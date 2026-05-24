Пять военных из Волгоградской области названы убитыми в боях

В Калачевском районе переданы награды родственникам бойцов, убитых в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1789 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 18 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1784 бойцов из Волгоградской области.

Представители властей 20 мая передали награды родственникам пяти бойцов, убитых в военной операции, сообщила в своем телеграм-канале администрация Калачевского района.

В публикации названы убитыми ефрейторы Вадим Дорофеев, Андрей Иванов, Павел Красаев, младший сержант Александр Шилов и сержант Роман Коротков.

Ранее о смерти участника СВО из Калачевского района стало известно 9 апреля. Тогда власти сообщили, что в боевых действиях убиты младшие сержанты Иван Скрипин и Василий Хлебников, ефрейтор Сергей Бобриков и рядовые Олег Никонов и Сергей Тахтаров.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.