Жители Северной Осетии сообщили о сохранении очередей на АЗС после снижения цен на частных заправках

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Жители Владикавказа и Моздока сообщили, что цены на топливо на части АЗС частных сетей в Северной Осетии немного снизились, однако дефицит бензина и очереди на федеральных заправках сохраняются. По словам водителей, рост расходов на топливо вынуждает их экономить на других статьях семейного бюджета.

Как информировал "Кавказский узел", Сергей Меняйло заявил, что в Северной Осетии цены на горючее вдвое ниже, чем в Кабардино-Балкарии. Жители Северной Осетии, комментируя его слова в соцсети, указали, что реальные цены на заправках значительно выше. Также они пожаловались на очереди на заправках и на отсутствие бензина в вечернее время.

Жители Северной Осетии констатируют незначительное снижение цен на заправках в Северной Осетии при сохранении очередей и дефицита топлива.

Житель Владикавказа Ибрагим сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что стоимость бензина на АЗС частных сетей остается значительно выше, чем на федеральных сетевых заправках. «Сегодня я заправился 95-м бензином на АЗС "Газпром" по 70 рублей за литр. На частной заправке АИ-95 сегодня стоил 95 рублей», — рассказал он.

По словам собеседника, очереди на федеральных заправках во Владикавказе сохраняются. «Очереди никуда не делись, потому что бензин в основном можно залить с 6 до 14 часов. Люди стараются успеть заправиться именно в это время», — пояснил Ибрагим.

Он также отметил, что рост расходов на топливо уже вынуждает его пересматривать повседневные траты.

Житель Моздока Ислам, который занимается частным извозом, рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что на частных АЗС стоимость топлива в Северной Осетии остается значительно выше, чем на федеральных заправках. «На частных заправках "Олимп" 92-й бензин стоит 120 рублей за литр, 95-й — 140 рублей. Есть еще одна частная заправка, где 92-й продают по 110 рублей. Бензин там есть всегда», — рассказал он.

По словам собеседника, очереди на федеральных сетевых АЗС в Моздоке сохраняются. «В Моздоке есть заправка "Газпрома". Несколько дней назад я простоял там три часа — приехал в 6:30 утра, заправился только около девяти», — отметил Ислам.

Он рассказал, что рост расходов на топливо напрямую сказался на семейном бюджете. «Постоянно приходится тратить лишнюю тысячу-полторы рублей, чтобы при любой возможности дозаправлять бак. Эти деньги лучше было бы потратить на продукты для семьи», — сказал житель Моздока.

Житель Владикавказа Алихан рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что, по его наблюдениям, очереди на федеральных заправках сохраняются. «Они даже растут. Сегодня утром поехал заправляться — думаю, минут 20–30 придется постоять. На сетевых АЗС бензин есть, но приходится ждать», — рассказал житель Владикавказа.

При этом, по его словам, часть АЗС частных сетей предпочла вовсе прекратить продажу топлива. «Есть заправка, где бензин раньше был всегда, хотя и дорого. Сейчас топлива нет», — сообщил Алихан.

Он отметил, что рост цен на топливо пока не сказался на его семейном бюджете. «Лично у меня пока это ни на что не повлияло, но за других говорить не могу», — сказал собеседник.

Российское законодательство не наделяет региональные власти правом устанавливать фиксированные цены на топливо для частных АЗС даже в условиях ажиотажного спроса, отметил в разговоре с корреспондентом «Кавказского узла» адвокат Московской коллегии адвокатов Микки Арапиев.

«Розничные цены формируются самими участниками рынка. Однако Федеральная антимонопольная служба вправе проверять экономическую обоснованность их роста, запрашивать данные о закупочной стоимости и рентабельности, а при выявлении признаков злоупотребления доминирующим положением, ценового сговора или экономически необоснованного повышения возбуждать дела о нарушении антимонопольного законодательства», — рассказал Арапиев.

Ранее власти Северной Осетии рапортовали, что в республике запаса топлива достаточно, чтобы полностью удовлетворить спрос на него. Местные жители, комментируя этот отчет властей в соцсети, потребовали вместо демонстрации цифр обеспечить наличие бензина на АЗС. Также они пожаловались на увеличение стоимости горючего.

Напомним, 15 июля жители Северной Осетии рассказали, что продолжают сталкиваться с дефицитом бензина на крупных сетевых автозаправках. Одни водители проводят в очередях по несколько часов, чтобы заправиться на федеральных сетевых АЗС, другие предпочитают покупать более дорогое топливо на частных заправках, где очередей практически нет.

Стоимость бензина на коммерческих заправках в отдельных случаях почти вдвое выше, отметили автомобилисты. По их мнению, введение системы заправки по четным и нечетным дням могло бы уменьшить очереди.