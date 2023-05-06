Пригожин попросил Шойгу передать бойцам Кадырова позиции "Вагнера" в Артемовске

06 мая 2023, 14:56

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин попросил министра обороны Сергея Шойгу издать распоряжение о передаче боевых позиций "Вагнера" в Артемовске под контроль батальона "Ахмат".

Как писал "Кавказский узел", 5 мая, после заявления основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о нехватке боеприпасов, Рамзан Кадыров опубликовал обращение к министру обороны Сергею Шойгу, начальнику генштаба Валерию Герасимову и Евгению Пригожину. Он высказал слова поддержки Пригожину, назвав его своим "старшим братом". "Если уйдет старший брат Пригожин и "Вагнер", то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Артемовске (украинское название города – Бахмут. - Прим. "Кавказского узла") придёт младший брат Кадыров и "Ахмат", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

4 мая основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обнародовал видеообращение к министру обороны Сергею Шойгу и начальнику генштаба Валерию Герасимову. В видео, записанном на фоне тел погибших, Пригожин с обильным использованием ненормативной лексики заявил о недостатке боеприпасов и потребовал незамедлительных их поставок. Утром 5 мая Пригожин сообщил о намерении удерживать Бахмут лишь до 10 мая, если проблема с обеспечением его подразделений не будет решена.

Евгений Пригожин заявил, что связывается с представителями Рамзана Кадырова, чтобы 10 мая передать им контроль над Артемовском (Бахмутом) для дальнейшего штурма, сообщает сегодня "Коммерсант".

"Я уже связываюсь с его представителями, чтобы передачу позиций начать осуществлять незамедлительно, для того, чтобы 10 мая, в 00.00, ровно в тот момент, когда по нашим расчетам мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал, на наши места встали наши боевые товарищи и продолжили штурм населенного пункта Бахмут", - приводит издание слова Пригожина, опубликованные пресс-службой Пригожина.

Аудиозапись заявления Евгения Пригожина размещена сегодня в телеграм-канале "Пресс-служба Пригожина". В аудио утверждается, что по состоянию на 12 часов 6 мая "наши заявки на снаряды не рассмотрены и не выполнены".

"Публикуем заявление Евгения Пригожина: «Я благодарю Рамзана Ахматовича за то, что он согласился, имея, вероятнее всего, возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы, встать в Бахмут на наши позиции. […] В Бахмуте осталось чуть более двух квадратных километров. Бахмут будет взят, несомненно, силами «Ахмат»", - говорится в другой публикации, размещенной там же и сопровожденной соответствующей аудиозаписью.

Там же опубликована фотокопия обращения Евгения Пригожина к министру обороны Сергею Шойгу. "Прошу вас издать боевое распоряжение о передаче в срок до 00:00 часов 10 мая 2023 года позиций ЧВК "Вагнер" подразделениям батальона "Ахмат" в населенном пункте Бахмут и его окрестностях", - говорится в документе, датированном сегодняшним числом.

Напомним, Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин неоднократно демонстрировали солидарность, оппонируя министерству обороны. Так, в октябре 2022 года, раскритиковав генерала Минобороны Александра Лапина, Рамзан Кадыров отметил, что согласен с предложениями Евгения Пригожина о необходимости тактических и кадровых изменений в руководстве армии. В январе 2023 года Пригожин в свою очередь встал на сторону Кадырова в дискуссии с генералами о необходимости военным брить бороды. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

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