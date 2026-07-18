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18:01, 18 июля 2026

Анапа показала рост турпотока на фоне топливного кризиса

Обстановка на пляже в Джемете, Гостевой проезд, пляж "Динамо". Скриншот фото Юрия Озаровского от 18.07.26, https://t.me/MoreOz/129011

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Анапа, где после разлива мазута открыты 89 пляжей, показывает наиболее значительный прирост туристов в Краснодарском крае, в то же время топливный кризис ограничивает возможности автовладельцев отдохнуть на курортах Кубани.

Как писал "Кавказский узел", 89 пляжей Анапы уже  открыты, еще 12 проходят экспертизу. Песок, которым засыпали пляжи, утрамбовался и малопригоден для отдыха, указали пользователи соцсети. Другие комментаторы выразили надежду, что привозной песок постепенно унесет море. Власти отчитались о 830 тысячах туристов, посетивших Анапу с начала года, добавив, что отсыпка пляжей новым песком продолжается. Блогеры подтвердили, что отдыхающих на пляжах много. 

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

Анапа показала рост бронирований в июле

Системы бронирования продолжают фиксировать спад интереса к Краснодарскому краю. Например, по данным TravelLine, число заказов номеров в целом по территории в первой половине июля сократилось на 28% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, заездов – на 14%, а количество отмен выросло на 42%, пишет TourDom.

При этом в Сочи спад по заездам составляет 20%. А в Анапе, наоборот, прирост 18%.

По словам руководителя компании «Дельфин» Сергея Ромашкина, спад в Сочи стал заметен еще в декабре 2025 года, и в это же время рванула вверх Анапа. «Она показывала феноменальную скорость – плюс 40–60%. А после того, как начались проблемы в Крыму и часть туристов переориентировалась на Краснодарский край, рост увеличился до 100% год к году», – говорит эксперт. И в июле этот темп сохраняется.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Топливный кризис сыграл роль в наполнении курортов

По мнению гендиректора туроператора «Турплатформа» Сергея Толчина, Анапа наращивает турпоток прежде всего за счет жителей Южного федерального округа – сказывается топливный фактор. «Я проехал все побережье от Сириуса до Благовещенской. В регионе заметно меньше обычного машин из Центральной России и Поволжья – номера в основном местные. Они на одном баке могут доехать до моря и вернуться», – приводятся его слова в публикации

На фактор топливного кризиса в популярности анапских пляжей указал и блогер Андрей Маковозов. Он публиковал фотографии с малолюдного пляжа в станице Благовещенской. "Из-за бензина многие местные, кто живёт в Анапе стали реже сюда ездить - получается туда-сюда 70км", - указал он.

Мэрия Анапы отчиталась, что на сегодняшнее утро работали 26 АЗС.
 
"На 8 АЗС по решению собственников введены ограничения – топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта. На 13 АЗС есть ограничения по отпуску топлива в баки по литражу (92 и 95 по 20 литров – на 2 АЗС; 92 и ДТ по 24 литра – на 1 АЗС; 95 по 26 литров – на 1 АЗС; 92 и 95 по 30 литров – на 9 АЗС; 92, 95 и ДТ по 40 литров – на 3 АЗС; ДТ по 50 литров – на 7 АЗС; ДТ по 60 литров – на 3 АЗС). На всех АЗС ограничен отпуск топлива в канистры и другие емкости", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.

По данным чиновников, на утро  АИ-92 был в продаже на 22 АЗС,  АИ-95 – на 23 АЗС, АИ-100 – временно отсутствует
ДТ – на 26 АЗС.

Обстановка с топливом в Анапе на 18.01 мск по версии сервиса Gdebenz.ru.По данным сервиса "ГдеБЕНЗ" (Gdebenz.ru), на 18.01 мск сегодня, по части АЗС Анапы нет информации о наличии бензина (отмечены серыми метками), в большинстве бензина нет (красные метки) или стоят длинные очереди (оранжевые метки). Зелеными метками отмечены АЗС, где бензин есть и нет больших очередей. Сервис Gdebenz.ru основан на сообщениях пользователей, поэтому отображаемая на карте информация не является официальной. "Кавказский узел" не имеет возможности оперативно проверить достоверность опубликованных пользователями сведений.

Напомним, топливный кризис в Краснодарском крае спровоцировал резкое повышение спроса на установку газобаллонного оборудования (ГБО). Стоимость этой услуги увеличилась почти вдвое, автосервисы записывают клиентов на несколько месяцев вперед. Вместе с ажиотажем выросли и цены на пропан.

Часть жителей Кубани заявила, что считает переход на газ единственным способом сократить расходы. Другая часть уверена, что нынешний кризис носит временный характер и не приведет к массовому переоборудованию автомобилей.

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Автор: "Кавказский узел"

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