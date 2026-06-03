Вырубка деревьев около памятника культуры возмутила ростовских активистов

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Активисты выступили против застройки территории около объекта культурного наследия в Ростове-на-Дону. По их данным, рабочие уже вырубили деревья на месте будущего строительства.

Активистка из Ростова-на-Дону Елена Хатламаджиян сообщила, что вечером 28 мая неизвестные срубили деревья рядом с храмом Сурб Хач, и около каптажной надстройки (сооружения над родником), объекта культурного наследия, проводят земляные работы, чтобы построить там трапезную, пишет сегодня 161.ru.

2 июня, по словам Хатламаджиян, она приезжала к роднику вместе с представителями комитета по объектам культурного наследиян (ОКН). На месте были рабочие, но представители комитета уехали, не выписав предписания.

"10 лет я занимаюсь и объектами, и деревьями, и видела всякое, но такого я не видела ни разу. Все приезжают, разводят руками и ничего сделать не могут. Получается, что производятся работы на объекте культурного наследия 18 века, которые могут усугубить состояние объекта, потому что он находится в не очень хорошем состоянии. А проводятся работы без каких-либо документов", - приводятся в публикации ее слова.

По словам Хатламаджиян, к роднику уже привезли строительные материалы. По ее сведениям, трапезную строят без документов, а инвестор заявлял, что работы проводят по согласию церкви. При этом молодой человек, который представился юристом храма, на встрече с активистами озвучил уже другую версию: что работы инициировал прихожанин, и представители церкви согласия не давали, отмечается в публикации.

Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", церковь Сурб Хач расположена в сквере Армянского храма, ее адрес - улица Баграмяна, 1. По этому же адресу, согласно сведениям из "Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации", находится объект культурного наследия федерального значения "Родник с каптажной надстройкой", указано на сайте Минкультуры России. Памятник датируется 1862 годом, взят под охрану государства в 1974 году.

Публикация проиллюстрирована видео, на кадрах которого видны срубленные деревья. Женщина, снимающая видео, поясняет за кадром, что ведет съемку 31 мая около родника Сурб Хач.

"Пришли какие-то непонятные неизвестные, решили тут что-то строить. Напоминаю, что эта территория относится к объекту ОКН "Сурб Хач", находится буквально в нескольких метрах от самого объекта. Территория охранная, строить здесь особо ничего нельзя, деревья рубить без разрешения тем более нельзя. Вот такая ситуация на настоящий момент: просто пришли и вырубили деревья люди", - говорит женщина на видео.

"Кавказский узел" писал также, что в ноябре 2023 года ростовские активисты потребовали остановить вырубку деревьев около парка Авиаторов в Первомайском районе. Участок находится в частной собственности и оформлен под индивидуальное жилищное строительство. При этом ранее районные власти уведомили собственника участка о недопустимости спила деревьев и строительства. Запрет был объявлен после коллективных обращений ростовчан. Власти Ростова-на-Дону сообщили, что вырубка была остановлена, так как она велась без разрешительной документации.

В мае 2025 года Ростовский облсуд признал бездействие чиновников, допустивших вырубку деревьев и застройку на участке возле парка Авиаторов, и обязал привести участок в первоначальный вид.