Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Госнаграды, памятники, мемориальные доски, выступления на «Первом канале» - как выяснил «Кавказский узел», ничего из этого не гарантирует семьям поддержку государства после гибели мужей и сыновей на СВО. Год назад, 30 сентября 2022 года, Россия официально присоединила ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. За пять дней до этого там погибли трое бойцов–из Краснодарского края и Питера. Их родственники уже год пытаются доказать, что погибшие в еще независимой ДНР ребята являются военнослужащими Минобороны РФ. Без этого семьи, оставшиеся без кормильцев, не могут получить от государства ни льгот, ни финансовой помощи.

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Для начала вспомним: 21 февраля 2022 года Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, а 24-го президент Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) на Украине. СВО - только так власти РФ разрешают называть конфликт на Украине. Тех, кто использует иную терминологию, преследуют.

Референдумы на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. 30 сентября 2022 года Владимир Путин и главы этих регионов подписали международные договоры. Впрочем, для большинства стран мира референдумы в ДНР И ЛНР остаются не признанными 1 .

Позывной «Охота»

Василий Штылун родился в 1985 году в Черкасской области Украинской ССР, но до 2022 года проживал в Горячем Ключе Краснодарского края.

Большая семья Василия состоит из его супруги, шестилетней Варвары, пятнадцатилетнего Данилы, старшего брата, тещи Светланы и тестя Сергея.

Василий также активно общался со своими дядями. На Украине проживает отец Василия, с которым он не поддерживал связь.

Именно под Горячим Ключем находится общевойсковой полигон, который в последние годы использовался для размещения и тренировок ЧВК "Вагнер". До 2022 года у Василия несколько раз случались командировки в Сирию, Ливию и другие африканские страны.

Командировки были связаны с деятельностью ЧВК. Одним из увлечений Василия и его семьи была охота, поэтому и позывной он себе выбрал соответствующий - «Охота».

После начала специальной военной операции Василий весной 2022 года «записался» в ряды одного из подразделений Воздушно-десантных войск Министерства Обороны РФ в Одинцово Московской области, после чего проходил службу на территории Украины в этом подразделении.

Но, со слов ближайших родственников Василия, условия службы его не устраивали, поэтому по завершению контракта с МО РФ и небольшого отдыха он выбрал возможность продолжить участвовать в СВО в рядах добровольческого формирования «Ветераны» 2 .

Согласно подсчетам «Кавказского узла», не менее 19800 номеров жетонов убитых «вагнеровцев» нанесены на новой стеле в Краснодарском крае. Ее установили в сентябре на мемориальном комплексе ЧВК «Вагнер», расположенном недалеко от города Горячий Ключ. Стела представляет собой три треугольные плоскости из черного гранита, которые соединены перемычками с подвешенным на них колоколом. На каждой плоскости выгравированы номера жетонов погибших в Украине наемников. Эта цифра совпадает с числом погибших вагнеровцев, о которых в мае 2023 года говорил основатель компании Евгений Пригожин.

Супруга «Охоты» рассказывает «Кавказскому узлу»: «Случилось так, что у Артура, командира другой разведроты, с которым Вася был в товарищах, случилась контузия и его отправили в Ростов на лечение. И где-то наверное в 20-х числах сентября [2022 года] позвонили Артуру из Украины и сказали, что роту, в которой Вася был командир, человек 30, ее раздолбили и Вася погиб.... В соцсетях медсестра из госпиталя разместила по просьбе Артура сообщение о том, что разыскиваются родственники Васи, так вышли на его старшего брата, который живет в Новом Уренгое. Брат подумал, что это какая-то нелепая шутка, но он мне позвонил и мы связались с этой медсестрой из госпиталя в Ростове, а потом с Артуром. Но это было уже 30-е сентября 2022 года, а мне никто ни до 30-го, ни после 30-го из этих «Ветеранов» не позвонил».

После того, как стало известно о гибели разведроты Василия, его супруга начала поиски сослуживцев, а также контактов руководства 60 ОМСБ «Ветераны» через социальные сети. Через какое-то время, в октябре-ноябре 2022 года, удалось найти контакты супруги подчиненного Василия по роте — Юлии Сергеевны Пряничниковой, и матери другого сослуживца Василия — Татьяны Александровны Учеватой.

Также удалось выяснить, что есть некая Елена, которая в 60 ОМСБ «Ветераны» занимается финансовыми вопросами, а также есть Сергей Сергеевич, который в Ростове-на-Дону занимается розыском тел погибших.

Одна из проблем, с которой столкнулась семья погибшего — это то, что без тела, батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего. Не осуществлялись и регулярные выплаты заработной платы. На что в буквальном смысле выживать, пока тело не будет найдено, семье погибшего было непонятно. В «Ветеранах» замполит с позывным «Скиф» сказал родным убитого, что «нет тела — нет выплат», ни заработной платы, ни чего-либо еще. Но у родственников пока была надежда, что, раз тело не найдено, то есть вероятность чуда: «Охота» выжил и попал в плен.

С начала октября 2022 года семья Василия обращалась во все возможные инстанции. Так, на «горячей линии» Министерства обороны РФ им пояснили, что в районе населенного пункта Харьковской области Украины, где погибла разведрота, ведутся такие бои, что «отправить живых и вытаскивать мертвых» не представляется возможным.

Через социальные сети родными был установлен контакт с неким Сергеем Сергеевичем из Ростова-на-Дону [должность и организационная принадлежность — неизвестна]. Он занимается поисками тел погибших, не являющихся сотрудниками МО РФ. Он же помог с отбором у родственников в ноябре 2022 года биологического материала для проведения генетической экспертизы найденных останков тел. Также в Ростов родственники погибших отправляют фотографии и подробные описания татуировок и шрамов на телах своих близких, так как это облегчает поиск.

Примерно через месяц после сдачи генетического материала, 19 декабря 2022 года, супруге Василия поступил звонок, она сразу поняла: «нашли». Первым порывом супруги Василия было немедленно выехать в Ростов. Но Сергей Сергеевич попросил подождать день, и 20 декабря, наняв «Газель» за свой счет, семья Василия выехала из Горячего Ключа в Ростов-на-Дону.

Там на месте произошла встреча с Максимом, которые представлял ЧВК «Редут», одним из подразделений которого являются «Ветераны». В его присутствии из пугающего и очень большого распределительного центра (морга), где тела не только определяют по ДНК, но и по визуальным признакам, тело Василия выдали его ближайшим родственникам.

В этот распределительный центр оно вместе с телами других бойцов попало в мешке с меткой «октябрь 2022 года» в результате обмена с противоположной стороной. Вместе с телом родным выдали справку о смерти (обменивается на свидетельство о смерти) и разрешение на перевозку тела своим транспортом. 23 декабря 2022 года состоялось погребение тела Василия Штылуна в Горячем Ключе.

ЧВК "Редут" расположена в городе Кубинке Московской области и примыкает к территории 45-й бригады специального назначения Воздушно-десантных войск. Согласно объявлениям в соцсетях о найме в ЧВК «Редут», легкая травма оценивается в пять тысяч долларов, тяжелое ранение – в 25 тысяч, смерть – в 60 тысяч. Размер оклада и премий указывается в отдельном соглашении – в зависимости от "квалификации" работника. С "Редутом" связано и подразделение "Дон" – это сводная казачья бригада, в которой воюют добровольцы. Ее солдаты получали оплату через "Редут". Сейчас казачья бригада числится в системе резервистов "Боевого армейского резерва страны" (БАРС) и связана с Минобороны юридически. Как и все "редутовцы", наемники из спецотрядов не входят в систему БАРС. Воюют, но в Министерстве обороны не числятся. Юридически они не солдаты .

После погребения Василия уже представители «Ветеранов» начали «доставать» его супругу звонками с требованиями предоставить документ, подтверждающий факт его смерти (свидетельство о смерти).

«А не получится ли так, что «Ветераны» получат документ, но не выплатят мне «гробовые»? – задавала вопрос Виктория Штылун. На что представительница батальона Елена уверила, что так не получиться и успокаивала: «Если что, вы можете подать на нас в суд».

Отметим, что на декабрь 2022 года у семьи Штылуна кроме справки и свидетельства о смерти — не имелось никаких документальных подтверждений службы Василия в «Ветеранах».

В то время, когда бойцы считались без вести пропавшими - с 26 сентября до 20 декабря 2022 года - заработная плата им не начислялась и не выплачивалась, так как такие выплаты не предусмотрены условиями контракта.

«Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту от ВЧ в Одинцово», - говорит «Кавказскому узлу» Виктория.

По ее словам, эти документы были оформлены в январе-феврале 2023 года. Одновременно родственники Василия Штылуна не переставали напоминать сотруднице «Ветеранов» Елене о том, что семья Василия ожидает выплаты «гробовых». На это они стабильно получали ответ: «пока денег нет».

В начале февраля 2023 года Елена позвонила сама и пригласила в Ростов получить пять миллионов рублей [70900 долларов США на начало февраля 2023 года] наличными, о чем необходимо написать было расписку в получении. После выплаты этой суммы семье Василия Штылуна было сказано, что больше «Ветераны» ничего ей не должны.

Скажем наперед, что семья Штылуна – единственная из наших героев, кому удалось получить столь существенные выплаты – пусть не от Минобороны, но от подразделения, в котором служили ребята.

«Никаких документов о том, где служил Василий с августа по сентябрь 2022 года, на момент выплаты «гробовых» от «Ветеранов» предоставлено не было», - говорят родственники Штылуна.

Как рассказала супруга Василия Виктория, финансовая помощь после гибели мужа для нее была особенно актуальна: дети, ипотека и другие моменты.

«В процессе поиска тела своего мужа я рассказала о своих сложностях представителям «Ветеранов», и мне оказали единовременную материальную помощь — выплатили 40 тысяч рублей и перечислили зарплату Васи за сентябрь 2022 года. Мне также оплатили некоторые связанные с погребением тела расходы, например — перевоз тела из Ростова в Горячий Ключ. При этом, к примеру, приобретение цинкового гроба за 47 тысяч рублей мы сами оплачивали, - рассказывает “Кавказскому узлу” Виктория. - С нас «Ветераны» попросили расходные документы на потраченные суммы в связи с погребением. Комбат частично компенсировал мне расходы на перевозку и погребение, но попросил купить и положить на могилу красивый венок от «Ветеранов», что я и сделала. Но это Василию, который был целым командиром разведроты! Я знаю, что другим не компенсировали никакие расходы».

Позывной «Шнур»

Вместе с командиром подразделения Василием Штылуном на выполнение задания в 20-х числах сентября 2022 года вышел и Дмитрий Уханов (позывной - «Шнур»). Из близких у Дмитрия оставались мама и несовершеннолетний сын.

Дмитрий Уханов попал в подразделение «Ветеранов» после того, как уже отслужил три месяца в другом добровольческом подразделении. До августа 2022 года он был на СВО в формировании «Дон», так как состоял в РОО ДОО Пензенский союз казаков, но отправился он на СВО вместе с казаками из Санкт-Петербурга, рассказала “Кавказскому узлу” мать Дмитрия Уханова Татьяна Учеватова.

В зону СВО на Харьковском направлении в 21 июля 2022 года в расположение 60 ОМСБ приезжала группа «Первого канала», на съемках было организовано общение Дмитрия Уханова с мамой 3 .

Находясь в зоне СВО, бойцы общаются со своими семьями почти постоянно через мессенджеры, но не раскрывают особенностей своего местоположения или того, какие задания они выполняют. Выходя на боевое задание — отключают связь. Когда мать Дмитрия в очередной раз сказала, что сильно за него волнуется, он ответил: «Мам, у нас бригада диверсионно-штурмовая, мы всегда на передовой».

24 сентября 2022 года Дмитрий в составе подразделения Василия Штылуна ушел на новое боевое задание.

«26 сентября мне позвонил мужчина с позывным «Алтай» и сообщил, что мой сын погиб при исполнении боевого задания, спасая жизнь своих сослуживцев», - вспоминает Татьяна Учеватова. Забрать тело, со слов сослуживцев, не удалось, так как территория находится под контролем ВСУ.

Добровольческий батальон «Ветераны» под командованием «Морпеха» воевал в Харьковской области и в 2022 году был выведен в ЛНР для выполнения задач СВО. Бывший мэр Краснодара и вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко, который с 19 августа 2022 года занимал пост председателя Совета министров Харьковской области, 27 октября 2022 года посещал расположение «Ветеранов» и в очередной раз оказал им помощь .

Четыре месяца поиска тела сына превратились для Татьяны в сущий ад. На том же боевом задании, в той же машине был и другой житель Санкт-Петербурга с позывным «Арчи». Он и рассказал Татьяне, что ее сын погиб где-то между 18 и 19 часами 25 сентября 2022 года.

В ответ на просьбу матери Дмитрия о предоставлении документов осенью 2022 года ей прислали справку «Ветеранов» о том, что ее сын является без вести пропавшим: несмотря на то, что есть очевидцы гибели, признать его погибшим невозможно, пока не будет обнаружено тело.

Тело Дмитрия Уханова было найдено во второй половине января 2023 года. Татьяну Учеватову встретили на территории воинской части в Ростове психолог и Сергей Сергеевич, но на опознание сына не пустили. Опознание происходило по обширной татуировки на ноге, которую показали брату Татьяны на экране компьютера.

Матери Дмитрия первоначально выдали в Ростове-на-Дону справку о его смерти, где стояла дата гибели «25 октября 2022 года». Со слов Сергея Сергеевича [который занимается розысками тел добровольцев не на службе МО РФ], эта дата стояла на мешке с телом и в этот день был произведен обмен тел с украинской стороной. С 25 октября 2022 года по январь 2023 года тело Дмитрия находилось в Ростове в воинской части, - так предполагает его мать Татьяна. Сергей Сергеевич пояснил, что у них тысячи тел бойцов, родственников которых надо найти, поэтому это занимает так много времени.

«Сотрудники администрации Санкт-Петербурга и военкомата сами у меня узнавали, найдено ли тело моего сына. В январе 2023 года я им сказала в ответ на очередной звонок, что тело найдено и я еду за ним», - рассказывает мать Дмитрия Уханова. От нее потребовали, чтобы она оставила тело сына на несколько дней в морге Санкт-Петербурга, чтобы сотрудники военкомата и администрации могли решить, как его хоронить. Перевозку тела Дмитрия Уханова из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург оплатили в размере 76 тысяч рублей представители «Ветеранов». Тело Дмитрия было оставлено в морге Суворовского училища. Администрация Санкт-Петербурга согласилась оплатить любое место на выбор на кладбище города.

Сразу, во время выбора места для погребения в конце января 2023 года, Татьяне Учеватой было сообщено, что военкомат (Минобороны РФ) не имеет отношения к службе Дмитрия Уханова и никакие выплаты Татьяне делать не будут. Потом, уже после погребения сына, ей поясняли в администрации Санкт-Петербурга то, что без справки о том, что «Ветераны» относятся к Министерству обороны РФ, рассчитывать на выплаты невозможно.

Позывной «Крот»

Игнат Пряничников родился в городе Абинске Краснодарского края. Учился в Омске, а потом жил с семьей в Москве.

Изначально Игнат (позывной «Крот») в августе 2022 года хотел пойти добровольцем в ЧВК «Вагнер», так он сказал супруге. Но 19 августа 2022 года подписал контракт с «Ветеранами», однако самого документа он так и не прислал супруге.

Дома Игната остались ждать жена Юлия и несовершеннолетняя дочь Регина.

Под руководством «Охоты» «Крот» также отправился на боевое задание в Харьковской области Украины в 20-х числах сентября 2022 года. «27 сентября 2022 года мне позвонил замкомандира с позывным «Скиф» и сообщил, что мой муж Игнат погиб на боевом задании», - рассказала “Кавказскому узлу” Юлия Пряничникова.

Разыскивая мужа, Юлия писала во все инстанции, в том числе в прокуратуру и администрацию президента РФ. Ответы на эти обращения так и не поступили. «В феврале 2023 года позвонили откуда-то, чтобы уточнить разыскиваю ли я мужа или нет. А я обращалась с этими запросами еще в конце октября 2022 года», - сетует она.

В середине января 2023 года там же в Ростове-на-Дону при содействии того же Сергея Сергеевича опознали тело Игната Пряничникова («Крот»). Каких-либо выплат, как утверждает Пряничникова, семья не получила.

Воинская часть – «летучий голландец»

Без документов о том, что кто-то принимал участие в боевых действиях и погиб на СВО, невозможно воспользоваться льготами, например, на бесплатное место в детском садике. Без документов невозможно обратиться за выплатами в военкомат и так далее.

Поэтому семьи бойцов продолжили беспокоить «Ветеранов» запросами о выдачи документальных подтверждений участия в СВО и гибели своих близких в Харьковской области Украины в сентябре 2022 года. Мама Дмитрия Уханова весной 2023 года писала в администрацию президента РФ, администрацию Санкт-Петербурге.

«Как же так получается, что есть документы с печатью МО РФ, а сына не признают военнослужащим МО РФ?», - задавалась она вопросом. Все обращения во все инстанции были «спущены» на уровень невского комиссариаты, и ей предоставляли одинаковые отписки.

До конца июня 2023 года никаких справок «Ветераны» выдать не могли. Но неожиданно Елена из «Ветеранов» смогла положительно ответить на этот запрос в июне 2023 года и прислала фотографии справки о том, что Василий Штылун и Игнат Пряничников состоят в рядах «Ветеранов» и погибли на СВО. Оригиналы справки отправили курьерской службой.

Елена уверяла мать Дмитрия Уханова в том, что «Ветераны» «прикреплены к ВЧ МО РФ». В июне-июле 2023 года семья Пряничниковой и Штылун получили выписки из приказов В/Ч 08818, характеристики, а также курьерской службой им были отправлены Ордена Мужества с удостоверениями, подписанными президентом Российской Федерации.

Военкомат Горячего Ключа заявляет родственникам: «В/Ч 08818 г. Донецк должна напрямую отправить документы Штылун в военкомат Горячего Ключа». Представители В/Ч 08818 «М» в свою очередь отказались напрямую переписываться с военкоматом Горячего Ключа.

В конце июня 2023 года некто Виктор из той же войсковой части «Ветераны» [В/Ч 08818 «М»], с которым познакомилась Юлия, пока искала своего погибшего мужа, организовал изготовление и отправку родственникам погибших выписок из приказов, справок и других требуемых документов.

Как Штылун и Пряничниковой, матери Дмитрия Уханова также курьерской службой из «Ветеранов» отправили Орден мужества с номерным удостоверением, подписанным президентом РФ.

Сотрудники военкомата Горячего Ключа очень сильно удивились наличию у родственников оригинальных бумажных справок с угловым штампом Министерства обороны РФ и печати В/Ч 08818 «М» и взяли «тайм-аут» на общение с родственниками Василия Штылуна, чтобы разобраться, что это за войсковая часть.

После нескольких дней разбирательства семье заявили, что такой войсковой части как 08818 «М» в России не существует.

Татьяна Учеватова получила подробные разъяснения от Елены, представителя «Ветеранов» [В/Ч 08818 «М»] о том, что выплата в пять миллионов рублей — это обязательства батальона и к государственным выплатам это не имеет отношения.

Юлии Пряничниковой сообщили из Министерства труда и социального развития Омской области, где проживал Игнат ранее, что региональную выплату в один миллион рублей они с дочкой получить не могут, так как на момент гибели «Крот» не имел постоянной регистрации в области.

В Горячем Ключе Краснодарского края в настоящий момент в официальных пабликах администрации размещаются рекламные объявления с призывом стать контрактником в Министерстве Обороны или поступить на службу в Росгвардию .

Согласно этим объявлениям, денежное довольствие военнослужащего МО РФ низового звена составляет от 204 тысяч (рядовой) до 246 тысяч рублей (командир взвода, ст. лейтенант).

Игнат Пряничников являлся уроженцем Абинска, поэтому его супруга 7 августа 2023 года обратилась и в Министерство труда и социального развития Краснодарского края за единовременной выплатой в размере два миллиона рублей. В ответе от 12.09.2023 года из этого министерства сказано, что Игнат погиб 25 сентября 2022 года, будучи военнослужащим В/Ч08818 «М» Донецкой Народной Республики, а в состав России ДНР принята 30 сентября 2022 года.

«Кого защищал мой муж? Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц. На двоих», - возмущена супруга Василия Штылуна. – Это меньше, чем один ребенок получает через ПФР выплаты по потери кормильца».

На личном приеме органов социальной защиты Краснодарского края опекунам детей Василия Штылуна было заявлено, что его отец, который проживает в Украине и связи с которым у семьи Василия нет, тоже будет учтен в разделе по долям возможной помощи от губернатора Краснодарского края. «Доля отца погибшего выдаваться никому не будет, она останется в государственном бюджете», - предположила в разговоре с «Кавказским узлом» теща Василия Штылуна.

Пенсионный фонд России рассчитывает свои платежи таким образом, что выделяется доля для всех членов семьи, включая отца и детей Василия, но не включая мать этих детей. Именно к такому выводу пришли родственники «Охоты» после общения с представителями ПФР.

Мать Дмитрия Уханова говорит, что представители органов социальной защиты администрации Санкт-Петербурга даже рассмотрев справку с печатью ВЧ 08818 «М» и угловым штампом МО РФ, сообщили ей, что понятия не имеют, кто такие «Ветераны». «Вот БАРС относятся к МО РФ, а «Ветераны» - нет. Мы о них ничего не знаем» - ответили мне, - говорит Татьяна. - Мне, предложили билеты в театр и помощь психолога. Я расцениваю это предложение как изощренное издевательство»

В телеграм-чате, привязанном к ТГ-каналу «Ветеранов», есть достаточно много критических замечаний от различных авторов в сторону «Ветеранов» в связи с неисполнением реальных или предполагаемых финансовых обязательств перед бойцами этого добровольческого вооруженного формирования.

Государственным языком

Юлия Пряничникова обращалась в созданный по указу президента РФ фонд поддержки участников СВО и семей погибших бойцов «Защитники Отечества». Единственная помощь, которую ей смогли там оказать, — составили жалобы в различные органы: Министерство обороны, военную прокуратуру и другие. Военная прокуратура не ответила Юлии на запросы, отправленные им еще в октябре-декабре 2022 года, а свежие запросы переправляются из прокуратуры Краснодара в Ростов, а потом - в военную прокуратуру Новочеркасска. И дозвониться до военной прокуратуры Новочеркасска родственникам погибших на конец лета 2023 года не удалось. Так рассказывает о своих мытарствах между различными госорганами Юлия.

Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, предоставление технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения, а также содействие в переобучении и трудоустройстве ветеранов .

В распоряжении «Кавказского узла» находится ответ из Комитета по Социальной политике Санкт-Петербурга на запрос Т.А. Учеватой (матери Дмитрия Уханова) от 14 июля 2023. В нем за материальной поддержкой родственников отправляют «в организацию, с которой заключался контракт» 4 .

При этом официальный ответ Министерства Обороны России от 10 июля 2023 года в адрес Т.А. Учеватой сообщает, что «Дмитрий Уханов выполнял задачи по контракту с частной организацией, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, в ходе специальной военной операции. Гибель Уханова Д.С непосредственно связана с оказанием такого содействия». Однако ответственность за гибель сотрудников частных организаций «государство не несет» 5 .

Родственники Василия Штылуна и Игната Пряничникова, которые вместе пытаются защитить свои права, понимают, что возражения органов социальной защиты, структур Краснодарского края и Минобороны РФ отсылают к датам. С момента признания независимости Донецкой народной республики 21 февраля 2022 года до момента подписания договора о вхождении ДНР в состав России 30 сентября 2022 года ДНР являлась независимым государством, в котором находилась войсковая часть, где служили Василий, Игнат и Дмитрий. Соответственно, нагрузку государственных социальных гарантий и региональных выплат, по мнению сотрудников государственных структур в РФ, должна нести ДНР. Родственникам погибших рекомендуют обращаться за выплатами в город Донецк по месту нахождения войсковой части.

В Донецке органы социальной защиты ДНР, куда летом 2023 года обратились доверенные лица погибших, им ответили, что выплаты возможны только тем, кто был постоянно зарегистрирован в ДНР в последнее время, а не имеющие постоянной регистрации в ДНР за всеми выплатами должны обращаться по месту своего постоянного проживания.

Наиболее эффективным действием семей погибших в данных обстоятельствах было бы обращение с административным иском в суд о взыскании денежных средств, так называемых региональных надбавок (два миллиона рублей) и принуждении государственных органов в обеспечении других выплат семьям участников добровольческого соединения «Ветераны», заявил “Кавказскому узлу” известный краснодарский юрист Михаил Беньяш*.

В процессе разбирательства по иску, по мнению Беньяша*, либо ответчики, коими могут быть Министерство Обороны РФ, региональная администрация, ПФР, дадут мотивированный развернутый ответ, в котором детально распишут, по какой причине военнослужащие В/Ч 08818 «М» [60 ОМСБ «Ветераны»] с дислокацией в г. Донецк на 25 сентября 2022 года не являлись военнослужащими Министерства обороны Российский Федерации, либо иск будет удовлетворен.

Постановление Правительства РФ от 04 марта 2023 года № 342 говорит о том, что для ветеранов, вступивших в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческий формирования на территории ЛНР и ДНР, будут действовать единые удостоверения, в том случае, если они вступили в такие формирования с 24 февраля 2022 года .

Публичное признание

Имя Игната Пряничникова было запечатлено 26 мая 2023 на мемориальной доске в омской СОШ №6 [в ней учился Игнат].

Татьяна Учеватова, мать Дмитрия Уханова, в сентябре 2023 года ездила на открытие мемориала, посвященного ее сыну, в кадетском училище, в котором учился Дмитрий.

Семья Василия Штылуна не получила даже официальных почестей. Василий обладатель двух Орденов мужества, руководил разведротой, много лет состоял в различных вооруженных формированиях, участвовал в кампаниях в Сирии, на африканском континенте. В 2022 году Василий Штылун проходил службу в Вооруженных Силах России по контракту в ВДВ.

Василий, Игнат и Дмитрий посмертно были награждены орденами Мужества. Указ о назначении орденами в 2023 году подписал президент Российской Федерации.

При этом родственники бойцов искренне не понимают, почему они вынуждены доказывать государству, что их ребята погибли, защищая именно его. Что их жизни не стали менее ценными от того, что оборвались всего на несколько дней раньше официального расширения границ страны.

Вопросы без ответов

В 2022 году добровольческое подразделение «Ветераны» не могло предоставить родственникам документы о том, где и когда служили Игнат, Дмитрий и Василий. Но уже в 2023 году такие документы были изготовлены и предоставлены им. В документах на бланке 2свбр Добровольческого корпуса в/ч 08818 «М» Минобороны России указано, что Уханов Д.С. проходил службу с 16.05.22 по 26.09.22 в этом подразделении. Значит ли это, что в/ч 08818 «М» МО РФ уже существовала на 16.05.22 года?

Согласно предоставленным «Ветеранами» Юлии Пряничниковой документам, Пряничников И.Ф снят с довольствия и исключен из списков личного состава бригады только 23 февраля 2023 года. Но по какой причине Уханов перестал числится в списках личного состава в/ч 08818 «М» 26 сентября 2022 года, а Пряничников выбыл из списков личного состава только 23 февраля 2023 года?

Из пояснений родственников Василия Штылуна следует, что «Ветераны» выплачивали денежное довольствие только за тот период, когда погибшие были официально зачислены в ряды в/ч 08818 «М». Означает ли это, что по государственным документам РФ с 26.09.2022 года до 23.03.2023 года Игнат Пряничников был уже официальном признан умершим, но в в/ч 08818 «М» г. Донецка он еще состоял на службе и ему начислялось жалование?

Таких нестыковок в этих трех историях общей гибели много. Неразбериха в датах, местах и войсковом подчинении показывает, насколько не отточена система и насколько неочевидна обещанная поддержка государства отправляющимся на СВО бойцам.

Государственное российское СМИ «Первый канал» летом 2022 года показывало Дмитрия Уханова, который выполняет поставленную Россией задачу. Государственные структуры призывают вступать в ряды участников СВО. Василий, Дмитрий и Игнат – ребята, которым ставят памятники и вешают мемориальные доски в различных регионах России. Но получали бы их семьи настоящие государственные награды курьерской службой и выпрашивали бы официальные документы и выплаты, если бы Василий, Дмитрий и Игнат погибли на пять дней позже – после вступления ДНР в состав России?

В процессе подготовки материала, общения с родственниками погибших, «Кавказским узлом» были направлены в запросы официальные органы, но ответ на сегодняшний день нет 6 .

«В сентябре была годовщина гибели Васи. Он был командиром, многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было. В военкомате [Горячего Ключа] сказали, что якобы даже страховки «Согаза» нет. Якобы их не страховали… Никто больше не ответил, в том числе военная прокуратура. А это была последняя инстанция, последняя надежда», - рассказала «Кавказскому узлу» Светлана Финько, теща Василия Штылуна.

Данный материал подготовлен на основе сведений и мнений родственников погибших и передает, в первую очередь, их собственный взгляд на происходящие события. Точка зрения "Кавказского узла" в материале не отражается и может не совпадать с мнением родственников силовиков, убитых во время СВО - только так власти РФ разрешают называть конфликт на Украине. "Кавказский узел" ставит первоочередной целью донесение информации о нарушении прав граждан в ходе конфликтов.

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