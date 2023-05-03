Делимханов раскритиковал Пригожина за открытое обсуждение проблемы с боеприпасами

03 мая 2023, 17:33

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Депутат Госдумы Адам Делимханов назвал неправильным публичное обращение в Госдуму от имени бойцов ЧВК "Вагнер" по проблеме нехватки боеприпасов. Он посоветовал Евгению Пригожину обращаться к нему и решать такие проблемы по телефону.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин неоднократно демонстрировали солидарность, оппонируя министерству обороны. Так, в октябре 2022 года, раскритиковав генерала Минобороны Александра Лапина, Рамзан Кадыров отметил, что согласен с предложениями Евгения Пригожина о необходимости тактических и кадровых изменений в руководстве армии. В январе 2023 года Пригожин в свою очередь встал на сторону Кадырова в дискуссии с генералами о необходимости военным брить бороды. 10 февраля Кадыров заявил, что опыт ЧВК "Вагнер" доказал необходимость в частных военных компаниях и озвучил планы после ухода с госслужбы основать частную военную компанию и составить конкуренцию Евгению Пригожину. 30 апреля Кадыров заявил, что думает над созданием армии.

25 апреля Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о встрече с Пригожиным. "Обсудили очень горячие вопросы международного характера. С Евгением Викторовичем нам всегда есть о чем поговорить, все-таки у нас очень много схожих интересов, да и задачи довольно часто выполняем совместные, о которых по телефону не поговоришь. Нет, подробности раскрывать не буду. О результатах сами скоро узнаете", - пообещал глава Чечни.

В Telegram-канале Евгения Пригожина "Кепка Пригожина" 2 мая было опубликовано заявление, в котором он сообщил, что бойцы ЧВК "Вагнер" передали в Госдуму тысячи писем", посвященные проблеме нехватки боеприпасов, подписанные именами погибших бойцов. Позже в том же Telegram-канале появилась видеозапись, на которой мужчина, назвавшийся бойцом ЧВК "Вагнер" Левоном Киракосяном, стоя на фоне приемной Госдумы, сообщил, что передал в комитет по обороне Госдумы 370 коробок "с письмами от погибших товарищей" с просьбой разобраться со "снарядным голодом".

Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил сегодня, в ответ на обращение Евгения Пригожина в Госдуму, что "это можно было сделать, позвонив мне". "Мы на связи. Не нужно было посылать людей с ящиками в приемные. Считаю, что это неправильно", - заявил Делимханов в видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Он отметил, что понимает проблемы, с которыми "сталкивается Евгений Викторович, бойцы подразделения ЧВК "Вагнер"". "Не только они, и в других местах. <> Есть проблемы, есть всегда нехватка и боеприпасов и всего", - отметил депутат Госдумы. При этом он выразил уверенность, что со всеми проблемами "справятся", не дав конкретных обещаний.

Пригожин поблагодарил Делимханова за поддержку "Уверен, что он говорил не только от своего имени, но и от многих других депутатов и руководства Государственной Думы. Считаю, что Госдума способна изменить ситуацию к лучшему", - привела его слова пресс-служба Пригожина в своем Telegram-канале.

После начала военной операции на Украине глава Чечни неоднократно критиковал Минобороны, однако позднее, напротив, стал выступать с поддержкой действий ведомства. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

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