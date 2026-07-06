Алина Джикаева пожаловалась на давление в СИЗО

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Арестованная в апреле по делу о покупке информации у силовиков журналистка и главный редактор издания "Сапа" заявила о шантаже и давлении со стороны силовиков.

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы арестовал главного редактора "Сапа Медиа" Алину Джикаеву по обвинению в даче взятки полицейскому из Махачкалы. Защита обжаловала арест Джикаевой. После ареста за нее поручииось не менее трех главредов республиканских изданий и глава регионального отделения Союза журналистов России, но суд отказался выпустить главреда "Сапы" из СИЗО. В середине июня срок ареста Джикаевой был продлен еще на один месяц.

"Сапа" - сеть телеграм-каналов, посвященных новостям Северной Осетии, Южной Осетии и всего Северного Кавказа. Проект позиционировался как "региональное независимое медиа", публиковал эксклюзивные новости о происшествиях, событиях криминальной хроники и истории о жизни простых людей, отмечал канал "Говорит НеМосква" (включен в реестр иностранных агентов).

Алина Джикаева пожаловалась, что оперативники принуждают ее дать ложные показания на других людей, угрожая продлением ареста. Обращение Джикаевой появилось в ее личном телеграм-канале "Букет из черемши" 6 июля, накануне заседания по продлению меры пресечения в Замоскворецком суде.

"Друзья, я Алина Джикаева. Вы меня знаете как журналиста и руководителя информресурса "Сапа". Но сегодня я с вами говорю как женщина и мать, которую лишили самого дорогого ради сомнительной цели. Я пишу это письмо не для того, чтобы оправдаться, а чтобы вы услышали мой голос сквозь глухие стены СИЗО", - пишет Джикаева.

По ее словам, 14 апреля в ее дом ворвались вооруженные люди, которые отвезли в один из отделов полиции Владикавказа. Вечером ей предъявили обвинение в том, что она передавала деньги сотруднику полиции Дагестана за информацию о происшествиях.

"Насчитали 285 тысяч рублей за пять лет. Той же ночью меня увезли в Москву и на следующий день поместили в СИЗО "Печатники". С тех пор прошло три месяца. Каждая мать поймет: это тяжелейшее испытание! У меня два сына - Лео и Алекс. Старшему 8 лет, младшему - 5. И все это время я лишена возможности видеть их и общаться с ними. А они - материнского тепла и заботы", - говорится в сообщении журналистки.

По информации Джикаевой, в течение уже трех месяцев к ней регулярно приходят сотрудники, которые снова и снова предлагают кого-нибудь сдать. "Но сдавать мне некого. И, кажется, именно в этом и проблема: я не даю тех показаний, которых от меня ждут. Поэтому меня держат под стражей, шантажируя самым ценным - временем", - жалуется она в письме.

Журналистка подчеркивает, что формально ее заключение объясняют тем, что она может воспрепятствовать следственным действиям и оказать давление на свидетелей. При этом в деле до сих пор не указано ни одного свидетеля и за три месяца ее пребывания в СИЗО не было проведено ни одного следственного действия.

"Через несколько дней суд снова будет решать: продлить ли мою разлуку с детьми или прислушаться к голосу разума. Только огласка и ваша помощь поможет восстановить справедливость. И я смогу наконец обнять своих мальчиков", - попросила в заключение Джикаева.