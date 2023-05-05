Кадыров встал на сторону Пригожина в конфликте с Минобороны

05 мая 2023, 20:44

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Рамзан Кадыров, комментируя заявления основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о нехватке боеприпасов, выразил недоумение тем, что Минобороны не отреагировало на обращения по этому поводу.

Как писал "Кавказский узел", 3 мая депутат Госдумы Адам Делимханов назвал неправильным публичное обращение в Госдуму от имени бойцов ЧВК "Вагнер" по проблеме нехватки боеприпасов. Он посоветовал Евгению Пригожину обращаться к нему и решать такие проблемы по телефону.

Рамзан Кадыров и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин неоднократно демонстрировали солидарность, оппонируя министерству обороны. Так, в октябре 2022 года, раскритиковав генерала Минобороны Александра Лапина, Рамзан Кадыров отметил, что согласен с предложениями Евгения Пригожина о необходимости тактических и кадровых изменений в руководстве армии. В январе 2023 года Пригожин в свою очередь встал на сторону Кадырова в дискуссии с генералами о необходимости военным брить бороды. 10 февраля Кадыров заявил, что опыт ЧВК "Вагнер" доказал необходимость в частных военных компаниях и озвучил планы после ухода с госслужбы основать частную военную компанию и составить конкуренцию Евгению Пригожину. 25 апреля Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о встрече с Пригожиным, не раскрыв подробности, а 30 апреля заявил, что думает над созданием армии.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сегодня ночью разместил в своем Telegram-канале видеообращение к министру обороны Сергею Шойгу и и начальнику генштаба Валерию Герасимову. В обращении, которое он записал на фоне тел погибших, Пригожин с обильным использованием ненормативной лексики заявляет о недостатке боеприпасов и требует незамедлительных поставок в расположение его частей.

Сегодня утром также в Telegram-канале "Кепка Пригожина" было опубликовано заявление от имени Пригожина и бойцов ЧВК "Вагнер, в котором он также обращается к Верховному главнокомандующему Владимиру Путину и российскому народу. В заявлении, в частности, говорится, что дефицит снарядов составляет 90%, а потери растут "в геометрической прогрессии". При этом, по словам Пригожина, руководство Минобороны не реагирует на его обращения по этому поводу. Пригожин сообщил о намерении удерживать Бахмут (Артемовск) лишь до 10 мая, если проблемы с обеспечением подразделений не будет решена.

Кадыров в ответ на видео и заявления Пригожина в своем Telegram-канале опубликовал обращение к министру оборону, начальнику Генштаба и основателю ЧВК "Вагнер". Он заявил, что ему "неприятно слышать последние заявления Евгения Викторовича и вдвойне неприятно, что руководство Минобороны России не комментирует или не встречается с руководством ЧВК "Вагнер" для принятия какого-либо решения или разъяснения".

Вместе с тем он отметил, что у чеченских подразделений также были проблемы, но "наши подразделения не записывали ролики, не давали приятного инфоповода противнику." По его словам, Минобороны и Генштаб "за редким исключением всегда шли навстречу чеченским подразделениям и помогали". "Кстати, снимать тела погибших боевых товарищей ради общественного резонанса... неправильно. Давайте не делать так никогда", - призвал Кадыров.

Он отметил, что если подразделения Пригожина оставят Артемовск, их место готовы занять чеченские бойцы.

После начала военной операции на Украине глава Чечни неоднократно критиковал Минобороны, однако позднее, напротив, стал выступать с поддержкой действий ведомства. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

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