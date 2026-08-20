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Кавказский узел

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19:10, 20 августа 2026

Состояние пляжей в центре Анапы разочаровало пользователей Telegram

Пляж в Анапе. 20 августа 2026 г. Фото: https://t.me/makovozovy/66614

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После череды штормов на центральном пляже Анапы образовались обрывы — волны смыли часть насыпанного песка с глиной, в то же время ветер прибил к берегу водоросли, указали блогеры и комментаторы.

Как писал "Кавказский узел", анапские пляжи после отсыпки новым песком превратились в смесь камней и глины, отчеты чиновников никак не соотносятся с реальностью, указали пользователи Telegram. По словам комментаторов, на засыпку пляжей Анапы после разлива мазута потребовались большие затраты, но уже первые штормы смыли песок, а оставшийся на берегу спрессовался. Еще одной проблемой анапских пляжей после шторма стало большое количество водорослей. Разрешение на работу от Роспотребнадзора уже получили 109 пляжей Анапы, еще три проходят экспертизу. Вход в море на анапских пляжах покрыт водорослями, а сильный ветер поднимает глиняную пыль от завезенного на побережье после разлива мазута песка, пишут блогеры.

На центральном пляже Анапы сейчас непривычная картина, море смыло засыпанный привозной песок. Берег заметно изменился, линия пляжа стала обрывистой, сообщил блогер Андрей Маковзв.

«Центральный пляж у выхода с парка 30 лет Победы в своём репертуаре. Это лицо города-курорта, отсюда 300 м до администрации, и выглядит оно сейчас вот так. Склон полтора метра, по которому карабкаться надо по лестнице, острова сгнившей черной камки и мощный запах сероводорода, пробивающий любой заложенный нос», — написал он в своем Telegram-канале «Маковзвы».

Пляж «Кавказ». «Море тут полный компот, свежая камка после южного ветра пластами лежит у воды, народу немного», — писал блогер сегодня.

«Глиняно-каменные острова, запах стоит такой, что заболела голова, пока снимал», — добавил блогер в другом посте.

Это сообщение собрало 18 комментариев.

«Администрация специально дискредитирует курорт? Но люди все равно едут», — прокомментировал Григорий.

«Пока едут, в следующем году уже нет желания здесь отдыхать, испоганили всё, что можно», — прокомментировала Юлия.

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

Несмотря на проблемы с песком и водорослями на пляжах, Анапа в июле показала наиболее значительный прирост туристов в Краснодарском крае. Отели держат цены в Анапе на уровне прошлого года и даже устраивают распродажи, подчеркнул отельер.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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