Уроженец Армении приговорен к длительному сроку в РФ за комментарии в соцсетях

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Второй Восточный окружной военный суд назначил девять с половиной лет колонии уроженцу Армении Геворгу Григоряну, чьи комментарии в социальных сетях обвинение сочло призывами к терроризму и экстремизму.

Григоряна, жившего в Забайкальском крае и имеющего гражданства России и Армении, судили по обвинению в распространении фейков о российской армии, реабилитации нацизма, а также призывах к терроризму и экстремизму.

Григоряна задержали и отправили под домашний арест в июне 2025 года, поводом для уголовного дела стали антироссийские комментарии на армянских ресурсах. В них он писал, что "Гитлер должен был их всех уничтожить" или что "после Украины российские войска войдут в Армению", сообщает "Медиазона"*.

По словам знакомого, Григорян писал эти комментарии, так как "расстроился, что Москва не помогла его родине в войне за Карабах". Позже Григорян согласился с обвинениями и "раскаялся в своих словах", отмечает издание.

Следственный комитет по Забайкальскому краю 20 августа 2025 года в релизе о задержании местного жителя утверждал, что тот обвиняется в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, совершенное с использованием интернет с оправданием или пропагандой применения насилия.

"По версии следствия, с сентября 2023 года обвиняемый систематически размещал в одном из мессенджеров публичные комментарии, содержащие оскорбительные формулировки, унижающие достоинство группы лиц по национальному признаку, открыто поддерживал идеологию нацизма, использовал нацистские лозунги, а также распространял сообщения, содержание которых направлено на возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку", - говорится в сообщении ведомства.

Первоначально Григоряну вменялись только реабилитация нацизма и возбуждение ненависти, а судить его планировали в Центральном районном суде Читы, однако со временем в деле появлялись новые статьи, и в августе 2026 года дело передали в окружной военный суд.

В результате Второй Восточный окружной военный суд назначил Григоряну наказание - девять с половиной лет лишения свободы. Согласно карточке уголовного дела на сайте суда, его дело по уголовным статьям поступило в суд 5 августа, а приговор был зачитан 20 октября судьей Зыряновым.

В декабре 2025 года данные Геворга Григоряна были внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Молодой человек родился в Ереване в 2003 году, в июне ему исполнилось 23 года.

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