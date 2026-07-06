Канатки на "Эльбрусе" приостановили работу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Работа канатных дорог на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии приостановлена из-за отсутствия электричества.

Как информировал "Кавказский узел", текущий горнолыжный сезон на "Эльбрусе" был открыт 6 декабря 2025 года. По случаю открытия на курорте запущена новая зона катания с двумя канатными дорогами.

Приэльбрусье - зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха.

В связи с отключением электричества в Эльбрусском районе на горнолыжном курорте "Эльбрус" сегодня не работают канатные дороги, сообщила администрация курорта в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что ранее жители Кабардино-Балкарии раскритиковали отчет властей о развитии туризма. Минкурортов республики рапортовало о намерении совместно с МГУ повышать квалификацию сотрудников и проводить исследования. Местные жители, комментируя отчет министерства в соцсети, указали чиновникам, что развитию туризма мешают нерешенная проблема с вывозом мусора, разбитые дороги и высокие цены на бензин.

Напомним, в текущем году паводки на Северном Кавказе, вызванные ливневыми дождями, стали одними из самых разрушительных за последние годы, но в Кабардино-Балкарии дожди были небольшими. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Тырныаузе (административном центре Эльбрусского района) слабый дождь, температура воздуха +23, скорость ветра – два метра в секунду. В ночь на 7 июля температура воздуха понизится до +14, скорость ветра – до одного метра в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.