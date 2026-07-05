Боец из Ставропольского края убит в зоне СВО

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Александр Бахмат из Зеленокумска убит в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 959 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 4 июля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 958 бойцов из Ставропольского края.

Александр Бахмат родился в Минеральных Водах, жил в Зеленокумске. работал оператором станков с программным управлением. В 2022 году ушёл в зону СВО, 28 ноября 2025 года убит в Донецкой Народной Республике. Отмечен медалями «За боевые отличия» и Суворова, сообщила 2 июля администрация Советского муниципального округа, отчитываясь о передаче жене и детям бойца ордена Мужества.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 959 бойцов со Ставрополья.

20 июня власти Советского муниципального округа сообщили, что в зоне СВО убит Сергей Зиновьев.

Власти признали убитыми на Украине не менее 9350 бойцов с юга России Не менее 4645 бойцов из СКФО и 4705 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту", - рассказала вдова одного из них.