Фатима Гатагонова.

Как писал "Кавказский узел", на заседании по делу о смерти Инала Джабиева 16 января выяснилось, что в материалах отсутствует рапорт, который стал основанием для уголовного дела. Прокурор и вдова Джабиева уверены, что рапорт исчез на стадии ознакомления с материалами. Процесс возобновился в марте после перерыва, 13 марта в суде выступили свидетели защиты. Одна из свидетельниц своими показаниями обеспечила алиби обвиняемому Сергею Козонову.

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

На заседании по делу Джабиева в Цхинвальском городском суде 17 марта был допрошен последний свидетель защиты. Саглара Козаева, продавщица продуктового магазина в центре Цхинвала, сообщила суду, что утром 28 августа 2020 года, в день смерти Джабиева, обвиняемый Марат Хугаев заходил ненадолго в магазин, передал корреспондент "Кавказского узла".

Адвокаты обвиняемых Марата Хугаева, Андрея Джиоева и Джумбера Бибилова представили характеристики на своих подзащитных с мест работы и мест проживания. Все документы были приобщены к материалам дела: обвинение не возражало против их приобщения, а у защиты не было иных ходатайств. После этого судья Оксана Кокоева объявила, что этап следствия завершен и суд переходит к прениям.

Прокурор Вильям Бестаев попросил у суда месячный срок для подготовки к прениям. "Запрошенный вами срок для подготовки к судебным прениям является более чем продуманным для того, чтобы качественно изложить свою позицию по 31 тому уголовного дела", - согласилась с прокурором Кокоева и назначила следующее судебное заседание на 18 апреля.

Адвокат Фатима Гатагонова, представляющая в суде интересы потерпевшей стороны, после судебного заседания назвала "знаменательным" и "долгожданным" переход к прениям. Во время первого судебного рассмотрения процесс так и не дошел до этого этапа: в сентябре 2022 года суд направил дело на доследование в прокуратуру, обнаружив несоответствия предъявленных обвинений обвинительному заключению.

"И до сих пор судебное следствие затягивалось только по упорному настоянию стороны защиты, они боялись подойти к рубежу перехода к прениям. Конечно, они опасаются прений, как и приговора. Судом они были жестко предупреждены, что им больше не позволят никаких манипуляций, что у суда имеется намерение покончить с доказательствами стороны защиты и перейти к прениям", - сказала Гатагонова корреспонденту "Кавказского узла".

Обстановка в ходе прений вряд ли будет более напряженной, чем весь судебный процесс до сих пор, считает потерпевшая по делу, вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева. "Мы к этим прениям шли на протяжении четырех лет, со дня убийства Инала. Естественно, это очень важный момент. Судебное следствие закончено, и мы ждем справедливых приговоров", - сказала Оксана Сотиева корреспонденту "Кавказского узла".

Неясным остается статус одного из обвиняемых, Ацамаза Наниева, который в октябре 2024 года, несмотря на подписку о невыезде, покинул республику и отправился в зону военных действий на Украине. Адвокат Наниева не посещает судебные заседания, и пока не объявлено, кто будет представлять в суде Наниева на этапе прений.

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