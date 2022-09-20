Как Кадыров сорился и мирился с Минобороны

20 сентября 2022, 12:39

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За неполный месяц глава Чечни успел покритиковать действия российской армии, затем их же и похвалил, попросился на отдых, после отозвав свою просьбу, а в итоге предложил напрямую губернаторам создавать добровольческие отряды для отправки на Украину. За что критикует Министерство обороны Рамзан Кадыров, как встречают его инициативу о самомобилизации и что по этим поводам думает Кремль, - рассказывается в справке «Кавказского узла».

Реакция Кремля

Публичную деятельность главы Чечни Рамзана Кадырова официально прокомментировал только пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На идею о самомобилизации Кремль предложил обратиться к Министерству обороны, предложение о встрече Кадырова с Путиным по поводу стратегии специальной военной операции (СВО) было мягко отвергнуто. «Пока в графике какого-то общения нет», - сказал пресс-секретарь.

В Кремле видели сообщение Кадырова о возможной отставке, но это «пока никак не материализовалось», - заявил 4 сентября Дмитрий Песков. «Пока мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской Республикой», - обтекаемо сказал он.

Нападки на «стратегию»

11 сентября Рамзан Кадыров заявил, что хотя и не является стратегом такого уровня, «как министерство обороны», но утверждает, что «были допущены ошибки». «Я думаю, что они сделают выводы», - сказал он.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило 10 сентября, что принято решение о перегруппировке войск в районах Балаклеи и Изюма (Харьковская область Украины) для того, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении «для достижения заявленных целей специальной военной операции». В течение трех суток изюмско-балаклейская группировка была свернута и переброшена на территорию ДНР.

«Если сегодня-завтра не будут сделаны изменения в стратегии проведения специальной военной операции, я вынужден буду выходить на руководство министерства обороны, руководство страны, чтобы разъяснить им ситуацию, которая там реально происходит, на земле. Ситуация очень интересная, даже, я бы сказал, прям офигенная», - также добавил Кадыров.

26 августа Кадыров уже обращался к Путину в своем Telegram с просьбой ускорить СВО. «Я еще раз очень даже прошу Верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию и не затягивать эту операцию», – заявил он тогда .

А 14 сентября глава Чечни вновь всех удивил заявлением о том, что «мы нигде и никуда не отступаем». «Наши генералы, закончившие военные академии, прекрасно разбираются в тонкостях военного дела и дают противнику делать только то, что выгодно нам. Чтобы уничтожить вражеские единицы, нужно использовать различные приемы: растягивать его силы, оттягивать, зажимать в котел, вынуждать выйти в поле или заманивать в ловушку. И руководство армией прекрасно комбинирует все эти методы», - написал он, фактически дезавуировав предыдущую критику.

Я устал, я не ухожу

3 сентября Кадыров неожиданно объявил, что «засиделся» на посту главы Чечни и готов уйти с должности. Он уточнил, что «вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск». Длинный монолог заканчивался словами «мое время тоже пришло - пока меня не выгнали», «постараемся вовремя уйти».

Однако, через два дня также внезапно появился его длинный монолог о том, почему он не может взять даже отпуск. «Уйти могу, только спросив народ и Президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее. Сейчас же я не возьму даже положенный ежегодный отпуск», - написал Кадыров . Многие наблюдатели связали этот демарш с федеральными амбициями главы Чечни.

Кадыров и Шойгу

Хотя некоторые аналитики и предполагают, что за критикой хода спецоперации скрывается непосредственная атака на Министра обороны Сергея Шойгу, это не выглядит полностью обоснованным. Когда Кадыров критикует военное ведомство, митинстра обороны он не упоминает. Еще в 2014 году Кадыров заявлял, что у него с Шойгу сложились не только деловые, но и дружеские отношения .

3 июня 2022 года они встретились в Москве, и Кадыров сообщил, что их взаимодействие «позволит существенно повысить эффективность решения задач», а «принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров» . А 6 августа глава Чечни и министр обороны «неофициально» пообщались в Сочи. По словам Кадырова, при общении с Шойгу обсуждались вопросы наступательных действий .

Призыв к регионам

11 сентября Рамзан Кадыров выступил с предложением к регионам не дожидаться «объявления военного положения» и всеобщей мобилизации, а собрать и отправить на фронт добровольческие отряды. По его мнению, губернаторы должны «доказать свою готовность помочь государству […] не словесными выступлениями или банальными автопробегами, а конкретными действиями».

«Я считаю, что каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев. Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество... Зато в масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тысяч человек - почти армия!» – написал Рамзан Кадыров.

«Кавказский узел» ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Кто поддержал самомобилизацию

В поддержку инициативы Кадырова высказались шесть губернаторов. Первым выступил глава Крыма Сергей Аксенов. Губернатор Курской области Роман Старовойт также одобрил инициативу. «Поддержу призыв Рамзана Кадырова. Да, сейчас каждый глава региона должен действовать максимально ответственно на своем посту, и помогать нашим войскам», - написал он в своем Telegram-канале. Глава Магаданской области Сергей Носов в ответ на слова Кадырова призвал регионы сотрудничать. В поддержку инициативы высказался и глава Марий Эл Юрий Зайцев.

Глава Чувашии Олег Николаев также одобрил самомобилизацию. «Дополнительная мобилизация, естественно, не помешает. Но важно это делать именно на добровольных началах», - заявил он. 17 сентября глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что согласен с руководителями регионов, которые выражают готовность к дополнительным мерам поддержки в рамках проводимой операции. Последним на сегодняшний день отреагировал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. В батальоны добровольцев, сформированные в Северной Осетии, уже вошли 700 человек, до конца сентября планируется создать сводный отряд для отправки на Украину, - сообщил он 19 сентября.

Постарался избежать прямого ответа на инициативу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. На встрече с представителями областного совета ветеранов 19 сентября он заявил, что на Украину поехали «сотни волгоградских добровольцев». Бочаров также объявил, что «большое количество жителей Волгоградской области готовы выступить на защиту своего Отечества и с оружием в руках» и сообщил о создании Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев.

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