Делимханов Адам Султанович

14 июня 2023, 13:37

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Адам Делимханов - герой России, депутат Государственной думы РФ, прошедший путь от водителя полевого командира Салмана Радуева до охранника Ахмата Кадырова и замглавы правительства Чеченской Республики.

Делимханов и титул для Кадырова

В январе 2023 года депутаты парламента Чечни внесли проект закона, предлагающий дополнить должность главы Чечни титулом "Мехкан Да". Слова означают отец или глава страны.

2 февраля 2023 года Адам Делимханов прокомментировал законопроект, назвав его "исключительно правильным и верным". В трактовке Делимханова само понятие "Мехк-Да" отражает «роль главы ЧР как защитника религии, народа, его интересов, культуры, истории, традиций и обычаев». Понятие "Мехкан Да" является устоявшимся среди чеченцев «и в переводе на русский язык означает – высшее должностное лицо республики", написал он в своем Telagram-канале.

Опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы рассказали, что среди вайнахов титул "Мехкан Да" ранее не употреблялся. Идея дополнить должность главы Чечни титулом "отец страны" неуместна и вызывает иронию избыточным пафосом, указали пользователи соцсетей.

Делимханов и военная операция на Украине

14 марта 2022 года Рамзан Кадыров сообщил, что в Донбассе находится его советник, депутат Госдумы Адам Делимханов. Спустя два дня Кадыров сообщил, что Делимханов обсудил с чеченскими спецназовцами план штурма комбината "Азовсталь" в Мариуполе. 26 апреля 2022 года Владимир Путин подписал указ о присвоении Делимханову звания Героя России. Также в качестве поощрения за пребывание в зоне военной операции Делимханов был назначен первым зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией.

21 июля 2022 года Евросоюз включил Адама Делимханова в санкционный список седьмого пакета антироссийских санкций. Делимханов включен в список, потому что Евросоюз считает его ответственным за организацию чеченских подразделений в Донбассе и руководство "осадой Мариуполя в марте 2022 года".

12 сентября 2022 года Кадыров сообщил, что Делимханов вернулся на Украину и возглавил там чеченских бойцов. Чеченские подразделения готовы выполнить любой приказ, отчитался тогда Делимханов.

Служба безопасности Украины 12 января 2023 года заочно предъявила обвинения депутату Госдумы Адаму Делимханову в посягательстве на территориальную целостность Украины и в оправдании военной операции. Делимханов заявил, что эти обвинения для него не имеют значения.

31 мая 2023 года Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские подразделения передислоцированы в ДНР для участия в штурме населенных пунктов. В тот же день основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что не знает о планах расположения чеченских частей. В ответ 1 июня 2023 года Адам Делимханов записал видеообращение к Евгению Пригожину, в котором предложил встретиться лично, чтобы дать ответы на его вопросы. "И естественно, Женя, что ты не понимаешь, ты не должен понимать", – заявил Делимханов в своем Telegram-канале .

14 июня 2023 года телеканал "Звезда" со ссылкой на пресс-службу нижней палаты сообщил, что депутат Госдумы Адам Делимханов получил ранение. Делимханов «был ранен, но он жив». передал телеканал.

Депутат Госдумы и член комитета по обороне Дмитрий Кузнецов опроверг информацию о ранении Делимханова. Пресс-служба Госдумы заявила, что не комментировала «Звезде» данные о ранении Адама Делимханова и отметила, что все сообщения о ранении идут «от конкретных депутатов», сообщил Telegram-канал Baza .

Делимханов и семья Янгулбаевых

В феврале 2022 года на фоне скандала с семьей федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева резонанс вызвала угроза Делимханова "отрезать головы" членам семьи Янгулбаевых и тем, кто сделает перевод этих его слов на русский язык. Подробности о конфликте властей Чечни с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Делимханов и мир криминала

В декабре 2021 года журналист "Новой газеты" Елена Милашина в своем материале указала на связи Делимханова с миром криминала. Влияние чеченцев в криминальном мире России неустанно растет, отметила она. "Этот спрут, выращенный под охранительным надзором Москвы, уже давно контролирует теневые стороны российской жизни, он обладает огромными ресурсами", - говорилось в публикации "Новой газеты".

Карьера

После Первой Чеченской войны, во второй половине 1990-х Делимханов работал личным водителем известного полевого командира Салмана Радуева.В 2000 году служил в охране у своего дяди — Ахмат-Хаджи Кадырова .

С началом Второй Чеченской войны в 1999 году Делимханов оказался среди чеченцев, перешедших на сторону федеральных сил.

С марта 2000-го до августа 2003 года он работал в органах внутренних дел в качестве стажера, потом сотрудника, а в дальнейшем - инспектора по анализу и планированию штаба отдельной роты милиции при МВД Чеченской Республики по охране объектов - зданий органов государственной власти (служба безопасности главы администрации Чечни Ахмата Кадырова) .

В декабре 2001 года Делимханов пережил покушение - группа неизвестных лиц открыла огонь по его автомашине. Он получил несколько пулевых ранений .

В августе 2003 года Адам Делимханов получил в подчинение батальон милиции отдела вневедомственной охраны при Гудермесском ГОВД, а с сентября и до июля 2006 года уже возглавлял так называемый "нефтяной полк" в управлении вневедомственной охраны при МВД Чеченской Республики по охране объектов нефтегазового комплекса Чеченской Республики .

На этом посту он добился значительных успехов в борьбе с нелегальной нефтедобычей и охране структуры дочернего предприятия "Роснефти" - "Грознефтегаза" .

18 июля 2006 года Адам Делимханов назначен заместителем председателя правительства Чеченской Республики .

С уходом Адама Делимханова на работу в правительство пост командира "нефтяного полка" перешел к одному из его младших братьев Шарипу Делимханову (по другим данным - Шамилю ).

Еще один брат Адама - Албек Делимханов - командовал батальоном спецназа "Север" 46-й бригады внутренних войск МВД, дислоцированном в Грозном. Батальон был создан на базе бывшего республиканского Антитеррористического центра, в свою очередь преобразованного из знаменитой службы безопасности Ахмата Кадырова .

С апреля 2007 года Адам Делимханов занимал пост первого заместителя председателя правительства Чеченской Республики, в его ведении находились силовые ведомства республики .

2 декабря 2007 года Адам Делимханов был избран депутатом Государственной думы РФ пятого созыва от партии "Единая Россия". Занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по делам федерации и региональной политике . 4 декабря 2011 года Адам Делимханов принимал участие в выборах депутатов в Государственную думу РФ шестого созыва в качестве кандидата от партии "Единая Россия" и по результатам выборов сохранил депутатский мандат .

Делимханов и Рамзан Кадыров

Адам Делимханов приходится двоюродным братом президенту Чечни Рамзану Кадырову .

В опубликованном 24 сентября 2009 года интервью газете "Завтра" Рамзан Кадыров назвал А.Делимханова своим возможным преемником, сказав: "Если меня не станет, дело Кадырова будет продолжено. Есть команда, есть люди, которые продолжат мое дело. Каждому командиру я всегда ставил задачу готовить после себя человека. Я приготовил человека, который может меня сменить. Это Адам Делимханов. Самый близкий мой друг. Ближе, чем брат... Я считаю, что Адам лучше меня" .

Подозрения в причастности к похищениям и убийствам

В 2005 году один из лидеров чеченских сепаратистов Доку Умаров обвинил подчиненных Адама Делимханова из "нефтяного полка" в похищении его 70-летнего отца, 45-летнего брата, жены и шестимесячного ребенка. Кроме того, Доку Умаров приписывал подчиненным Делимханова похищения и убийства нескольких близких родственников министра правительства непризнанной Республики Ичкерия Абдул-Вахаба Хусаинова.

18 ноября 2006 года Адам Делимханов лично руководил операцией по уничтожению в центре Москвы конфликтовавшего с премьером Чечни Рамзаном Кадыровым подполковника Мовлади Байсарова - бывшего полевого командира, перешедшего вместе с Ахматом Кадыровым на сторону федеральных сил, а впоследствии возглавлявшего оперативно-боевую группу ФСБ "Горец" .

При этом, по словам Сулима Ямадаева, контрольный выстрел из именного пистолета сделал лично Адам Делимханов .

В апреле 2008 года в интервью агентству "Росбалт" Адам Делимханов обвинил братьев Ямадаевых в связях с Борисом Березовским, заявив: "Рука Лондона, сулящая большие богатства, по всей видимости, крепко сжала падких на личное обогащение Ямадаевых".

В том же интервью Делимханов пообещал, что Ямадаевым "недолго осталось марать доброе имя чеченского народа" .

5 апреля 2009 года начальник полиции столицы Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) города Дубай генерал Дахи Хальфан Тамим назвал Адама Делимханова в числе четырех подозреваемых в причастности к убийству экс-командира чеченского батальона "Восток" Сулима Ямадаева. По словам генерала Тамима, один из задержанных подозреваемых заявил, что оружие для убийства - позолоченный пистолет системы "Макаров" - ему передал охранник Делимханова. 27 апреля 2009 года по подозрению в убийстве Сулима Ямадаева Адам Делимханов был объявлен Интерполом в международный розыск.

23 января 2012 года известно, что полиция Дубая отозвала ордер на международный розыск Адама Делимханова, информация о нем удалена из соответствующих баз данных Интерпола.

2 июля 2014 года Министерство финансов Соединенных Штатов сообщило, что администрация США ввела в отношении Адама Делимханова санкции. По данным американского Минфина, депутат действовал в интересах лидера преступной группировки "Братский круг".

Драка в Госдуме

3 декабря 2013 года в 17.45 в холле у лифтов 15-го этажа в корпусе Госдумы между депутатом фракции "Единая Россия" Алексеем Журавлевым и Адамом Делимхановым произошел конфликт, переросший в драку. Конфликт был связан с тем, что в середине сентября депутат Журавлев направил запрос генпрокурору России Ю.Чайке с просьбой проверить законность открытия в чеченском селе Хангиш-Юрт памятника девушкам, погибшим в ходе Кавказской войны. Также поводом для драки стали выраженные Журавлевым сомнения в законности подготовки " Чечни" бывшими сотрудниками подразделения "Альфа" (ФСБ) .

"Он [Адам Делимханов] начал мне угрожать, говорить, что я лезу не в свое дело, и "это плохо кончится". После того как я спросил: "Что, Чечня не территория РФ?" — он исподтишка нанес удар по голове кулаком, я начал защищаться. Подбежали мои помощники, его охрана. После чего у Адама Султановича выпал золотой пистолет — не знаю, откуда, — и мы решили прекратить все действия. Я жив-здоров, но не очень красиво выгляжу", — рассказал Алексей Журавлев . В результате драки был госпитализирован посетитель приемной Журавлева, попытавшийся разнять дерущихся.

Братья Делимхановы и дело Немцова

В 2017 году в ходе процесса по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова в качестве свидетеля был допрошен брат Адама Делимханова - Алибек Делимханов. Он был вызван в суд, поскольку является командиром части, где служили обвиняемые в покушении на политика выходцы из Чечни.

Ходатайство стороны потерпевших о вызове Адама Делимханова суд отклонил.

Братья Делимхановы приходятся родственниками Руслану Геремееву, командиру батальона, где служил предполагаемый убийца Немцова Заур Дадаев. Адвокаты семьи убитого политика считают, что Геремееву тоже должно быть предъявлено обвинение.

Промежуточное звено - братья Делимхановы

В интервью "Кавказскому узлу" адвокат Вадим Прохоров, представлявший в процессе интересы дочери Немцова, поделился своими предположениями: «Геремееву был навязан вопрос устранения Немцова, хотя никакой личной неприязни у первого ко второму не было. Теперь вопрос - кто навязал вопрос? Ответ: старшие. Кто старшие? Я полагаю – Кадыров и его окружение. Но есть и промежуточное звено - братья Делимхановы. Адама вытащить в суд не удалось. У Алибека же - слушателя очень уважаемой, интеллектуальной Академии Генштаба - оказалась полная амнезия. Он не помнил вообще ничего из того, что происходило у него в полку два года назад. Он не смог ни подтвердить, ни опровергнуть свою подпись, не смог объяснить, как происходит сдача оружия, не сказал ничего внятного по поводу Дадаева. Однако некоторые интересные вещи он все-таки сказал: он подтвердил факт родственных связей с [Русланом] Геремеевым, что очень важно, когда мы имеем дело с преступной группой из данного региона. [...] Замечу, что мои вопросы Делимханову про Рамзана Кадырова, Геремеева и мой последний вопрос - какова ваша роль в соучастии в убийстве Немцова - суд снял».

Биография

Адам Делимханов родился 25 сентября 1969 года в селении Беной Ножай-Юртовского района Чечено-Ингушской АССР.

В 1987-1989 годах Делимханов прошел срочную службу в рядах Вооруженных сил СССР. Вернувшись из армии, весной-летом 1990 года он несколько месяцев отработал слесарем третьего разряда в ремонтно-техническом предприятии "Аргунское" Чечено-Ингушской АССР.

В 1990-1991 годах выполнял обязанности снабженца предприятия "Тешам" Чеченской Республики. Приблизительно в те же годы он занимался перегонкой и продажей автомобилей.

В 1994 году окончил Чечено-Ингушский государственный университет имени Л.Н.Толстого (ныне - Чеченский государственный университет).

В 2004 году - Институт финансов и права в Махачкале по специальности "юриспруденция" .

А.Делимханов имеет множество российских наград за боевые заслуги, в том числе три ордена Мужества и высшую государственную награду Чеченской Республики - орден имени А.Х.Кадырова. 26 апреля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Делимханову звания Героя России "За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины".

В марте 2020 года в Чечне вызвал резонанс видеоролик от имени дочери Делимханова Хеды, где она названа "султаншей солнца и луны". Видео бросает вызов Кадырову и его семье, предположили пользователи соцсетей. Лицо девушки на видео не просматривается, вывод о том, что это Хеда Делимханова, пользователи соцсети сделали на основании того, что голос за кадром называет имя и отчество дочери Адама Делимханова, его самого и его жены.

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