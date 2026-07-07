Проблема доступности бензина усугубилась в Волгограде

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В Волгограде закрыто более половины заправок, а на всех открытых АЗС выстраиваются очереди. Власти настаивают, что поставки топлива своевременны и достаточны, а кризис вызван “искусственным ажиотажем”.

Как писал "Кавказский узел", 30 июня три крупнейшие сети АЗС в Волгограде повысили цены не только на бензин и дизельное топливо, но и на газ; при этом чиновники заявили, что ситуация стабильна и запасы топлива в области достаточны. К 3 июля закрытые ранее заправки в сельских районах области вновь заработали и очереди на АЗС стали меньше, но в Волгограде проблема очередей сохранилась.

На прошедших выходных в Волгограде наблюдался ажиотаж на заправках, рассказала 6 июля жительница Центрального района Волгограда Ольга Китаева. Опрос не является репрезентативным и отражает лишь частные мнения респондентов.

«Особенно к вечеру на АЗС выстраивались длинные очереди. Самой большой, какую я видела, была очередь на проспекте Ленина в районе Мамаева кургана. Там километра три длинной была. Видимо, автомобилисты все запасы на выходных раскупили и вот теперь (в понедельник) бензина нигде нет. АЗС либо закрыты, либо продают только дизельное топливо», - сообщила Ольга корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Китаевой, за прошедшие три дня цены на топливо не изменились, но в продаже остались только дорогие марки бензина. «92-го практически нигде нет», - добавила она.

Общественный деятель и политик Илья Кравченко (внесен Минюстом в реестр иноагентов) считает, что в Волгограде закрылось две трети АЗС. «На половине остальных заправок дикие очереди, на другой половине (продается) только дизель», - рассказал он.

Глава еврейской общины Волгограда Яэль Иоффе рассказала, что на выходных она вернулась из поездки в Москву. На федеральных трассах, по словам Яэль, проблем с заправкой бензином не было.

«По (трассе) М4 на той неделе была ситуация вполне себе нормальная. Часть заправок были закрыты, но “Газпром”, “Лукойл”, “Роснефть” работали с разной степенью загруженности. Ночью перед въездом в Волгоград заправилась на трассе. Уже в Волгограде решила подзаправиться. Сделала солидный крюк. Что увидела? Нашла вроде открытую заправку - по завышенной цене, кажется на VIPOIL. Был только 95-й бензин. Покрутилась полтора часа в Центральном, Ворошиловском и Дзержинском районах города. Дизельное топливо есть везде. Кое-где на выходных был 95-й, а вот с 92-м была засада. Ситуация ухудшается», - сообщила Яэль Иоффе корреспонденту «Кавказского узла».

Женщина подтвердила факт «воскресного ажиотажа». При этом Яэль отметила, что на федеральных трассах, вдали от областного центра люди заправляются в канистры, несмотря на запреты.

Волгоградский историк Андрей Кудинов сообщил, что некоторые его знакомые волгоградцы в воскресенье выезжали за пределы города по московской трассе и на ближайших заправках, «где контроля не было», заливали топливо в канистры.

«У моего знакомого, например, штук 20 таких канистр. Все боятся, что бензина скоро вообще в Волгограде не будет», - сказал Кудинов корреспонденту «Кавказского узла».

Он также отметил закономерность: днем бензина на заправках, как правило, нет, «днем с огнем не сыщешь», но вечером к АЗС, по его словам, начинают подъезжать бензовозы, и уже к ночи к заправкам выстраиваются очереди.

«На каких-то заправках очереди с километр, на каких-то меньше. Я 6 июля простоял примерно с полчаса, с 20-00 до 20-30. “Лукойл” продает не больше 20 литров. “Газпром” - не больше 30 литров. Дизель же есть везде. Бывает, что и днем завозят бензин, но только на “Лукойл” или “Роснефть”. Сразу выстраиваются очереди», - рассказал Кудинов.

Жительница райцентра Иловля Жанна Курилкова рассказала корреспонденту, что отслеживает ситуацию с топливом в Волгограде с помощью интернет-карты «ГдеБЕНЗ» (Gdebenz.ru). К 23.00 мск 6 июля, по ее подсчетам, в областном центре из 71 АЗС закрыто было 37, еще по 9 информация отсутствовала или была противоречивой.

«То есть больше половины заправок города бензин не продают и закрыты. Некоторые продают только дизельное топливо. И буквально везде, где бензин есть, на карте обозначены очереди. Топливо без особых очередей есть только на выезде из города, на федеральных трассах. Туда народ скоро с канистрами и ломанется», - сказала Жанна Курилкова.

Комитет промышленности и ТЭК Волгоградской области распространил информацию, что продолжает мониторинг ситуации «во взаимодействии с оперштабом, УФАС по Волгоградской области».

«В случае локальных изменений логистики поставок совместно с топливными компаниями принимаются оперативные решения для обеспечения потребителей ресурсом», - говорится в официальном сообщении комитета.

Руководство профильного комитета заверило волгоградцев, что региональный штаб продолжает в круглосуточном режиме отслеживать цены на заправках. В случае их повышения информацию чиновники областного правительства передают в ФАС «для организации проверки обоснованности». Правительство региона сообщает о регулярности и своевременности поставок топлива на АЗС Волгограда. Ажиотаж же носит, по мнению чиновников, искусственный характер.