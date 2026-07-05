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10:57, 5 июля 2026

Рассуждения губернатора об ажиотаже на заправках вызвали критику у жителей Кубани

Очередь на АЗС. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Краснодарском крае запаса топлива достаточно, а ажиотаж на заправках необоснованный, заявил губернатор Вениамин Кондратьев. Местные жители, комментируя его слова в Telegram, указали, что проблема длинными очередями на АЗС в регионе остается нерешенной.

Как информировал "Кавказский узел", ранее стало известно, что в городах Черноморского побережья Краснодарского края сложилась тяжелая ситуация с доступность бензина. Местные жители сообщили об очередях и продаже топлива по блату.

Власти Кубани в конце июня сообщили, что в регионе работает лишь часть АЗС. На этих заправках по решению собственников ограничена продажа горючего. Губернатор Вениамин Кондратьев объяснил рост цен на топливо разгаром туристического сезона.

В Краснодарском крае имеются резервы топлива, а в ближайшее время будут дополнительные поставки горючего, заявил губернатор Вениамин Кондратьев. "При нынешних объемах, имеющихся в крае, мы не имеем право говорить ни о каком дефиците. Это либо недоработка на местах, либо кому-то выгодный и искусственно созданный ажиотаж", – написал он 4 июля в своем телеграм-канале.

Слово губернатора о том, что в Краснодарском крае достаточно запасов топлива, 4 июля опубликовал телеграм-канал "Краснодар Телетайп", на который подписаны около 127,5 тысячи пользователей. На 10.50 мск 5 июля этот пост набрал 153 отметки с реакцией пользователей и 30 комментариев.

"Мне иногда кажется, что наш губернатор в городе не бывает. Что значит достаточно? Он очереди на заправки видел?" – написала Татьяна.

"Достаточно? Впервые за неделю смог заправиться. По 100 рублей за литр. Куда ФАС смотрит?" – задался вопросом пользователь Nobody Anywhere.

"У людей же глаза есть. Какой смысл от таких заявлений, на кого они рассчитаны? На тех, кто дальше телевизора ничего не видит?" – написал пользователь с ником SVA.

"Спасибо, но где бензин в достаточном количестве?" – спросила Ася.

"Топлива достаточно тем, кто не ездит на машине. Губернатор в их числе", – считает Геннадий.

"АЗС работающих недостаточно, 20-литровых лимитов недостаточно. И прежних цен на топливо тоже очень недостаёт", – отметил Вадим Колосов.

"Очень тяжело будет положить конец этим очередям, ибо даже при полном наличии топлива паникеры будут ездить и заправлять свои 5-6 литров каждый день. Уйдут месяцы на то, чтобы избавиться от очередей полностью", – считает пользователь с ником Drug.

"Да так и есть. Сам наблюдал, как при почти полном баке добивают пару литров и остальное в канистру заливают. При первой же возможности становятся в очередь", – ответил ему Влад.

Напомним, нехватка бензина возникла на фоне атак на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенных на юге России. 10 июня произошел пожар на территории НПЗ в поселке Афипском. 5 июня загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске, потребовалась эвакуация жителей ближайших домов. 2 июня в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района. Пожар был потушен в тот же день.

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Автор: "Кавказский узел"

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