Жители Ингушетии почтили память жертв депортации и конфликта в Пригородном районе

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Жертв политических репрессий в Ингушетии вспомнили сегодня наряду с жертвами конфликта в Пригородном районе, начавшегося в этот день в 1992 году. Осетино-ингушский конфликт, ставший отдаленным следствием сталинских депортаций, вспомнили также в Северной Осетии, но без привязки к репрессиям.

Как писал "Кавказский узел", в Ингушетии и Северной Осетии 30 октября ежегодно проходят траурные мероприятия в память о жертвах начавшегося в этот день осетино-ингушского конфликта. Также 30 октября с 1991 года отмечается в России как День памяти жертв политических репрессий.

Осетино-ингушский конфликт произошел осенью 1992 года на территории Пригородного района Северной Осетии и привел к вооруженным столкновениям. По данным прокуратуры, в результате погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. По разным оценкам, от 30 до 60 тысяч ингушей были вынуждены покинуть территорию исторического проживания в Пригородном районе и Владикавказе, в большинстве своем осев в Ингушетии, говорится в справке "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 года".

Траурное собрание и поминальная молитва по жертвами событий 1992 года в Пригородном районе собрали сегодня на мемориальном кладбище “ГIоазота кашамаш” в Назрани сотни человек, передает “Фортанга”.

Трагическая годовщина отмечается в республике на официальном уровне: так, Миннац Ингушетии назвал эту дату “незаживающей раной в истории ингушского народа”, напомнив о “тысячах искалеченных судеб”, потерянных домах и боли, “которую до сих пор хранят целые семьи”.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, в свою очередь, обратил внимание, что некоторые семьи в республике “до сих пор смогли узнать о судьбе своих близких”. “Имам Центральной мечети Назрани Хизир Цолоев также напомнил о невинных людях, погибших в те трагические дни. Он призвал помнить о каждой человеческой жизни”, – говорится в публикации его официального Telegram-канала.

Конфликт в Пригородном районе как результат репрессий

Еще один пост Калиматов посвятил Дню памяти жертв политических репрессий, напомнив об “одной из самых трагических страниц” в истории ингушей. “Депортация 1944 года стала тяжелейшим испытанием, выпавшим на долю целого народа. Людей насильственно лишили родной земли, домов, привычного уклада жизни. Многие погибли в дороге и в первые годы ссылки. Эту трагедию невозможно оправдать или забыть”, – написал чиновник.

23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были массово выселены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию. Подробнее об этих событиях и их последствиях можно прочитать в справочном материале "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

Сталинские депортации непосредственно создали почву для событий осени 1992 года. После возвращения домой в конце 1950-х годов ингуши обнаружили, что Пригородный район, ранее входивший в состав Чечено-Ингушской АССР, стал частью соседней Северо-Осетинской АССР.

“Дома ингушей заняли осетины, окружающая среда стала враждебной. В результате в 1992 году на территории Пригородного района возник осетино-ингушский конфликт. Жертвами столкновений между ингушскими отрядами и силами безопасности Северной Осетии стали несколько сотен человек”, – отмечали правозащитники в статье, опубликованной в 2024 году к 80-й годовщине депортации.

Ингуши, живущие в Пригородном районе, до настоящего времени испытывают на себе последствия конфликта. Так, в 2025 году в селе Ир (ингушское название – Джейрхой-Юрт) Пригородного района Северной Осетии появились таблички с предупреждением о закрытии ингушского кладбища для захоронения. Ингуши, которые хотят похоронить усопших на кладбище в селе Ир, сталкиваются с бюрократическими препонами со стороны местных чиновников на грани саботажа.

Меняйло проигнорировал день памяти репрессированных

В Северной Осетии годовщину событий в Пригородном районе также отметили на официальном уровне памятными мероприятиями и возложением цветов, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

“Для жителей Осетии эти дни всегда будут связаны с болью утрат и памятью о тех, кто защищал и защищает родную землю”, – написал глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

О Дне памяти жертв политических репрессий Меняйло сегодня не вспомнил. В публикации чиновника также нет упоминаний о межнациональной составляющей конфликта, – он преподносится как “трагические события в истории республики” без уточнения предпосылок.

В то же время о репрессированных по политическим мотивам вспомнила Владикавказская и Аланская епархия: сегодняшнее богослужение на Мемориале Славы во Владикавказе было посвящено сразу двум памятным датам. “Священник Василий Грибенченко совершил заупокойную литию по погибшим защитникам Осетии и жертвам политических репрессий”, – информирует Telegram-канал епархии.

"Кавказский узел" также писал, что в России памятные акции к Дню памяти жертв репрессий все чаще проходят онлайн: так, международная акция "Возвращение имен" в Волгоградской области прошла в онлайн-режиме из соображений безопасности, так как некоторые активисты находятся под уголовным преследованием. В Ростове-на-Дону полицейские сегодня потребовали объяснительные от активистов пришедших возложить цветы к монументу жертвам политических репрессий.