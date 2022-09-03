Слова Кадырова об уходе продолжили тренд заявлений о возможной отставке

03 сентября 2022, 22:10

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Рамзан Кадыров заявил сегодня, что он засиделся на посту главы региона и готов уйти с должности. Нынешний глава Чечни рассматривается в качестве претендента на руководящий пост в Росгвардии, сообщил источник в администрации президента. Кадыров не намерен уходить, а подобными заявлениями пытается оказать давление на федеральные власти, предположил автор блога на "Кавказском узле" "Чечня инсайд".

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров возглавил рейтинг губернаторов-долгожителей 8 апреля 2021 года, к тому моменту он находился в должности 14 лет. В сентябре 2021 года Кадыров был избран главой Чечни на новый пятилетний срок. По данным ЦИК, он набрал на выборах главы Чечни 99,7% голосов, побив свой же рекорд 2016 года, когда он набрал 97% голосов.

15 февраля 2007 года Рамзан Кадыров был назначен временно исполняющим обязанности президента Чечни, а уже в марте официально стал президентом. В 2010 году президент Чечни стал именоваться просто главой. Кадыров объяснил это тем, что "в едином государстве должен быть только один президент". В марте 2011 года депутаты чеченского парламента единогласно проголосовали за переутверждение Рамзана Кадырова на посту главы Чечни еще на пять лет - прямых выборов глав регионов тогда еще не было, указано в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке о Рамзане Кадырове.

Рамзан Кадыров сегодня опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором заявил, что готов уйти с поста главы республики. "Вот сейчас я узнал, что я самый долгожитель среди всех глав субъектов. На первом месте. Уже 15 лет как я руковожу республикой. У нас у кавказцев, у чеченцев есть пословица: каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает приятнее. Поэтому я думаю, что мое время тоже пришло — пока меня не выгнали. <…> Мы об этом уже начали думать и постараемся вовремя уйти", - заявил он на видео.

Эту публикацию он сопроводил подписью, в которой говорит, что "и сам заметил, что засиделся". "Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск", - указал он.

Рассматривается возможный переход Рамзана Кадырова на руководящий пост в Росгвардии, сообщила сегодня "Медуза"* со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.

7 апреля командующий Северо-Кавказским округом войск нацгвардии России генерал-лейтенант Сергей Захаров вручил Кадырову погоны генерал-лейтенанта. Глава Чечни тогда заявил, что испытывает волнение, так как в этом звании ему предстоит "сделать многое".

Кадырову хочется, чтобы его попросили не уходить, предположил автор блога "Чечня Инсайд" на "Кавказском узле".

"Чтобы его подчиненные, а по их приказу и бюджетники устроили массовый флешмоб против его якобы возможной отставки. Такое уже было в 2016 году. Тогда перед приближающимися выборами главы республики, президент Путин долго тянул с предложением Кадырову пойти на “выборы”. Это заставило сильно нервничать Кадырова и он начал в своем инстаграме публиковать пространные публикации, что если того пожелает Путин, он готов оставить свою должность. Этим его публичным заявлениям о “желании уйти в отставку” предшествовало долгое игнорирование в Кремле потока телеграмм из Грозного с просьбой организовать встречу Путина с Кадыровым, на которой второму предложили бы участвовать в выборах главы региона", - написал он .

23 февраля 2016 года Кадыров заявил, что не хочет оставаться главой республики. 27 февраля 2016 годан а федеральном телеканале вышло интервью с Кадыровым, где он вновь сказал, что с удовольствием оставит политику. После этого в республике был организован митинг в его поддержку, бюджетники получили указание прийти на акцию с портретами Кадырова. Подобный митинг невозможен в Чечне без разрешения главы республики, указал на условиях анонимности представитель одной из общественных организаций.

Нынешнее заявление Кадырова о возможной отставке со своей должности не имеет ничего общего с действительностью, указал блогер.

"Если Кадыров заговорил о желании уйти в отставку, то тут возможно речь идет о каких-то переговорах с администрацией Путина по тем или иным вопросам, в которых стороны не сходятся во мнениях", - отметил он в записи "Хочет флешмоб "Рамзан, не уходи"”? Как нужно понимать заявление Кадырова о желании уйти в отставку".

Кадыров многократно объявлял намерении уйти

Рамзан Кадыров 20 мая 2021 года заявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах, если хотя бы "несколько процентов населения" выступит против его кандидатуры. "Я заявил, что не определился, буду ли участвовать в выборах. Окончательное решение приму после изучения общественного мнения. Если даже несколько процентов населения выступят против моей кандидатуры, я не пойду на выборы", - написал он в тот день на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

После этого участники Всемирного съезда народов Чечни приняли резолюцию с призывом к Рамзану Кадырову выдвинуть свою кандидатуру для участия в очередных выборах главы региона. Кадыров пообещал передать позицию чеченского народа Путину, что сегодня же и сделал. Президент России в ответ озвучил Кадырову предложение участвовать в осенних выборах, чтобы продолжить руководить Чечней. На этих выбора

Автор книги "Рамзан Кадыров: политик кавказской национальности" Алексей Малашенко назвал тогда заявления Кадырова о том, что он не станет баллотироваться, "ритуальными банальностями". "Это абсолютно ритуальное, банальное заявление, чтобы потом сказать: вот, видите, меня попросили, меня заставили, я выполняю волю народа. Это не я хочу должности, я всегда готов уйти, а вот народ хочет так", - указал политолог.

В октябре 2020 года Кадыров выступил с резкой критикой в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, в связи с чем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что у глав регионов нет полномочий для вмешательства во внешнюю политику. Кадыров в ответ вновь раскритиковал Макрона и заявил, что готов оставить должность, отстаивая свою позицию.

В январе 2020 года Кадыров, который неделю не появлялся на публике из-за болезни, опроверг слухи о его возможном переходе на другой пост. "Вечно живая тема - разговоры о моем переходе на другую работу. Куда только не предсказывают мое назначение! Ближний Восток, спецпредставитель президента в странах Персидского залива, СКФО, федеральные органы... Я раньше говорил и снова повторяю, что никуда не ухожу, никогда не обсуждал этот вопрос", - написал он в своем Telegram-канале.

Аналогичное заявление он сделал и на совещании. "У меня нет и никогда не было интереса работать за пределами республики, покинуть республику, и никогда мне не предлагали другую должность. Я хочу закончить карьеру в своей республике, я никуда не собираюсь уходить", - сказал Рамзан Кадыров на прошедшем 20 января 2020 года в Грозном совещании.

26 ноября 2017 года глава Чечни заявил, что готов оставить должность, поскольку "пришло время". "Не то, что я устал, что я не хочу служить. А то, что - я считаю, что пришло время. Ну и - когда-то нужно были такие, как я, чтобы воевать, навести порядок. У нас сегодня порядок, почитание, понимание в обществе, в России так, в первую очередь, что - признают нас как граждан России. Я считаю, что у нас пришло время сделать изменения и в Чеченской республике", - сказал он. Рамзан Кадыров "перерос" статус главы Чечни, но вопрос о его дальнейшей карьере находится в компетенции президента России, предположили тогда аналитики.

В июле 2017 года Кадыров заявил, что готов уехать в Иерусалим в связи со столкновениями между палестинцами и израильскими правоохранителями около мечети Аль-Акса на Храмовой горе. "Я сам готов сложить с себя полномочия и служить в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места. Быть добровольцем и всю оставшуюся жизнь охранять мечеть Аль-Акса", - заявил глава Чечни.

В апреле 2015 года Кадыров сообщил журналистам, что как "пехотинец верховного главнокомандующего" подчиняется Владимиру Путину и готов уйти со своего поста, если это необходимо. "Я двадцать раз просил, чтобы меня отпустили. Я не цепляюсь за кресло. Быть главой республики – это очень ответственная работа. <...> Я за эту должность никогда не цеплялся. Я прошу, и сегодня прошу, я с удовольствием готов оставить власть", - сказал Рамзан Кадыров. Заявления Кадырова об отставке - во многом игра на публику, предположили тогда опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

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