Суд отказался возвращать дело об убийстве Джабиева в прокуратуру

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На заседании в горсуде Цхинвала адвокат обвиняемых по делу о смерти Инала Джабиева заявил о множестве нарушений и попросил вернуть дело в прокуратуру, но ему было отказано.

Как информировал "Кавказский узел", на заседании 12 декабря адвокаты обвиняемых по делу о смерти Инала Джабиева заявили об отсутствии в материалах дела некоторых страниц и документов. По версии защиты, эти документы демонстрируют противоречия в показаниях потерпевших.

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

Цхинвальский городской суд 13 декабря завершил судебные заседания по уголовному делу Инала Джабиева. На текущей неделе суд провел три заседания, чтобы завершить процессы и дать сторонам перейти к прениям. Завершающее заседание вдова Джабиева не посетила.

В ходе судебного заседания судья Цхинвальского городского суда Оксана Кокоева в целях прозрачности процесса предложила стороне защиты зачитать протоколы исследования видеозаписи передвижений подсудимого Андрея Джиоева. "Чтобы никто не усомнился в прозрачности процесса, предлагаю ещё раз огласить протокол исследования видеозаписи", - сказала Кокоева. Адвокат подсудимых Альберт Мсоев зачитал протокол осмотра видео с записей камер наружного наблюдения одной из столичных кондитерских.

«Протокол осмотра видеозаписи от кондитерской "Анечка" с датой и временем записи - 13.35 минут 38 секунд. Джиоев движется на кадрах на служебной "Ниве". На указанной видеозаписи проходит мужчина, похожий на Джиоева, и заходит в кондитерскую. При детальном изучении в 13.45 минут вышел Джиоев Андрей Лаверович, разговаривает по телефону, обратно заходит в здание. В 13.51 выходит и уезжает", - зачитал Мсоев.

Напомним, подсудимый Джиоев предоставил суду съемки с камер наружного видеонаблюдения, как алиби. Однако адвокат потерпевшей стороны и гособвинитель Вильям Бестаев утверждают, что человек, похожий на Андрея Джиоева, замечен входящим и выходящим из кондитерской после 13.30 мск 28 августа 2020 года, тогда как суду интересно место нахождения подсудимых с 11.08 до 13.30 мск. Кроме того, гособвинитель выразил сомнения в том, действительно ли Джиоев управлял служебным автомобилем с тонированными стеклами. Адвокат Джиоева также подал ходатайство об устранении противоречий в показаниях о точном времени. Так, при распечатке телефонных разговоров и временем, указанном на камерах видеонаблюдения, было зафиксировано разное время, и более точным адвокат считает то, которое указано в распечатке телефонных разговоров.

Далее адвокат защиты долго излагал доводы об упущениях на досудебном этапе и нарушениях следственных действий и настаивал на том, что дело в идеале должно быть возвращено в прокуратуру, так как многие документы в деле по упущению следствия дополнялись "задним числом и датами". Он также заявил об отсутствующих документах в деле, которые есть только в перечне документов, но не в деле, и о процессуальных нарушениях. Адвокат попросил суд обеспечить конституционное право каждого к доступу к правосудию - и подсудимых, и потерпевших с пересмотром дела.

Судья Оксана Кокоева пояснила, что суд рассматривает дело по ранее определенному порядку ведения судебных заседаний, а ходатайство Мсоева отклонила.

У адвоката потерпевшей стороны на суде не было ни ходатайств, ни вопросов. По словам Гатагоновой, она все изложит в прениях.

Судья объявила присутствующим на суде, что это было последнее заседание в текущем году.

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