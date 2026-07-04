Анапчанин арестован по подозрению в пособничестве спецслужбам Украины

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ФСБ отчиталась о задержании жителя Анапы, который, по версии силовиков, осуществлял сбор информации по заданию украинских спецслужб.

По версии следствия, житель Анапы 1990 года рождения сам установил контакт сотрудниками СБУ и затем передавал им информацию о расположении вооруженных сил и объектов критической инфраструктуры ТЭК на Кубани.

Анапчанин арестован, в отношении него заведено уголовное дело о госизмене, отметили в ФСБ.

"По заданию куратора он собирал и передавал противнику сведения о расположении подразделений министерства обороны Российской Федерации и объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Краснодарского края, фиксировал уровни радиосигналов в районах интересующих военных объектов для использования вооруженными силами Украины при планировании ракетно-бомбовых атак", – привело сегодня РИА "Новости" сообщение спецслужбы.

"Кавказский узел" также писал, что ранее стало известно, что житель Ставрополья обвинен в финансировании экстремистов. По версии следствия, с августа 2021 года по февраль 2022 года он семь раз перевел деньги на счет организации, признанной экстремистской.