Участники акции в Ереване потребовали освободить российских политзаключенных

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Активисты провели у посольства России в Ереване акцию в поддержку людей, которых они считают политзаключенными.

Как информировал "Кавказский узел", активисты неоднократно проводили перед российским посольством в Ереване пикеты с требованиями освободить в России заключенных, преследование которых они считают несправедливым. Так, 16 марта активист из Санкт-Петербурга Александр Шерченков провел одиночный пикет с требованием освободить Руслана Сидики, который жаловался на пытки после задержания.

Группа активистов провела в Ереване акцию с требованием освободить российских заключенных, которых они считают политзеками, передал 5 июня Telegram-канал "RusNews".

Акция прошла у посольства России, ее участники держали в руках плакаты с фотографиями людей, которых они считают политическими заключенными. В том числе речь идет про осужденных по "делу Фургала", среди которых сам бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, его бухгалтер Галина Алейникова и её заместитель Светлана Осипенко.

Одна из участниц держала в руках плакат с историей Арсения Турбина*, который считается самым юным политзаключённым в России – он был осуждён в 15 лет, сказано в публикации.

Также 5 июля в Ереване у посольства Германии прошёл пикет в поддержку Дмитрия Баграша, которому после отбытия срока лишения свободы в Германии грозит депортация в Россию. Поводом для акции стало получение Баграшом 1 июля постановления суда в Берлине об отказе в условно-досрочном освобождении. Участники пикета призвали немецкие власти обеспечить объективную проверку, не допустить депортации Баграша, и гарантировать соблюдение его права на справедливое судебное разбирательство, сообщил источник "Кавказского узла".

Дмитрий Баграш, согласно версии следствия, пытался поджечь здание российского информагентства РИА "Новости" в Берлине, для чего в конце 2022 года разместил самодельную бомбу в подвале многоквартирного дома, в котором проживали сотрудники агентства. Бомба не сработала, ее спустя несколько дней обнаружили полицейские. Немецкая прокуратура 20 июня предъявила Баграшу обвинение в попытке убийства и квалифицированного поджога. До ареста Баграш проводил акции против политики президента России Владимира Путина, отметила 22 июня на своем сайте берлинская газета Tagesspiegel.

Напомним, бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был признан присяжными виновным и получил 23 года. В декабре 2025 года был вынесен новый обвинительный приговор – на этот раз по экономическим статьям УК РФ, общий срок наказания составил 25 лет.

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