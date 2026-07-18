Кубанские сельчане пожаловались на проблему с подачей света и воды

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Жители села Гунайка Четвёртая записали видеообращение к губернатору Кубани с жалобой, что в их домах по 18 часов в сутки нет света, из-за чего они остаются без подачи воды, так как насосы работают на электричестве. Они потребовали от властей обеспечить село электроэнергией.

Как информировал "Кавказский узел", жители села Гунайка Четвёртая периодически остаются без электроснабжения. Так, 1 января около 43 тысяч жителей Кубани остались без света из-за снегопада. Вечером того же дня власти отчитались о восстановлении энергоснабжения ряда районов, но без света оставались села Гунайка Четвертая, а также села Шаумян, Навагинское, Гойтх, Терзиян и хутор Папоротный. По данным властей, в этих населенных пунктах живет около 2,8 тысячи человек.

Видеообращение жителей села Гунайка Четвёртая к губернатору Краснодарского края с жалобой на проблему с водой и светом было опубликовано 15 июля в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Село Гунайка Четвёртая".

На кадрах видео показано несколько десятков человек, обращение к губернатору зачитывает женщина.

Электричество отсутствует в селе 18 часов в сутки – с 5 утра до 11 вечера, а недавно сельчане узнали, что село на полтора месяца останется полностью без электричества, отметили авторы обращения.

"Все это происходит сейчас, в разгар летней кубанской жары. В нашем селе живут преимущественно пенсионеры и инвалиды. Среди нас есть инсулинозависимые люди, в том числе ребенок-инвалид. Инсулин должен храниться в холодильнике при температуре не выше +8 градусов. При нашей жаре за 18 часов без света лекарство превратится в яд, и это прямая угроза жизни наших близких", – зачитала жительница Гунайки Четвёртой текст обращения.

Электричество имеет в селе большое значение, так как в Гунайке Четвёртой нет центрального водопровода и насосы в колодцах и скважинах работают от сети. "Отключить свет – значит оставить нас без капли воды в летнюю жару. Мы не сможем элементарно приготовить еду, помыться, напоить скотину, полить огороды, которыми кормимся. Мы не сможем даже позвать на помощь, потому что вышка сотовой связи тоже отключается без электричества через 5-7 часов", – отметили авторы обращения.

По их словам, проблема с электричеством возникла из-за того, что сетевая компания тянет новую усиленную линию для нужд коммерческого предприятия. Чиновники предложили сельчанам использовать генераторы, но у большинства пенсионеров их просто нет. Те же, у кого они есть, столкнулись с невозможностью их использования, так как на АЗС запрещено наливать бензин в канистры. К тому же заправок в селе нет, а до ближайшей нужно ехать несколько километров.

"Вениамин Иванович! <…> Мы просим вашего личного, экстренного вмешательства. Обязать администрацию района и МЧС направить в село Гунайка Четвертая мощный передвижной генератор на весь период работ, чтобы запитать наши дома, насосы и связь", – обратились сельчане к губернатору.

Видеообращение жителей села Гунайка Четвёртая к Вениамину Кондратьеву также было опубликовано в соцсети "ВКонтакте" в группе "Мой Туапсе". Часть их авторов посочувствовала сельчанам.

"По сути, без света остаются тысячи людей, так как эта ситуация затрагивает не только Гунайку, но и Октябрьский (плюс УЗК), Гойтх, Терзиян и Папоротный как минимум. Очень неприятно. К тому же из-за частной необходимости страдают и другие предприятия, которые не могут полноценно работать из-за постоянных отключений, в магазинах портится продукция", – написала Татьяна Казанцева.

"Ужас! Что хотят, то и творят", – считает пользователь Юлия Перетяжка-Мебели."Эх услышали бы вас хоть, а то мне кажется им вообще всё равно", – считает Николай Самусенко.

Комментаторы возмутились тем, что жители остаются без подачи света. "В пять утра отключают! Кто этот график составлял и при чём здесь люди, которые стабильно платят за свет?" – задалась вопросом Irina Ratoshnova.

"Как плохо жить в запущенных сёлах, где ты никому не нужен, где нет практически нормальной инфраструктуры, цивилизации для жизни людей. Люди оставлены, как показывает практика, сами по себе. Никому мы не нужны в этих сёлах. Бедные люди", – отметил Алексей Кунишлифонян.

Некоторые пользователи призвали сельчан фиксировать перебои с подачей света и воды.

"Людям необходимо не только обращаться к губернатору, но и ежедневно фиксировать каждый случай отсутствия электроэнергии и воды: записывать дату, время начала и окончания отключения, делать фото и видео, составлять коллективные акты с подписями соседей, требовать составления акта от ресурсоснабжающей организации. Это важно, потому что при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими допустимые нормы, потребители имеют право требовать перерасчета платы и возмещения причиненных убытков. Это предусмотрено статьей 157 Жилищного кодекса РФ и Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 года", – отметила Жанна Андриадис.

На 06.50 мск 18 июля на сайте администрации Краснодарского края и на сайте Туапсинского района нет комментариев относительно видеообращения жителей села Гунайка Четвёртая.