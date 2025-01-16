Суд усомнился в законности дела о смерти Джабиева

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В деле о смерти Инала Джабиева отсутствует рапорт, подтверждающий наличие признаков преступления, а он стал основанием для уголовного дела. Прокурор и вдова Джабиева уверены, что рапорт исчез на стадии ознакомления с материалами.

Как писал "Кавказский узел", на заседании 13 декабря 2024 года по делу о смерти Инала Джабиева адвокат обвиняемых заявил о множестве нарушений и попросил вернуть дело в прокуратуру, но ему было отказано. На заседании 13 января Цхинвальский городской суд затребовал в Генпрокуратуре материалы экспертизы тела покойного и документы о задержании Герсана Кулумбегова.

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

Цхинвальский городской суд продолжил сегодня рассмотрение уголовного дела Инала Джабиева. В суде присутствовали семь подсудимых, вдова Инала Джабиева в сопровождении адвоката, журналисты и студенты-практиканты.

Генеральная прокуратура Южной Осетии предоставила суду на запрос перечень заверенных копий документов, которые в понедельник на

предыдущем судебном заседании запросила в своем ходатайстве сторона защиты - заверенная копия постановления повторной комиссионной

экспертно- медицинской экспертизы от 4 ноября 2022 года, заверенная копия ответа министерства здравоохранения республики Абхазия,

сопроводительное письмо Генпрокуратуры Абхазии, заверенная копия постановления о проведении повторной комиссионной

экспертно-медицинской экспертизы от 10 ноября 2022 года и заверенная копия рапорта от 3 сентября 2020 года, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший заседание.



Прокурор Вильям Бестаев также предоставил суду журнал регистрации входящей и исходящей корреспонденции канцелярии Генеральной

прокуратуры, подчеркнув, что предоставляет его суду на обозрение, но не передает в дело, так как журнал является документом внутреннего

пользования. А также Бестаев представил суду письменные возражения на ходатайства стороны защиты.



Судья Оксана Кокоева предложила Бестаеву ознакомиться с записями журнала регистрации входящей и исходящей корреспонденции и вернула ему журнал обратно, так как по ее словам последовательность дат входящей и исходящей корреспонденции не последовательна.



"Суд сделает копии записей с журнала регистрации и стороны ознакомятся с ровно с теми записями, которые интересны суду. Но прежде надо

разобраться с законностью возбуждения уголовного дела. А уже дальше перейдем к изучению ходатайств по исключению доказательной базы", - сказала она.



Прокурор Бестаев передал четырем защитникам подсудимых письменные возражения гособвинения, подготовленные в ответ на ходатайства стороны защиты.



В ходе общения между прокурором и адвокатами подсудимых присутствующим в зале стало понятно, что в уголовном деле отсутствует

рапорт, подтверждающий наличие признаков преступления.



Адвокат подсудимых Мсоев задавал утоняющие вопросы прокурору. "Почему копии рапорта не было в деле? Оригинал рапорта еще на стадии расследования со слов прокурора был изъят из дела и приобщен к другому делу в нарушение всех норм", - сказал Мсоев.



На этом судья прервала процесс и объявила перерыв на неопределенное время, добавив, что стороне защиты прежде пока надо изучить документы предоставленные прокуратурой на их ходатайство.



Как рассказал прокурор Вильям Бестаев корреспонденту «Кавказского узла», копия рапорта была в материалах уголовного дела, и числилась в описи документов. Судебная канцелярия приняла дело без замечаний об отсутствии того или иного документа. Затем началась стадия

ознакомления с делом сторонами и обвиняемые заявили об отсутствии в деле рапорта.



Вдова Джабиева Оксана Сотиева, полагает, что копию рапорта, подтверждающую наличие признаков преступления из дела вырвали во время ознакомления с делом.



"Они полагают, что без этого рапорта в деле нет и обоснования для возбуждения уголовного дела", - сказала Сотиева.



По словам адвоката потерпевшей стороны Фатимы Гатагоновой, документы, которые обвинение запросило в своем ходатайстве, в частности экспертиза из Абхазии, не играют роли в ходе процесса. "В Абхазии экспертизу не проводили. Мы в деле теперь уже рассматриваем только экспертизу Минобороны РФ, а экспертизу Дзагоевой суд исключил. Для чего сторона защиты запросила эти документы из Абхазии, понятия не имею. Это станет уже понятно на следующем процессе. По крайней мере мне", - сказала адвокат потерпевшей стороны.



Дата следующего судебного заседания пока не назначена.

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