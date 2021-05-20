Рамзан Кадыров. Скриншот со страницы grozny_inform в Instagram. https://www.instagram.com/p/CPEInG7n5ZF/?utm_medium=copy_link

20 мая 2021, 00:19

Пользователи соцсети сочли угрозой слова Кадырова о выборах

Рамзан Кадыров заявил, что не станет участвовать в предстоящих выборах, если хотя бы "несколько процентов населения" выступит против его кандидатуры. Тех, кто не поддержит выдвижение Кадырова на выборы, ожидает преследование или расправа, предположили пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", в 2016 году Рамзан Кадыров был избран на третий срок, получив на выборах, по официальным данным, 97% голосов. Жители республики еще до голосования заявляли, что победитель определен заранее.14-летний стаж Рамзана Кадырова на посту главы Чечни является наибольшим среди руководителей российских регионов. Шансы Кадырова быть переизбранным в сентябре 2021 года велики, поскольку Кремль по-прежнему относится к нему благосклонно, а напряженные отношения главы Чечни с федеральными силовиками сгладились, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

6 мая, отвечая на вопрос подписчика, не хочет ли он стать президентом России, Кадыров сказал, что считает своей задачей работу в республике и не хочет становиться президентом России, так как у страны уже есть "лучший президент в мире". 

Рамзан Кадыров заявил, что ещё не определился, будет ли он участвовать в выборах, которые пройдут 19 сентября 2021 года, сообщило 19 мая агентство "Грозный-Информ".

"Лично я еще не определился с участием в предстоящих выборах. Окончательное решение приму после изучения общественного мнения", - сказал глава Чечни на совещании с участием представителей правительства, парламента, органов местного самоуправления, силовых структур, духовенства.

Кадыров отметил, что если даже несколько процентов населения выступят против его кандидатуры, то он не пойдет на выборы.

1 июня 2012 года вступил в силу закон, вернувший прямые выборы глав субъектов Российской Федерации. Однако был введен так называемый муниципальный фильтр. В Чечне кандидаты на пост главы региона должны собрать подписи 7% муниципальных депутатов и глав муниципалитетов, при этом подписи нужно получить не менее чем в 3/4 муниципальных районов и городских округов. Муниципальным депутатам представлено право поддержать только одного кандидата. В регионах юга России неоднократно проходили акции с критикой "муниципального фильтра", как позволяющего не допускать до выборов неугодных власти конкурентов.

Это сообщение, опубликованное на странице сообщества grozny_inform в Instagram, насчитывающей 725 тысяч подписчиков, к 00.10 мск 20 мая набрало 1177 отметок "нравится" и 153 комментария.

"А те кто, выступит, будут изгнаны из домов и республики или сразу на бутыль?" - поинтересовался пользователь firdovs77777.

"Скажут ещё: "Убью шайтанов, попробуй против голосовать", - иронично заметил tohotinec.

"Поверь, весь народ против", - написал _iam_no_.

В сентябре 2020 года широкий резонанс в Чечне и за ее пределами вызвало видео, на котором обнаженный Салман Тепсуркаев садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с критикующим чеченские власти Telegram-каналом 1Аdat. На связь с родными Тепсуркаев больше не выходил. Родственники Тепсуркаева на основании данных о местонахождении его телефона считают, что после похищения в Краснодарском крае он был доставлен в расположение силовой структуры в Грозном. Чеченские следователи отказались возбуждать дело и передали материалы своей проверки кубанским коллегам. 7 апреля Правозащитный центр "Мемориал"* заявил, что Салман Тепсуркаев стал жертвой кампании по преследованию инакомыслящих в Чечне и является политзаключенным. На "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Салмане Тепсуркаеве.

17 мая  Кадыров пригрозил уничтожить пользователя соцсети за его комментарий, который пользователь оставил во время прямого эфира Кадырова в Instagram. "Ты не человек, ты просто шайтан", – процитировал глава Чечни сообщение комментатора, после чего начал смеяться. Судя по звукам, Рамзан Кадыров при этом сделал скриншот. Автора комментария, который назвал Рамзана Кадырова "шайтаном", можно вычислить по контенту или данным в соцсети, считают опрошенные "Кавказским узлом специалисты по кибербезопасности. Слова Кадырова в адрес анонимного комментатора являются угрозой убийством, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Комментарий в прямом эфире Рамзана Кадырова оставил 15-летний подросток из Дагестана, который живет в Подмосковье, извинения за плохое воспитание сына принес его отец и другие родственники, сообщила сегодня ЧГТРК "Грозный". 

Новости о нарушениях прав человека в Чечне и нападках главы республики Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Проект" раскрыл данные о тайной недвижимости окружения Кадырова", ""Открытые медиа": охрана Кадыровых обошлась бюджету в миллиард рублей", "Путин назвал Кадырова достойным звания Героя труда".

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