Армянская оппозиция после решения КС заявила о новом этапе сопротивления

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Блоки «Сильная Армения» и «Армения», партии «Процветающая Армения», «Армянский национальный конгресс» и «Национально-демократический полюс» заявили о нелегитимности власти и планах добиваться ее смещения. Также они решили вместе бороться против изменений Конституции, преследования церкви и добиваться освобождения политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", семь партий обжаловали в Конституционном суде итоговое решение Центризбиркома по парламентским выборам. Конституционный суд Армении отклонил заявления семи политических сил об оспаривании итогов парламентских выборов 7 июня и оставил в силе решение Центральной избирательной комиссии о результатах голосования.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна в числе партий, которые обжаловали итоги парламентских выборов в Конституционном суде Армении. Они же являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении, указали ранее аналитики.

Пять политических сил сформировали единую повестку

Пять политических сил Армении, блоки «Сильная Армения» и «Армения», партии «Процветающая Армения», «Армянский национальный конгресс» и «Национально-демократический полюс», распространили заявление в связи с решением Конституционного суда республики по итогам парламентских выборов, пишет News.Am.

«Решение Конституционного суда: • не решает вопрос легитимности формирующейся власти: власть, сформированная в таких условиях и с зафиксированными результатами, лишена легитимности; не исправляет электоральные фальсификации, не устраняет массовые нарушения на выборах и не решает глубокий политический и правовой кризис, существующий в стране", - указали авторы заявления.

Мы будем использовать все законодательные, общественные и политические средства, чтобы не допустить изменения Основного закона

Они указали, что достигли согласия по принципиальным направлениям, сформировав единую политическую повестку.

Первым пунктом указано "недопущение навязанных изменений Конституции Армении". "Мы будем использовать все законодательные, общественные и политические средства, чтобы не допустить изменения Основного закона, что является прямым и необратимым ударом по суверенитету Республики Армения", - отменили оппозиционные партии.

Вторым пунктом единой повестки стала защита Армянской Апостольской Церкви. "Краеугольным камнем нашей политической повестки станет гарантированная статьей 18 Конституции защита исключительной миссии Армянской Апостольской Святой Церкви, ее прав, имущества и авторитета от любых посягательств", - указали они.

Также оппозиция намерена сосредоточиться на защите прав политзаключенных, число которых резко выросло в ходе агитации и после парламентских выборов, и отстранении действующей власти. "Смена власти и формирование национальной власти нового качества остаются единственной предпосылкой восстановления конституционного порядка, установления солидарности и обеспечения безопасности в стране", - указано в заявлении.

Его авторы отметили, что решение Конституционного суда — "не конец борьбы, а начало нового, более системного, институционального и широкомасштабного этапа политического сопротивления", тем не менее, не указав конкретных шагов, так как "обсуждения между оппозиционными политическими силами относительно дальнейших действий по вышеуказанным пунктам продолжаются".

Оппозиция раскритиковала решение Конституционного суда

Решение Конституционного суда оставить в силе итоги парламентских выборов свидетельствует об отсутствии в Армении конституционного правосудия, заявил представитель блока «Сильная Армения», адвокат Арам Вардеванян.

«В Армении есть Конституция, есть Конституционный суд, но нет конституционного правосудия», — приводит его слова Armenia Today.

Представленные оппозицией доказательства нарушений на выборах были неопровержимы, выходили за рамки оценочных суждений и носили очевидный характер, указал он.

Чего испугались, какое было давление - покажет время

Представитель партии «Процветающая Армения», адвокат Арам Орбелян, комментируя решение КС, заявил, что Конституционный суд стал участником кражи голосов и, как минимум, не остановил ее.

«ЦИК украла голоса, и в итоге голоса 58 500 граждан, по итогам махинаций и математических фокусов зарегистрировано, что как будто не прошли. КС, имея возможность схватить за руку, не сделала этого. Чего испугались, какое было давление - покажет время», - процитировало его News.Am.

По его оценке, по итогам рассмотрения исков оппозиции и доводов ее представителей в КС «Процветающая Армения», как минимум, должна была получить мандаты.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".