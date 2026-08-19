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17:59, 19 августа 2026

Бывший глава Волгодонска осужден по делу о мошенничестве

Юрий Мариненко. Фото: пресс-служба администрации Волгодонска

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ростовской области приговорил бывшего главу Волгодонска Юрия Мариненко к пяти годам колонии за махинации с жильем. Также он оштрафован судом и лишен звания и наград.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря 2025 года суд заключил под стражу бывшего мэра Волгодонска Юрия Мариненко, подозреваемого в мошенничестве. 

По данным следствия, в период с 11 мая 2015 по 20 мая 2016 года он ввел в заблуждение должностных лиц администрации города, вследствие чего он и член его семьи были признаны малоимущими в целях обеспечения жильем, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу судов Ростовской области.

Позже Мариенко было передано жилье на основании договора социального найма. Затем он безвозмездно передал жилье стоимостью более 2,5 млн рублей члену своей семьи.

Мариненко признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере , и ему назначено наказание в виде пяти лет колонии общего режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей. Помимо этого, ему запрещено занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок три года.

Кроме того, бывшего чиновника лишили специального звания полковник полиции, а также наград "За отличие в службе" 1, 2, 3 степеней, "200 лет МВД России", "Лучший сотрудник криминальной милиции", "За верность долгу", информирует "Коммерсант".

Государственное обвинение в ходе прений запрашивало для подсудимого более суровое наказание: шесть лет лишения свободы и штраф в 900 тысяч рублей, сообщает сегодня издание "Блокнот-Волгодонск".

На протяжении всех слушаний сторона защиты настаивала на отсутствии состава преступления и недоказанности вины. Приговор в пять лет колонии общего режима стал строгим, но не максимальным решением суда - судья уменьшил размер штрафа и срок заключения по сравнению с запросом прокуратуры. Свою вину Юрий Мариненко категорически не признал.

В июле 2025 года Мариенко ушел в отставку с поста главы администрации Волгодонска, который занимал с марта 2024 года. До этого он возглавлял межмуниципальное управление МВД "Волгодонское".

"Кавказский узел" также писал, что в конце июня Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил иск прокуратуры к бывшему главе городского МВД Сергею Шпаку, обвиняемому во взятках и мошенничестве. Суд взыскал с него 15 млн в доход государства.

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Автор: Кавказский узел

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