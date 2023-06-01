Делимханов вступил в полемику с Пригожиным

01 июня 2023, 11:44

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов записал видеообращение к основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, в котором предложил ему назвать дату и место для встречи, на которой Делимханов лично даст ему ответы относительно деятельности поздразделений "Ахмат".

Как сообщал "Кавказский узел", 4 мая основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обнародовал видеообращение к министру обороны Сергею Шойгу и начальнику генштаба Валерию Герасимову. В видео, записанном на фоне тел погибших, Пригожин с обильным использованием ненормативной лексики заявил о недостатке боеприпасов и потребовал незамедлительных их поставок. 6 мая Пригожин попросил Шойгу издать распоряжение о передаче боевых позиций "Вагнера" в Артемовске под контроль батальона "Ахмат".

31 мая на сайте Евгения Пригожина был опубликован его комментарий с ответом на вопрос, способны ли подразделения "Ахмат" освободить Донецкую народную республику (ДНР). "Я никак не могу комментировать, где будут находиться "ахматовцы", я не погружен в эти детали. <…> Что касается освобождения определенных населенных пунктов, конечно, я думаю, что у них есть силы для этого. У них же не стоит задача всю ДНР освободить. И Кадыров, насколько я понимаю, об этом не говорил. Они будут заниматься определенными направлениями", – заявил Пригожин.

Депутат Госдумы Адам Делимханов записал видеообращение к Евгению Пригожину, в котором предложил ему встретится лично, чтобы дать ответы на его вопросы. "Только зашел и увидел обращение или заявление Евгения Пригожина, в котором он говорит, что ему непонятны задачи, чем занимается подразделения "Ахмат". И естественно, Женя, что ты не понимаешь, ты не должен понимать", – заявил Делимханов.

Подразделения "Ахмат" выполняют в зоне СВО задачи, поставленные верховным главнокомандующим, подчеркнул он. "Если тебе что-то непонятно ты в любое время можешь связаться, обозначить место, время и мы тебе объясним, что тебе непонятно. Это раз. Во-вторых, ты стал уже блогером и на весь мир кричишь, что у нас только проблемы, и что нет боеприпасов, и так далее, и тому подобное", – добавил Делимханов.

Российские военные совместно решали возникающие перед ними проблемы в ходе спецоперации на Украине, несмотря ни на какие проблемы, отметил он. "Хватит тебе болтать, кричать, орать. Говори место – где, что, когда увидимся, как говорил Рамзан Ахматович. И мы лицом к лицу с тобой любой вопрос решим. Хватит уже! А то народ и наше общество – они не понимают уже. У многих вопросы", – подчеркнул депутат Госдумы.

Он заявил, что подразделения "Ахмат" стоят на одних из самих сложных участках линии соприкосновения. "Но мы не кричим как ты, что у нас этого не хватает, того не хватает. Тебе давалось больше, чем кому-либо. <…> Хватит болтать, давай говори, где, что и увидимся и решим этот вопрос, если тебе что-то непонятно", – подчеркнул Делимханов.

На 11.20 мск эта запись в Telegram-канале Адама Делимханова, на который подписаны около 526 тысяч пользователей, набрала более 210 тысяч просмотров и более трех тысяч отметок с реакцией пользователей.

Выступление Пригожина также прокомментировал сегодня в своем Telegram-канале командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Он заявил, что, несмотря на отсутствие танков, самолетов и вертолетов, спецназ "Ахмат" совместно со вторым армейским корпусом освободили 36 населенных пунктов в Луганской Народной Республике. Алаудинов также напомнил, что Рамзан Кадыров ранее поддерживал Пригожина. "Специалистам по оценке всех подразделений рекомендую оставить спецназ "Ахмат" в покое, не давать ему характеристики, что он может и не может сделать", – заявил Алаудинов. 13 февраля стало известно, что Алаудинов был госпитализирован после попытки его отравить. 17 февраля в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров написал, что в больнице Алаудинова навещал Евгений Пригожин.

Напомним, Рамзан Кадыров и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин неоднократно демонстрировали солидарность, оппонируя министерству обороны. Так, в октябре 2022 года, раскритиковав генерала Минобороны Александра Лапина, Рамзан Кадыров отметил, что согласен с предложениями Евгения Пригожина о необходимости тактических и кадровых изменений в руководстве армии. В январе 2023 года Пригожин в свою очередь встал на сторону Кадырова в дискуссии с генералами о необходимости военным брить бороды. 10 февраля Кадыров заявил, что опыт ЧВК "Вагнер" доказал необходимость в частных военных компаниях и озвучил планы после ухода с госслужбы основать частную военную компанию и составить конкуренцию Евгению Пригожину. 25 апреля Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о встрече с Пригожиным, не раскрыв подробности, а 30 апреля заявил, что думает над созданием армии.

5 мая, после заявления Пригожина о нехватке боеприпасов, Рамзан Кадыров опубликовал обращение к Сергею Шойгу, Валерию Герасимову и Евгению Пригожину. Он высказал слова поддержки Пригожину, назвав его своим "старшим братом". "Если уйдет старший брат Пригожин и "Вагнер", то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Артемовске (украинское название города – Бахмут. – Прим. "Кавказского узла") придёт младший брат Кадыров и "Ахмат", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Отметим, что двумя днями ранее, 3 мая Делимханов раскритиковал Пригожина за открытое обсуждение проблемы с боеприпасами. Он назвал неправильным публичное обращение в Госдуму от имени бойцов ЧВК "Вагнер" по проблеме нехватки боеприпасов и посоветовал Пригожину обращаться к нему и решать такие проблемы по телефону.

После начала военной операции на Украине глава Чечни неоднократно критиковал Минобороны, однако позднее, напротив, стал выступать с поддержкой действий ведомства. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

Что действительно известно об участии чеченских силовиков в СВО, о потерях в их рядах и заявлениях руководства Чечни рассказывается в справке "Кавказского узла" "Главное о кадыровцах на Украине".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.