Стало известно имя убитого в СВО бойца из Майского района

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Рамазон Довлатов убит на Украине. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 492 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как информировал "Кавказский узел", на 30 октября власти и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 491 бойца из Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В зоне военной операции на Украине убит Рамазон Довлатов из Майского района Кабардино-Балкарии. Он посмертно удостоен боевой награды, которая была передана его близким, сообщила администрация Майского района на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 492 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Поддержку от государства семьям убитых бойцов не гарантируют ни госнаграды, ни мемориальные доски и выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.