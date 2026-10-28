13 бойцов из Волгоградской области названы убитыми на Украине

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В Калачевском районе переданы награды близким 13 военнослужащих, убитых в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1873 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 24 октября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1860 бойцов из Волгоградской области.

Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9900 Не менее 4928 бойцов из СКФО и 4972 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В администрации Калачевского района состоялась церемония передачи государственных наград членам семей военнослужащих, убитых в военной операции, сообщила в своем телеграм-канале районная администрация.

В публикации названы убитыми 13 военнослужащих: старшина Александр Стайков, сержант Денис Кучеренко, младшие сержанты Андрей Дючков и Валерий Свирин, ефрейторы Виталий Галанин и Никита Сукачев, а также рядовые Руслан Бузлянов, Алихан Дадаев, Одилжон Куватов, Валерий Николаев, Роман Шаров, Павел Колягин и Никита Тилоев.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1873 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойцов из Калачевского района стало известно в мае. Тогда власти отчитались о передаче наград родственникам пяти убитых земляков.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.