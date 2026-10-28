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23:10, 28 октября 2026

Жительница Армении столкнулась в Москве с отказом в возбуждении дела о похищении детей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правоохранительные органы отказали гражданке Армении Анжелике Цивинской в возбуждении дела о незаконном похищении детей их отцом, решение будет обжаловано.

Как писал "Кавказский узел", во время развода супруг увез двоих детей из Еревана в Москву и не вернул их к оговоренной дате, рассказала Анжелика Цивинская. Детей она увидела после длительных поисков и вмешательства полиции, органов опеки и МЧС, младшего сына ей удалось вернуть. Действия отца нарушили права детей и не соответствовали их интересам, указала адвокат Светлана Вдовина.

По словам Анжелики Цивинской, в 2007 году она вышла замуж в Москве за Романа Цивинского. В 2022 году они с детьми уехали в Ереван. У Цивинской и ее детей гражданство Армении, а в 2022 году гражданство Армении через брак получил и Роман Цивинский.

Роман Цивинский, увезший ребенка из Еревана в Москву, все еще отказывается вернуть его, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Анжелика Цивинская.

На днях я впервые за 1,5 месяца увидела его. При этом из-за разлуки он говорит мне, что не хочет со мной видеться и общаться

"Из хороших новостей – мне удалось с ним развестись 20 октября. Но это единственная хорошая новость. Сын удерживается бывшим мужем. На днях я впервые за 1,5 месяца увидела его. При этом из-за разлуки он говорит мне, что не хочет со мной видеться и общаться. При этом бывший муж не выплачивает алименты на младшего сына, что был обязан делать. Плюс он пытается меня задержать: поставил запрет на выезд, я не могу уехать в Ереван даже на время ожидания судов", - заявила она.

Что касается обращения в правоохранительные органы, то здесь, по словам Цивинской, возникли проблемы.

"Мне отказали в возбуждении дела о незаконном похищении детей. Причины мы пока не знаем – ждем мотивированный отказ. Как только мы его получим, то подадим апелляцию.  Параллельно идет процесс в Измайловском районном суде об определении места жительства детей. Но здесь представитель прокуратуры, присутствовавший на заседании, высказался против возвращения детей, так как не считает их перемещение незаконным, потому что они граждане России и вернулись с законным "отцом" на родину", - подчеркнула она.

Российский юрист, говоривший  на условии анонимности, отметил, что отказ в возбуждении уголовного дела о похищении детей возможен по нескольким основаниям, перечисленным в части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса РФ. "Это отсутствие события преступления, когда, к примеру, выясняется, что один из родителей забрал ребёнка на время отпуска по взаимному согласию, а не с целью лишить другого родителя общения, отсутствие в деянии состава преступления, если родителю удается доказать, что он забрал ребенка, чтобы обеспечить ему безопасность и уход, или если он докажет, что перемещение ребенка к нему не будет препятствием для общения с другим родителем, истечение срока давности и смерть подозреваемого. Какой из двух первых вариантов выбрали для отказа, сказать сложно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием от Романа Цивинского. Связаться с ним самим не удалось, а его адвокат на просьбу дать комментарий ответила отказом.

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Автор: "Кавказский узел"

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