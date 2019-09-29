Активисты в Волгограде призвали изменить закон о выборах

29 сентября 2019, 23:05

Участники прошедшего в Волгограде митинга приняли резолюцию, в которой потребовали признать результаты прошедших 8 сентября выборов сфальсифицированными и призвали усовершенствовать выборное законодательство.

Как писал "Кавказский узел", в день голосования в Волгоградской области наблюдатели штаба Алексея Навального и представители КПРФ заявили о допущенных нарушениях, однако избирком рапортовал о легитимности выборов, утвердив их итоги.

Митинг против фальсификаций на выборах, организованный волгоградским отделением движения "Левый фронт", прошел сегодня днем на площади Металлургов в Волгограде. Акция была согласована на 250 человек, в ней приняли участие 75 человек, сообщили организаторы.

Митингующие почтили минутой молчания память умершего в день выборов кандидата в депутаты Вадима Чистякова. Некоторые из участников акции держали плакаты с надписями "Я/Мы - народ", "Мы против выборов без выбора!", "Долой муниципальный фильтр! Этот фильтр отбросил назад всю политическую систему!" и другие, передает корреспондент "Кавказского узла".

Кандидат в депутаты Волгоградской областной Думы от партии КПРФ Вадим Чистяков скончался 8 сентября во время объезда избирательных участков. Чистякову стало плохо в магазине на улице Менделеева, смерть наступила в присутствии врачебной бригады. За несколько дней до выборов политик жаловался на боли в сердце.

На митинге собрались те, "кто понимает, что имели место масштабные фальсификации", сказала во время выступления организатор акции Татьяна Педан.

Она также напомнила, что "сегодня в России проходят акции в поддержку политических заключенных".

"Мне не нравится ситуация, что когда арестовывают журналистов, подключаются все СМИ, когда арестовывают артистов, подключаются все артисты, а когда арестовывают простых людей, молчит вся страна. Сегодня мы должны поддержать мой призыв освободить двух простых людей, которых задержали на московском несанкционированном митинге, – Евгения Коваленко, 48 лет и Данилу Беглеца, 26 лет, которые случайно там оказались", - заявила Педан.

27 июля в Москве на акции протеста против отказа зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму, согласно официальным данным, были задержаны 1074 человека. На аналогичной акции 3 августа, по разным данным, полиция задержала от 600 до 1001 человека. Обе акции были не согласованы с властями.

Член КПРФ, работник завода "Красный октябрь" Александр Пономарев убежден, что "на выборах в Волгограде имел место подкуп наблюдателей и членов комиссии с правом совещательного голоса". "Некоторые председатели избирательных комиссий убегали с мешком бюллетеней, которые еще не были подписаны. Были громадные очереди из моряков, солдат и МЧСников", - сказал он.

И.о. координатора штаба Навального в Волгограде Евгений Кочегин объяснил свое присутствие на митинге желанием "выступить по поводу фальсификаций". "Наша команда занималась наблюдением на разных участках на выборах. Я также дополнительно озвучу темы по поводу "московского дела", по поводу ФБК (Фонда борьбы с коррупцией, - прим. "Кавказского узла"), хочу выразить поддержку тем, кто стал политзаключенным, кто сидит в СИЗО, напомнить что мы, даже находясь далеко, должны выражать солидарность", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кочегин также сообщил о ситуации в штабе после обысков: "Потихоньку технику восстанавливаем за счет пожертвований. Скоро у нас выйдет матанализ выборов, он поможет нам посмотреть, как проходили выборы на тех участках, где нас не было. Мы посетили не все участки, у нас было мало наблюдателей".

12 сентября прошли обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией и штабов Навального в 39 городах страны, в том числе в Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе. Обыски прошли в рамках дела об "отмывании денег" в Фонде борьбы с коррупцией, сообщил соратник Навального Леонид Волков. В Волгограде в знак протеста против действий силовиков 12 сентября прошли одиночные пикеты.

Депутат Береславского сельского поселения Калачевского района Наталья Заброда во время выступления заявила, что обеспокоена неэффективной работой местного самоуправления.

"От местного самоуправления зависят дороги, места досуга, освещение. Выборы - очень важный вопрос для нас, но теперь мы не выбираем мэра и депутатов муниципальных районов, поэтому не являемся их работодателями. В связи с этим они не считают нужным отчитываться перед нами о своей работе", - сказала она, призвав вернуть процедуру выборов депутатов районного уровня и мэров городов.

Участник митинга Никита высказал мнение, что "сегодня правильней обсуждать проблемы политзаключенных". "Я считаю, что именно результаты выборов приводят к проблеме политзаключенных. Я хочу высказаться на митинге, что проблема политзаключенных касается каждого из нас, несмотря на то, что в Волгограде этого пока не происходит. Я требую освободить политзаключенных. Мне кажется, сегодня это очень актуальная проблема, ее надо освещать через прессу, публичные акции, разговорами с людьми", - сказал молодой человек корреспонденту "Кавказского узла".

Участник акции Борис Пылин выразил надежду на объединение оппозиции и выдвижение ею единого кандидата на довыборах в гордуму Волгограда. "Нам надо не говорить о том, что прошло, а о том, что делать дальше. Нам надо поднимать эти слабые силы, объединяться и двигаться вперед", - пояснил он.

По словам жительницы Краснооктябрьского района Веры Константиновны, на пришла на митинг, чтобы "послушать про выборы". "Я поддерживала Михаила Таранцова, но случайно поставила в бюллетене галочку за какого-то Таранцева, так что бюллетень испортила, и мой голос не зачли. Хотела сегодня сказать об этом самому Таранцову, но его на митинге почему-то нет", - отметила женщина.

Во время митинга на площади прохожих почти не было, а на большинстве лавочек вокруг митингующих сидели пожилые люди.

Пенсионерка Нина Федоровна сообщила корреспонденту "Кавказскому узлу", что живет рядом с площадью. "Я в хорошую погоду всегда тут сижу и слушаю митинги. Почти всегда со всем согласна – пенсия мизерная, квартплата большая. Но вот про выборы ничего не могу сказать. Если не Путин, то кто?".

Наблюдавший за митингом местный житель, представившийся Арменом, признался, что не следит за судьбами политзаключенных и ничего не знает об арестованных в Москве. "На выборы я не хожу, потому что от моего голоса ничего не зависит", - сказал мужчина, подчеркнув, что оказался на площади случайно.

Участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали "признать результаты прошедших 8 сентября выборов сфальсифицированными и не отражающими волеизъявление граждан".

В резолюции отмечается, что "народное волеизъявление невозможно, пока действует закон о муниципальном фильтре, который позволяет власти отсекать неугодных конкурентов, а народ лишает Конституционного права избирать и быть избранным".

Также митингующие потребовали запретить председателям участковых избирательных комиссий (УИК), на которых поступали жалобы, принимать участие в последующих выборах и призвали вернуться к прямым выборам мэров городов и депутатов муниципальных районных дум. Резолюция будет направлена президенту, премьер-министру, генеральному и областному прокурорам, председателю Госдумы и главе городской администрации Волгограда.

Напомним, сегодня активисты в Волгограде провели пять одиночных пикетов, потребовав освободить политзаключенных. Некоторые прохожие поддержали требования пикетчиков.

Новости о местных выборах, которые проходили в этом году, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Выборы-2019: юг России". На специальной тематической странице "Преследование активистов" публикуются новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа.