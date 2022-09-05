Слова Кадырова о бессрочном отпуске вызвали скепсис политологов и протесты в соцсети

05 сентября 2022, 12:15

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За словами Рамзана Кадырова об уходе в бессрочный отпуск последует его назначение на федеральную должность, предположили аналитики. Пользователи Instagram* в комментариях к видеообращению Кадырова призвали его остаться главой Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября Рамзан Кадыров заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни и готов уйти с должности. Кадыров рассматривается в качестве претендента на руководящий пост в Росгвардии, сообщил источник, близкий к администрации президента. В Кремле видели сообщение Кадырова о возможной отставке, но это "пока никак не материализовалось", заявил 4 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Пока мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской Республикой", - сказал он.

Заявление Кадыров сделал в видеообращении в своем Telegram-канале. "Сейчас я узнал, что я самый долгожитель среди всех глав субъектов. На первом месте. Уже 15 лет, как я руковожу республикой. У нас, у кавказцев, у чеченцев есть пословица: каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает приятнее. Поэтому я думаю, что мое время тоже пришло — пока меня не выгнали… Мы об этом уже начали думать и постараемся вовремя уйти", - сказал он на видео. В текстовой части публикации он указал, что "и сам заметил, что засиделся". "Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск", - написал Рамзан Кадыров.

Аналитики озвучили версии о новом назначении Кадырова

Кадыров вскоре может занять новую должность, предположил директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. "Вся публичная политическая деятельность Рамзана Кадырова давно переросла статус простого губернатора. Он активно участвует в разных федеральных политических событиях. Начиная от того, что он один из главных спикеров по теме специальной военной операции (СВО), заканчивая старыми историями, когда Кадыров выступал с критикой политических партий или высказывал позицию мусульман России", - сказал он.

По его мнению, не исключено, что "рано или поздно" Рамзан Кадыров оставит кого-то из своих людей управлять республикой, а сам "займется какими-то федеральными историями". "Учитывая СВО и активное участие Кадырова, может быть, это связано с дальнейшим управлением этими территориями или связано с какими-то силовыми постами", - процитировала 3 сентября Гращенкова "Лента.ру".

О том, что "пришло время" оставить должность, Кадыров заявлял еще в ноябре 2017 года. "Не то, что я устал, что я не хочу служить. А то, что - я считаю, что пришло время", - сказал он тогда. Рамзан Кадыров "перерос" статус главы Чечни, но вопрос о его дальнейшей карьере находится в компетенции президента России, пояснили аналитики.

Рамзан Кадыров может быть назначен спецпредставителем президента по взаимодействию с исламскими странами, считает политолог, глава исследовательского центра «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. "Разговоры об этом [отставке Кадырова] ходят примерно год. В качестве сменщика наиболее часто назывался советник президента Руслан Эдельгериев. Что касается перспектив самого Рамзана Кадырова: называлась позиция спецпредставителя президента по взаимодействию с исламскими государствами", - привело 3 сентября слова Минченко Msk1.ru.

Подробно комментировать версию о возможном назначении Кадырова в силовые структуры Минченко не стал. "Конечно, сейчас всё это выглядит неожиданно, особенно учитывая активное участие чеченских подразделений в действиях на Украине. Назначение в силовые структуры? На этот счет у меня нет никаких инсайдов", - процитировало Минченко издание.

Участие Кадырова в поддержке военной операции на Украине и его личная преданность Путину могут оказаться полезными на новых российских территориях, считает директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. "Генерал-губернатор новых территорий — может быть. Возможно, создадут новый округ, и сделают Кадырова полпредом, но уже с полным объемом полномочий… Гвардия будет чеченская: они гарантируют лояльность. Гарантируют, что у общества не изменится настроение через неделю. Это интересно, логично", - сказал он.

Для Кремля преданность Кадырова - ключевой фактор, уверен Журавлев. "Спецпредставитель по взаимодействию с исламскими странами? Можно, тем более что фактически эту роль раньше играл его отец. Но у нас есть замглавы администрации по этой функции. Да и не настолько интимная это сфера, на место главного переговорщика с исламским миром преданный человек не обязателен", - пояснил политолог.

Секретарем Совбеза или министром Кадырова не назначат, предположил он. "Вице-премьером по силовому блоку - вполне можно, хотя формально у нас такого нет", - привело слова Журавлева издание.

"У меня нет и никогда не было интереса работать за пределами республики, покинуть республику, и никогда мне не предлагали другую должность. Я хочу закончить карьеру в своей республике, я никуда не собираюсь уходить", - сказал Рамзан Кадыров 20 января 2020 года на совещании в Грозном.

Говорить о «бессрочном отпуске» Рамзана Кадырова "попросту бессмысленно", убежден журналист, лидер «Партии свободы и справедливости» Максим Шевченко. "Ни на какой отдых Рамзан Кадыров не уйдет. С его статусом, полномочиями, опытом и отношениями с Владимиром Путиным он может уйти только на федеральную должность. Возможно, грядут большие перемены в силовых структурах. Росгвардия? Запросто. Я думаю, это наиболее вероятно", - процитировало Шевченко издание.

Возможный уход Рамзана Кадырова затронет всю страну, считает краснодарский политолог Андрей Гусий. "Получается, сейчас начнутся кадровые решения на уровне не только [Чеченской] Республики, но и России. Надо понимать, что в никуда Рамзан Ахматович не уйдет, а чеченцы его будут слушать, где бы он ни находился. Но надо признать, заявление – жесткое и неожиданное, в том числе и по формату", - привел 3 сентября слова Гусия "Блокнот-Краснодар".

В феврале 2007 года Рамзан Кадыров был назначен врио президента Чечни, а уже в марте официально стал президентом. В 2010 году президент Чечни стал именоваться главой. В марте 2011 года депутаты чеченского парламента единогласно проголосовали за переутверждение Рамзана Кадырова на посту главы республики. На выборах главы республики в 2016 году Кадыров получил поддержку более 97% избирателей, а в 2021 году, по данным ЦИК, - 99,7% голосов, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке о Рамзане Кадырове.

Авторы комментариев к заявлению Кадырова выступили против его отставки

Видеообращение Кадырова было размещено 3 сентября в Instagram*-аккаунте государственного телеканала "Грозный". К 12.05 мск 5 сентября публикация набрала 2,8 тысячи отметок "нравится", под ней размещено 288 комментариев.

Их авторы единодушно высказались против бессрочного отпуска или отставки Кадырова. "Чеченский народ никогда не согласится с таким решением, Рамзан Ахматович Кадыров должен быть во главе Чеченской Республики", - написал, в частности, kent_66666.

"Я в шоке, пожалуйста, не уходи", - призвала liaahmad99. "Не поддерживаю и не понимаю! Я в июле была в Грозном в отпуске, общалась с местными жителями, они вас боготворят, подражают, правильно живут! С чего вдруг такое решение? Бред", - высказалась dianakulmurzaeva.

"Нет этого не надо, вы просто сходите в отпуск, отдохните и вернитесь. Вы нужны своему народу", - написал 047gray. "В отпуск пожалуйста, но с поста главы мы вам не позволим уйти ни в коем случае! Мы всем народом вас выбирали, потому что на все 100% уверены в том, что вы лучший!" – заочно обратился к Кадырову islam_mestniy.

"В отпуск нельзя, рано, как Чечня будет без вас", - написал mm_mm_1198. "Давайте выйдем все с лозунгами "Рамзан Ахматович, не уходите с поста! Вы наш национальный лидер!!!!" – предложил vivat213.

Кадырову хочется, чтобы его попросили не уходить, предположил ранее автор блога "Чечня инсайд" на "Кавказском узле". "Кадырову хочется, чтобы его подчиненные (а по их приказу - и бюджетники) устроили массовый флешмоб против его якобы возможной отставки. Такое уже было в 2016 году. Тогда перед приближающимися выборами главы республики президент Путин долго тянул с предложением Кадырову пойти на "выборы". [...] Тогда Кадырову пришлось сильно понервничать из-за той ситуации, а бюджетникам участвовать во флешмобах против его отставки, организованных его соратниками. [...] Эти активности носили одну цель — продемонстрировать, что действующий глава в Чечне пользуется поддержкой", - написал он в публикации "Хочет флешмоб "Рамзан, не уходи"? Как нужно понимать заявление Кадырова о желании уйти в отставку".

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