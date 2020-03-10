Волгоградские активисты выступили против поправок в Конституцию

10 марта 2020, 14:02

Активисты "Левого фронта" на пикете в Волгограде раскритиковали предложенную президентом конституционную реформу и предложили альтернативные поправки в Основной закон.

Как писал "Кавказский узел", 29 февраля трое активистов "Левого фронта" провели в Волгограде одиночные пикеты с требованием провести полноценный референдум по предложенным в Конституцию поправкам и голосовать за каждую поправку отдельно. Конституционную реформу раскритиковали и участники состоявшегося в тот же день в Волгограде митинга, посвященного годовщине убийства оппозиционного политика Бориса Немцова.

15 января в послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил, в частности, "вынести на обсуждение ряд конституционных изменений", в том числе "закрепить статус и роль Госсовета", а Госдуме доверить "не только согласование, но и назначение не только премьера, но и вице-премьера".

Активисты настаивают на поправках от оппозиции

Сегодня в центре Волгограда прошли два одиночных пикета. Их провели члены "Левого фронта" Татьяна Педан и Анатолий Николаенко. Татьяна Педан полчаса стояла на перекрестке улицы Ленина и проспекта Ленина с плакатом "Поправка в Конституцию: прогрессивный налог для богатых. Поправка в Конституцию: пенсионный возраст 55/60 лет". Анатолий Николаенко 45 минут стоял у здания областной думы с плакатом "Внесите поправки в Конституцию от оппозиции! Поправка в Конституцию: привязать доходы чиновников к прожиточному минимуму". Сотрудник полиции записал данные Анатолия Николаенко, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

"Сегодня в Госдуме будет проходить второе чтение поправок к Конституции. Исполкомом "Левого фронта" принято решение выйти по всей стране к думам и администрациям регионов с одиночными пикетами, чтобы еще раз потребовать от депутатов принятия поправок от оппозиции", - сказала Татьяна Педан корреспонденту "Кавказского узла".

По словам активистки, ее особенно волнует придание Госсовету дополнительных полномочий. "За что он будет отвечать? Эти поправки меня не устраивают. Как и то, что в Госсовете собираются пожизненно быть сенаторы и бывшие президенты. Сейчас, даже если они нарушают какие-то законы, мы ждем окончания их полномочий и ответственности, а так получается – твори что хочешь, а отвечать ни за что никогда не будешь. Меня не устраивает, что практически все поправки оппозиционных сил отвергнуты комиссией Клишаса. "Левый фронт" последовательно выступает за то, что сначала нужно конституционное собрание, потом поправки от конституционного собрания, и потом референдум", - подчеркнула Татьяна Педан.

Анатолий Николаенко раскритиковал поправку, согласно которой минимальный размер оплаты труда привязывается к прожиточному минимуму. "Все прекрасно знают, что губернатор Волгоградской области понизил прожиточный минимум. Если МРОТ привязать к прожиточному минимуму, значит узаконить нищету. Ну давайте тогда проголосуем за это, введем Госсовет, и будем перемещать чиновников с одного стула на другой. К сменяемости власти это никак не ведет, а самое главное, нет социальной направленности конституционных поправок. Дали денег на первенца – и это все, социалки вообще никакой не предвидится. Все законы, которые в думе принимает "Единая Россия", направлены против народа – пенсионный возраст, НДС. Сейчас рубль обвалился, нефть упала. Все это скажется, опять же, на простых людях. Такие поправки могут привести к укреплению несменяемости власти", - сказал активист.

По словам Николаенко, "Левый фронт" предлагает закрепить в Конституции, что природные ресурсы и недра принадлежат государству и народу, понизить срок выхода на пенсию до 55 лет для женщин и до 60 для мужчин, ввести прогрессивное налогообложение доходов физических лиц, привязать зарплаты чиновников к прожиточному минимуму, ввести выборность судей низового звена, ликвидировать муниципальный фильтр на выборах, упростить процедуру отрешения президента от должности, дать Госдуме право отрешать от должности премьер-министра и членов правительства, расширить сферу обязательного использования референдума.

В соответствии с "муниципальным фильтром", для регистрации кандидата на выборы необходимо собрать подписи определенного числа депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на выборах глав муниципалитетов. Волгоградские активисты неоднократно протестовали против этого нововведения. "Народное волеизъявление невозможно, пока действует закон о муниципальном фильтре, который позволяет власти отсекать неугодных конкурентов, а народ лишает конституционного права избирать и быть избранным", говорится в резолюции митинга "Левого фронта", который прошел в Волгограде в сентябре 2019 года.

Прохожие раскритиковали пакет поправок

"Сколько лет Америке - там, конечно, вносят поправки в Конституцию, но не до такой степени, чтобы всю страну взбудоражили. Поправки только к худшему", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" пенсионерка Валентина Сергеевна.

"Конечно, смущает поправка о Госсовете. Госсовет будет рулить всей страной, не будет сменяемости власти. Остальные поправки, которые вносятся, не нужны, они и так закреплены федеральным законодательством", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" прохожий Станислав.

"Поправки хотят принять пакетом. Люди не могут выбрать, какие поправки им нужны, какие нет. Это сделано для того, чтобы замаскировать поправки по Госсовету социально значимыми. Поправка про Госсовет неправильная, она приведет к каком-то царизму, несменяемости власти. Путин просто продлит свои полномочия, сменив название должности. У власти останутся те же люди - в Казахстане аналогично произошло", - считает еще один волгоградец, представившийся Олегом.

Некоторые прохожие настороженно отнеслись к акции протеста. Так, один из прохожих спросил у Татьяны Педан, сколько ей заплатили за пикет.