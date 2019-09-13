Сочинский правозащитник рассказал об обыске в его доме

13 сентября 2019, 09:22

Полицейские после обыска в квартире правозащитника и эксперта Московской Хельсинкской группы Семена Симонова изъяли 12 сентября технику и документы, рассказал сам Симонов. Обыск прошел также у родственника бывшего активиста "Эковахты", уточнил адвокат Александр Попков.

"Кавказский узел" писал, что 12 сентября прошли обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией и штабов Навального. Они были проведены в 39 городах страны, в том числе в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ставрополе и Волгограде. Обыски проходят в рамках дела об "отмывании денег" в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), уточнил соратник Навального Леонид Волков. Бывший координатор волгоградского штаба Марина Цевашева и сторонник Навального Евгений Кочегин были допрошены в полиции и отпущены, рассказал адвокат Сергей Куницкий. Активисты из Ростова-на-Дону и Краснодара рассказали о блокировке их личных счетов. Участники пикетов в Волгограде потребовали прекратить преследование активистов.

Семен Симонов рассказал, что утром 12 сентября к нему с обыском пришли дознаватель, участковый, наряд ППС, бригада МЧС, сотрудница управляющей компании, специалист Ростелекома и понятые. "Вломившись в наш дом, они начали рыскать по углам и искать документы Южного правозащитного центра, а также электронные носители информации", - написал 12 сентября на своей странице в Facebook Семен Симонов.

По его словам, были изъяты отчеты ЮПЦ перед госорганами и протоколы центра. "В итоге около 19.30 (мск) вместе с документами они запечатали в пакеты и увезли несколько ноутов, системников и флешек", - сказано в сообщении Симонова.

После, по информации правозащитника, ему вручили требование явиться на допрос "немедленно". "Привезли на Горького, 60, где я отказался отвечать на вопросы без адвоката "Агоры" Александра Попкова", - сообщил Симонов.

Он также заявил еще об одном обыске в Сочи, не уточнив, у кого он проводился. Правозащитник связал произошедшее "с волной обысков, которая прокатилась по всей стране", и заявил, что они "направлены на подавление гражданских инициатив". При этом он уточнил, что не имеет отношения к ФБК (Фонду борьбы с коррупцией), "Голосу" и "Открытой России"*.

Пользователь соцсети Natalia Milo в комментарии к сообщению поинтересовалась: "То есть эти обыски не имели ничего общего с Навальным?". "Оба обыска в Сочи - да. Никакой связи", - ответил Симонов.

Адвокат Александр Попков заявил, что основания для обыска у правозащитника непонятны, а проводили его не следователи, а сотрудники полиции - дознаватель и участковый. "Кроме того, в Сочи утром (12 сентября) прошел еще один обыск у родственников бывшего "эковахтовца", ФИО не могу назвать", - написал адвокат на своей странице в Facebook 12 сентября.

По его словам, в ходе другого обыска был изъят системный блок компьютера.

Семен Симонов - эксперт Московской Хельсинкской группы, уточнило "ОВД-Инфо". Со ссылкой на координатора "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрея Рудомаху агентство 12 сентября сообщило, что второй обыск в Сочи был проведен у одного из участников "Эковахты", и правоохранительные органы связали его с уголовным делом против ФБК.

"Кавказский узел" размещает новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.