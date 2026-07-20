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13:00, 20 июля 2026

Беспилотник вновь атаковал танкер на терминале КТК под Новороссийском

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дрон попал в кормовую часть танкера во время погрузки нефти. На палубе и в отсеках судна возник пожар.

Как информировал "Кавказский узел", 19 июля беспилотники атаковали танкеры Asia и Nissos Ios во время погрузки нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вблизи Новороссийска. На танкере Asia произошел пожар. Пострадавших не было.

МИД Казахстана 19 июля осудил атаки беспилотников на суда, задействованные в транспортировке нефти через инфраструктуру КТК. Министерство назвало эти атаки посягательством на экономические интересы страны и потребовало незамедлительно прекратить нападения, сообщило ИА "Казинформ".

После атаки на танкеры Asia и Nissos Ios погрузка нефти была возобновлена вечером 19 июля, сообщила сегодня пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Однако 20 июля на морском терминале КТК вновь был атакован танкер. По данным компании, беспилотник атаковал танкер Nelsa, который находился на погрузке у выносного причального устройства.

Беспилотник попал в кормовую часть правого борта между надстройкой и машинно-котельным отделением. На палубе и в отсеках танкера возник пожар. Огонь потушили погрузочные бригады танкера и сотрудники аварийных служб КТК.

"Интернациональный экипаж был эвакуирован на буксирах КТК в составе 22 человек, за исключением капитана и старшего помощника капитана. Танкер сохранил плавучесть", – сказано в сообщении пресс-службы.

Погрузка нефти остановлена. Разлива нефти и ее возгорания не произошло. КТК призвал страны-участницы консорциума осудить нападения и принять меры для защиты инфраструктуры, используемой для экспорта нефти из Казахстана.

Напомним, КТК – международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1511 километров.

В систему поступает нефть в основном с месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей. Нефть транспортируется до морского терминала в поселке Южная Озереевка, где загружается на танкеры для отправки на мировые рынки, указано на сайте компании.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что Казахстан может через Азербайджан и Грузию поставлять в Европу лишь около четырех миллионов тонн нефти в год в случае остановки КТК. Этот объем значительно меньше, чем объем, поставляемый через Новороссийск (67 миллионов тонн в год).

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Автор: "Кавказский узел"

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